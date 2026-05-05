Натужная гордость: BMW Group отчиталась о выпуске двухмиллионного электромобиля

Компания BMW серийно производит электромобили с 2013 года, двухмиллионным по счёту стал собранный на заводе в Дингольфинге (Германия) седан BMW i5 M60 xDrive синего цвета Tansanit Blue, предназначенный для клиента из Испании.

Среди немецких компаний BMW действительно можно назвать пионером элекромобилестроения: она запустила в производство свой эксцентричный электрический хэтчбек BMW i3 в далёком 2013 году, когда экоповестка в Европе только набирала обороты и не представляла собой главную угрозу для автопрома.

В 2015 году дизельгейт туго надул паруса экоповестки, чиновники ЕС объявили войну ДВС как одному из источников антропогенных выбросов CO 2 , каковые, согласно главному системообразующему мифу, ускоряют глобальное потепление и приближают неминуемую гибель всего живого на Земле. Автопроизводители, заинтересованные в европейском рынке, дружно взяли под козырёк и принялись заваливать рынок «электричками».

В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого мечты Евробюрократии о тотальном «озеленении» автопарка пришлось откладывать в долгий ящик, а производители столкнулись с многомиллиардными убытками из-за перекоса стратегий развития в сторону «электричек». В США в этом году Дональд Трамп и вовсе объявил экоповестку в приложении к автопрому ересью и отменил её, чем умножил беды компаний, сделавших большие ставки на электромобили.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

BMW Group пока далека от кризисного состояния, за что, конечно, её руководству нужно ставить памятник. Тем не менее и у BMW Group «электрички» расходятся не слишком бодро — только на этой неделе компания объявила о выпуске двухмиллионного электромобиля. В общий двухмиллионный тираж входят также электромобили дочерних марок Mini и Rolls-Royce.

Пресс-релизы BMW всегда преисполнены энтузиазма по поводу светлого будущего электромобилей. Сейчас компания ждёт всплеска продаж в связи с выходом на рынок электромобилей нового поколения, объединённых общим именем Neue Klasse, — мол, количество заказов на них превзошло все ожидания. Как оно будет на самом деле, покажет время, но то, что было до Neue Klasse, продаётся неважно. В первом квартале 2026 года BMW Group реализовала в мире 87 458 электромобилей, что на 20,1% меньше, чем в январе-марте 2025 года. Общие продажи автомобилей BMW Group в первом квартале снизились на 3,5% до 565 748 шт.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Завод в Дингольфинге выпускает электромобили с 2021 года, всего с тех пор он изготовил более 320 000 электромобилей — тоже негусто за столько-то лет… Сегодня завод в Дингольфинге помимо BMW i5 производит флагманский электроседан BMW i7 и большой кроссовер BMW iX, который только что покинул американский рынок из-за слишком слабого спроса.