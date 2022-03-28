Не совсем кроссовер Suzuki XL7: к дебюту готовится новая версия

Индонезийское подразделение Suzuki распространило затемненную картинку якобы новой модели. Название не раскрыто, но в машине на тизере легко угадывается XL7 – стало быть, нас ждет премьера некой новой модификации. Напомним, этот индекс когда-то носил семиместный вариант рамного внедорожника Grand Vitara, затем его унаследовал кроссовер Suzuki, ближайшим родственником которого был Chevrolet Equinox первой генерации. Ну а с 2020 года в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки под именем Suzuki XL7 продают трехрядный паркетник. Вернее, это марка позиционирует модель в качестве SUV, хотя на деле она представляет собой лишь кросс-версию компактвэна Ertiga.
От стандартного паркетника XL7 машина на тизере отличается иным передним бампером и наличием красного декора, вдобавок в фарах вроде бы заменили диодные ходовые огни. Судя по всему, Suzuki готовит к премьере «спортивную» версию. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине, нет данных и о том, изменился ли дорожный просвет. Показатели обычного кросса – 4450 и 200 мм соответственно (у базового компактвэна Suzuki Ertiga – 4395 и 180 мм).
Внутри кардинальных перемен можно не ждать – максимум, иная отделка. Техника тоже наверняка прежняя: на индонезийском рынке Suzuki XL7 сегодня доступен с безальтернативным бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» K15B 1.5 мощностью 105 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод исключительно передний.
Дата дебюта пока не названа, но позже на этой неделе в Индонезии откроется автосалон, и не исключено, что именно там и представят новинку.
Между тем у Suzuki XL7 есть родной брат – паркетник XL6, который продают в Индии. Разница в том, что индийская модель имеет строго шестиместный салон (отсюда и шестерка в названии). О расширении гаммы XL6 компания еще не заявляла.
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