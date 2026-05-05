Заводы ×
  • Натужная гордость: BMW Group отчиталась о выпуске двухмиллионного электромобиля

Натужная гордость: BMW Group отчиталась о выпуске двухмиллионного электромобиля

05.05.2026 104 0 0
Натужная гордость: BMW Group отчиталась о выпуске двухмиллионного электромобиля

Компания BMW серийно производит электромобили с 2013 года, двухмиллионным по счёту стал собранный на заводе в Дингольфинге (Германия) седан BMW i5 M60 xDrive синего цвета Tansanit Blue, предназначенный для клиента из Испании.

Среди немецких компаний BMW действительно можно назвать пионером элекромобилестроения: она запустила в производство свой эксцентричный электрический хэтчбек BMW i3 в далёком 2013 году, когда экоповестка в Европе только набирала обороты и не представляла собой главную угрозу для автопрома.

В 2015 году дизельгейт туго надул паруса экоповестки, чиновники ЕС объявили войну ДВС как одному из источников антропогенных выбросов CO2, каковые, согласно главному системообразующему мифу, ускоряют глобальное потепление и приближают неминуемую гибель всего живого на Земле. Автопроизводители, заинтересованные в европейском рынке, дружно взяли под козырёк и принялись заваливать рынок «электричками». 

В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого мечты Евробюрократии о тотальном «озеленении» автопарка пришлось откладывать в долгий ящик, а производители столкнулись с многомиллиардными убытками из-за перекоса стратегий развития в сторону «электричек». В США в этом году Дональд Трамп и вовсе объявил экоповестку в приложении к автопрому ересью и отменил её, чем умножил беды компаний, сделавших большие ставки на электромобили.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

BMW Group пока далека от кризисного состояния, за что, конечно, её руководству нужно ставить памятник. Тем не менее и у BMW Group «электрички» расходятся не слишком бодро — только на этой неделе компания объявила о выпуске двухмиллионного электромобиля. В общий двухмиллионный тираж входят также электромобили дочерних марок Mini и Rolls-Royce.

Пресс-релизы BMW всегда преисполнены энтузиазма по поводу светлого будущего электромобилей. Сейчас компания ждёт всплеска продаж в связи с выходом на рынок электромобилей нового поколения, объединённых общим именем Neue Klasse, — мол, количество заказов на них превзошло все ожидания. Как оно будет на самом деле, покажет время, но то, что было до Neue Klasse, продаётся неважно. В первом квартале 2026 года BMW Group реализовала в мире 87 458 электромобилей, что на 20,1% меньше, чем в январе-марте 2025 года. Общие продажи автомобилей BMW Group в первом квартале снизились на 3,5% до 565 748 шт.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Завод в Дингольфинге выпускает электромобили с 2021 года, всего с тех пор он изготовил более 320 000 электромобилей — тоже негусто за столько-то лет… Сегодня завод в Дингольфинге помимо BMW i5 производит флагманский электроседан BMW i7 и большой кроссовер BMW iX, который только что покинул американский рынок из-за слишком слабого спроса.

электромобиль производство бизнес заводы BMW BMW i5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 2707 6 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 1023 0 3 03.05.2026
Статьи / История Карета повышенной проходимости: как появился Range Rover и почему он стал культовым Сегодня никого не удивишь внедорожником премиум-сегмента, основателями которого многие считают такие автомобили со спортивным уклоном, как BMW X5 или Porsche Cayenne. Однако исторически это... 1766 5 2 02.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 27138 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11130 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8056 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
19 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
7 Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Уз...
6 От кризиса к катастрофе: концерн Volkswagen признал собственную нежизн...
Новые комментарии
Change privacy settings