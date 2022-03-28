Не совсем кроссовер Suzuki XL7: к дебюту готовится новая версия

Судя по тизеру, трехрядная модель получит исполнение «под спорт». Скорее всего, марка ограничится лишь декором, то есть технику менять не станут.

Индонезийское подразделение Suzuki распространило затемненную картинку якобы новой модели. Название не раскрыто, но в машине на тизере легко угадывается XL7 – стало быть, нас ждет премьера некой новой модификации. Напомним, этот индекс когда-то носил семиместный вариант рамного внедорожника Grand Vitara, затем его унаследовал кроссовер Suzuki, ближайшим родственником которого был Chevrolet Equinox первой генерации. Ну а с 2020 года в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки под именем Suzuki XL7 продают трехрядный паркетник. Вернее, это марка позиционирует модель в качестве SUV, хотя на деле она представляет собой лишь кросс-версию компактвэна Ertiga.



В Suzuki понимали, что тизер постараются осветлить, отсюда и выскочившая надпись «nice try!» («хорошая попытка!»)

От стандартного паркетника XL7 машина на тизере отличается иным передним бампером и наличием красного декора, вдобавок в фарах вроде бы заменили диодные ходовые огни. Судя по всему, Suzuki готовит к премьере «спортивную» версию. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине, нет данных и о том, изменился ли дорожный просвет. Показатели обычного кросса – 4450 и 200 мм соответственно (у базового компактвэна Suzuki Ertiga – 4395 и 180 мм).



Внутри кардинальных перемен можно не ждать – максимум, иная отделка. Техника тоже наверняка прежняя: на индонезийском рынке Suzuki XL7 сегодня доступен с безальтернативным бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» K15B 1.5 мощностью 105 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод исключительно передний.

Стандартный паркетник Suzuki XL7 1 / 5 Стандартный паркетник Suzuki XL7 2 / 5 Стандартный паркетник Suzuki XL7 3 / 5 Стандартный паркетник Suzuki XL7 4 / 5 Стандартный паркетник Suzuki XL7 5 / 5

Дата дебюта пока не названа, но позже на этой неделе в Индонезии откроется автосалон, и не исключено, что именно там и представят новинку.



Между тем у Suzuki XL7 есть родной брат – паркетник XL6, который продают в Индии. Разница в том, что индийская модель имеет строго шестиместный салон (отсюда и шестерка в названии). О расширении гаммы XL6 компания еще не заявляла.