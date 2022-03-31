Псевдокроссовер Suzuki XL7 стал ещё менее «внедорожным» в новой версии

Анонсированный несколько дней назад особый кросс Suzuki XL7 дебютировал в рамках открывшегося сегодня в Индонезии автосалона. Новую версию назвали Alpha FF (FF, по данным местных СМИ, означает Finest Form, то есть «прекрасная форма»), такое исполнение пока адресовано только индонезийскому рынку. Напомним, индекс XL7 когда-то носил трехрядный вариант рамного внедорожника Grand Vitara, затем его унаследовал кроссовер Suzuki, ближайшим родственником которого был Chevrolet Equinox первой генерации. Ну а с 2020 года в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки под именем Suzuki XL7 продают семиместный паркетник. Если точнее, то это компания позиционирует модель в качестве SUV, хотя на деле она представляет собой лишь кросс-версию компактвэна Ertiga.
Обновок оказалось меньше, нежели обещал тизер: в частности, вся оптика у XL7 Alpha FF прежняя, тогда как при взгляде на затемненную картинку казалось, будто другими стали ходовые огни. Что нового? Молдинги на дверях, красные акценты на них, а также на корпусах наружных зеркал и в переднем бампере. Кроме того, накладки на колесных арках выполнены в цвет кузова, а он, к слову, у XL7 Alpha FF может быть только белым (плюс черная крыша). Таким образом, модель лишилась одного из «кроссоверных» атрибутов – черного пластика на колесах. Вернее, почти лишилась, ведь «подложку» все же оставили неокрашенной.
Кресла новой версии обиты черной «экокожей», на передних сиденьях есть красные вставки. Также список оборудования пополнил сабвуфер. Еще в арсенале модели значатся мультимедиа-система с тачскрином, климат-контроль, пара подушек безопасности, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.
Двигатель перешел со стандартного «кроссовера» — это бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» K15B 1.5 мощностью 105 л.с., он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод исключительно передний.
О планах продавать новую версию в других странах в Suzuki не рассказали.
Между тем у XL7 есть родной брат – паркетник XL6, он представлен в Индии. Разница в том, что индийская модель имеет строго шестиместный салон (отсюда и шестерка в названии).
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