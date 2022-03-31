Псевдокроссовер Suzuki XL7 стал ещё менее «внедорожным» в новой версии

В новом исполнении сделанный из компактвэна семиместный «кроссовер» отличился «спортивными» акцентами. Техника прежняя, полный привод модели все так же не положен.

Анонсированный несколько дней назад особый кросс Suzuki XL7 дебютировал в рамках открывшегося сегодня в Индонезии автосалона. Новую версию назвали Alpha FF (FF, по данным местных СМИ, означает Finest Form, то есть «прекрасная форма»), такое исполнение пока адресовано только индонезийскому рынку. Напомним, индекс XL7 когда-то носил трехрядный вариант рамного внедорожника Grand Vitara, затем его унаследовал кроссовер Suzuki, ближайшим родственником которого был Chevrolet Equinox первой генерации. Ну а с 2020 года в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки под именем Suzuki XL7 продают семиместный паркетник. Если точнее, то это компания позиционирует модель в качестве SUV, хотя на деле она представляет собой лишь кросс-версию компактвэна Ertiga.

Suzuki XL7 Alpha FF 1 / 3 Suzuki XL7 Alpha FF 2 / 3 Suzuki XL7 Alpha FF 3 / 3

Обновок оказалось меньше, нежели обещал тизер: в частности, вся оптика у XL7 Alpha FF прежняя, тогда как при взгляде на затемненную картинку казалось, будто другими стали ходовые огни. Что нового? Молдинги на дверях, красные акценты на них, а также на корпусах наружных зеркал и в переднем бампере. Кроме того, накладки на колесных арках выполнены в цвет кузова, а он, к слову, у XL7 Alpha FF может быть только белым (плюс черная крыша). Таким образом, модель лишилась одного из «кроссоверных» атрибутов – черного пластика на колесах. Вернее, почти лишилась, ведь «подложку» все же оставили неокрашенной.



Suzuki XL7 Alpha FF 1 / 2 Suzuki XL7 Alpha FF 2 / 2

Кресла новой версии обиты черной «экокожей», на передних сиденьях есть красные вставки. Также список оборудования пополнил сабвуфер. Еще в арсенале модели значатся мультимедиа-система с тачскрином, климат-контроль, пара подушек безопасности, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.



Двигатель перешел со стандартного «кроссовера» — это бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» K15B 1.5 мощностью 105 л.с., он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод исключительно передний.

Стандартный кросс Suzuki XL7 1 / 3 Стандартный кросс Suzuki XL7 2 / 3 Стандартный кросс Suzuki XL7 3 / 3

О планах продавать новую версию в других странах в Suzuki не рассказали.



Между тем у XL7 есть родной брат – паркетник XL6, он представлен в Индии. Разница в том, что индийская модель имеет строго шестиместный салон (отсюда и шестерка в названии).