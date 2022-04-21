«Кроссовер» Suzuki XL6 пережил рестайлинг: «премиум» за 1 140 000 рублей

Компактвэн XL6 с шестиместным салоном (отсюда и шестерка в названии) в гамме индийской компании Maruti Suzuki («дочка» Suzuki) появился в 2019 году. По сути, это «внедорожная» версия актуальной Ertiga (в строю с 2018-го, строго семиместная), за «кроссоверность» отвечают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше. Однако Maruti Suzuki считает кроссвэн не просто самостоятельной, но еще и «премиальной» моделью: в Индии ее продают через отдельную дилерскую сеть Nexa (к «премиуму» там также относят паркетники Suzuki Ignis и SX4/S-Cross, седан Ciaz и хэтчбек Baleno). На днях на индийском рынке стартовала обновленная Ertiga, а теперь очередь рестайлингового кроссвэна.

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Как и стандартный MPV, внешне «кроссовер» почти не изменился: XL6 получил иную радиаторную решетку, «края» задних фонарей затемнили, а их нижние секции, напротив, сделали прозрачными, ну и расположенная на корме хромированная полоска вытянулась и переехала выше. Также кроссвэну достались диски нового дизайна, плюс расширена палитра цветов кузова. Габариты прежние: длина – 4445 мм (Ertiga на 50 мм короче), колесная база – 2740 мм (у донорского вэна аналогичный показатель).



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Главная обновка в салоне – более современная мультимедийная система. «В базе» отныне четыре подушки безопасности (у дореформенного XL6 в принципе лишь два «эйрбэга»), ESP и система помощи при подъеме (раньше их не было). Как и прежде, в список стандартного оборудования также входят климат-контроль и круиз-контроль. А у топового кроссвэна появились четыре камеры (у дорестайлинговой модели одна камера заднего вида) и вентиляция передних сидений.



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Двигатель такой же, как у обновленного компактвэна Maruti Suzuki Ertiga: это доработанный «атмосферник» 1.5 серии K15, который теперь носит индекс K15C. У мотора увеличенная степень сжатия и по две форсунки распределенного впрыска на цилиндр, также движок по умолчанию имеет систему старт-стоп. Индийский СМИ считали, что после модернизации мотор станет мощнее, но нет, отдача, напротив, слегка урезана – 103 л.с. и 137 Нм вместо 105 л.с. и 138 Нм. При этом объявлено, что двигатель стал экономичнее. Maruti Suzuki XL6 доступен с прежней пятиступенчатой «механикой», а вот на смену четырехступенчатому «автомату» пришел шестиступенчатый, с подрулевыми лепестками. У Ertiga еще имеется битопливный вариант (100 л.с. на бензине и 87 л.с. на метане), но «кроссоверу» версия CNG так и не досталась. Кроссвэн исключительно переднеприводный (как и исходный MPV).



После рестайлинга XL6 заметно подорожал: если дореформенная модель стоила чуть менее миллиона рупий (в рублях почти столько же), то сейчас за нее просят минимум 1 129 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 140 000 рублей по текущему курсу. Топ-версия обойдется в 1 455 000 рупий (1 470 000 рублей). Для сравнения, обновленная Ertiga в Индии стоит от 835 000 рупий (843 000 рублей).



Кроссвэн еще продают в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, однако там он зовется XL7, ведь у него семиместный салон. Такой вэн, видимо, обновится в стиле индийского брата.