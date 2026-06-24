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Новый BMW 7 серии: каким он может быть

24.06.2026 2744 1 0
Новый BMW 7 серии: каким он может быть

В прошлом месяце BMW (точнее, входящая в её состав марка Alpina) представила концептуальное купе, демонстрирующее совершенно новый для баварского бренда стиль. В дальнейшем этот стиль наверняка будет применён на дорогих серийных моделях, и одной из них может стать будущий седан 7 серии.

Седьмая серия появилась в гамме BMW в 1977 году вместе с седаном с заводским индексом Е23. Сегодня на конвейере уже седьмое поколение представительского седана (G70), его премьера состоялась в апреле 2022 года, а два месяца назад дебютировала рестайлинговая версия с весьма существенным изменением внешнего вида и салона. Вполне вероятно, следующее поколение в той или иной степени позаимствует дизайнерские элементы от концепта BMW Vision Alpina, которое продемонстрировало новый взгляд на дизайн баварских моделей.

Нынешний BMW 7 серии (G70)
Нынешний BMW 7 серии (G70)
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Нынешний BMW 7 серии (G70)
Нынешний BMW 7 серии (G70)
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Нынешний BMW 7 серии (G70)
Нынешний BMW 7 серии (G70)
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Передняя часть получила узкие фары, состыкованные с крупными «ноздрями» решётки радиатора. Если у концептуального купе они сделаны «глухими», то у седана на нашем рендере более традиционная решётка радиатора с хромированными вертикальными перекладинами. Как и полагается представительскому седану с классической компоновкой, новая концептуальная «семёрка» получила длинную колёсную базу (существенно увеличенную по сравнению с купе) и короткий передний свес. Форма бокового остекления сделана традиционной для моделей BMW с тем самым «изгибом Хофмайстера» на задних дверях. Вместо электронных дверных ручек на подоконной линии седан получил более привычные выдвижные ручки, подобные устанавливаемым на новые i3 и iX3. Задняя часть по дизайну в целом аналогична концептуальному купе, разве что добавилась ниша номерного знака в бампере, а в нём и в верхней части крышки багажника по центру исчезли выступы. 

Рендер нового BMW 7 серии

По технике можно ориентироваться на этот же концепт: под его капотом установлен 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8 мощностью не менее 600 л.с. У нынешней 7 серии тоже будет версия с 8-цилиндровым двигателем, однако появится она лишь в следующем году, а её характеристики пока засекречены. Для сравнения, дорестайлинговая «семёрка» с V8 выдавала 544 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Рендер нового BMW 7 серии

Напомним, совсем недавно BMW показала предвестника нового седана M3.

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1 комментарий
24.06.2026 09:44
seriberiezhka

Мне кажется, "ноздри" всё же маловаты. А вот оптику - наоборот какой-то несуразно огромной и широкой сделали. Странно, что мотор бензиновый заявлен. Где электромоторы на 100 000 000 000 Нм момента ? Вообще что-то в ногу со временем не идут, застряли в каменном веке.

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