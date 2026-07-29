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  • Рестайлинговый кроссвэн Suzuki XL7: более солидный облик и старая техника

Рестайлинговый кроссвэн Suzuki XL7: более солидный облик и старая техника

29.07.2026 935 0 0
Рестайлинговый кроссвэн Suzuki XL7: более солидный облик и старая техника

Семиместному вэну Suzuki с внедорожным имиджем подправили внешность и улучшили оснащение. Технику менять не стали.

Когда-то индекс XL7 носил трехрядный вариант внедорожника Suzuki Grand Vitara, затем его унаследовал кроссовер Suzuki, ближайшим родственником которого был Chevrolet Equinox первого поколения. А с 2020 года в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки под именем Suzuki XL7 продают семиместный паркетник. Вернее, сама марка относит модель к сегменту SUV, на деле же это кросс-версия компактвэна Suzuki Ertiga, хотя и с оригинальным дизайном. Кроссвэн Suzuki XL7 уже модернизировали. Теперь же он еще раз доработан – публичную премьеру рестайлинговой модели провели в Индонезии в рамках открывшегося сегодня автосалона.

Было — стало

Suzuki XL7 обрел другой передний бампер с массивным черным «брусом» посередине и вертикальными «прорезями» по бокам. Противотуманки – тоже новые, светодиодные. Еще заменили радиаторную решетку, она может быть полностью черной или с хромированными «пластинами». Задние фонари затонировали, плюс на крыше появилась антенна-плавник. Наконец, изменен дизайн 16-дюймовых дисков. В итоге, после рестайлинга вэн стал выглядеть солиднее.

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В семиместном салоне освежили материалы отделки, а на смену 8-дюймовому планшету мультимедийной системы пришел 9-дюймовый (мультимедиа идет уже в базе). «Простые» версии по-прежнему имеют камеру заднего вида, а вот топовому кроссвэну Suzuki XL7 достались камеры кругового обзора. Вдобавок самое дорогое исполнение получило штатный видеорегистратор и систему мониторинга давления в шинах.

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Технику реформы не затронули. В Индонезии базовый кроссвэн Suzuki XL7 Zeta доступен с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 105 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом. В версиях Beta и Alpha модель дополнительно имеет стартер-генератор, такие исполнения производитель считает гибридами. Suzuki XL7 Beta Hybrid тоже предлагается с механикой или автоматом, Suzuki XL7 Alpha Hybrid – только с 4АТ. Привод в любом случае лишь передний.

Рестайлинговый кроссвэн Suzuki XL7 оценили в 274,3 млн – 329,7 млн местных рупий, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,4 млн рублей по актуальному курсу. Позже обновленная модель появится и в других странах. Кстати, в Индии кроссвэн представлен с шестиместным салоном, так что там он зовется Suzuki XL6.

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