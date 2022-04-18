Бюджетный вэн Suzuki Ertiga не стал мощнее после рестайлинга, зато получил новый «автомат»

Семиместная модель мало изменилась как снаружи, так и внутри: в Suzuki решили сосредоточиться на технике.

Недорогой компактвэн Suzuki Ertiga актуального, второго по счету, поколения дебютировал в 2018-м, его производят в Индии и Индонезии, также модель присутствует в Латинской Америке, Африке и остальных странах Юго-Восточной Азии. Пришло время плановой модернизации, и первыми такой MPV получат индийцы.

Внешность осталась почти нетронутой: заменили радиаторную решетку, расположенная на корме хромированная полоска вытянулась и переехала выше, плюс Ertiga получила диски нового дизайна (в Индии они все так же 15-дюймовые). Габариты прежние: длина – 4395 мм, колесная база – 2740 мм.

Обновленный компактвэн Maruti Suzuki Ertiga (Maruti — индийская дочка Suzuki) 1 / 4 Обновленный компактвэн Maruti Suzuki Ertiga (Maruti — индийская дочка Suzuki) 2 / 4 Обновленный компактвэн Maruti Suzuki Ertiga (Maruti — индийская дочка Suzuki) 3 / 4 Обновленный компактвэн Maruti Suzuki Ertiga (Maruti — индийская дочка Suzuki) 4 / 4

Внутри – иные материалы отделки и новая тканевая обивка. Кроме того, Suzuki Ertiga досталась более современная мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином («дружит» с Apple CarPlay и Android Auto). Список оборудования индийской модели пополнил круиз-контроль, но он предусмотрен только для топовой комплектации. Самому богатому вэну еще положены четыре подушки безопасности (у вариантов попроще два «эйрбэга») и камера заднего вида.



Обновленный компактвэн Maruti Suzuki Ertiga

«Атмосферник» 1.5 серии K15 доработан: новая версия носит индекс K15C, у такого мотора увеличенная степень сжатия и по две форсунки распределенного впрыска на цилиндр, кроме того, движок по умолчанию имеет систему старт-стоп. Индийский СМИ полагали, что после модернизации мотор станет мощнее, но нет, отдача, напротив, слегка урезана – теперь 103 л.с. и 137 Нм вместо 105 л.с. и 138 Нм. При этом объявлено, что модернизированный двигатель экономичнее. Мотор сочетается с прежней пятиступенчатой «механикой». А вот на смену четырехступенчатому «автомату» пришел шестиступенчатый, с подрулевыми лепестками. Также сохранили битопливный вариант: отдача того же двигателя K15C 1.5 на бензине составляет 100 л.с. и 136 Нм, на метане – 87 л.с. и 122 Нм. Ertiga CNG доступна только с механической коробкой. Привод у компактвэна исключительно передний.



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Цена обновленной Ertiga начинается с отметки в 835 000 рупий, что эквивалентно примерно 883 000 рублей по текущему курсу. Следом обновится клон от Тойоты – Rumion (его продают в Африке).



Между тем у компактвэна еще есть кросс-версия: в Индии она зовется XL6, так как имеет шесть мест, а в других странах это XL7 с салоном на семерых. Так вот индийские дилеры уже принимают заказы на модернизированный «кроссовер», полноценная презентация такого MPV пройдет позже на этой неделе.