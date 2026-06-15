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Баварцы показали предвестника нового спортседана BMW M3

15.06.2026 98 0 0
Баварцы показали предвестника нового спортседана BMW M3

Концепт с полностью электрической техникой был представлен в рамках гонки «24 часа Ле-Мана», которая прошла на минувших выходных.

Нынешний «заряженный» седан BMW M3 шестого поколения (с заводским индексом G80) появился на рынке в 2021 году, универсал BMW M3 Touring (G81) пополнил семейство в 2022-м, причём ранее серийных версий M3 в этом кузове не было. Обе модификации уже успели пережить обновление, посвежевшие модели дебютировали в 2024 году. Теперь баварская компания готовит новый спортседан.

На фото: концепт BMW M Neue Klasse
На фото: концепт BMW M Neue Klasse
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На фото: концепт BMW M Neue Klasse
На фото: концепт BMW M Neue Klasse
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Предвестником грядущей новинки является концептуальный седан BMW M Neue Klasse. Судя по всему, в его основу легла глобальная полностью электрическая четырёхдверка BMW i3, которая дебютировала в марте 2026 года. По слухам, серийной версии «зелёного» спортседана достанется название BMW i3 M.

Новый концепт связан с замаскированным прототипом BMW Vision Driving Experience, который был показан в 2025 году и являлся, по сути, «тестовой лабораторией». Шоу-кар BMW M Neue Klasse получил капот с выштамповками и воздуховодом (для охлаждения электрической системы), вытянутые горизонтально фары (с жёлтыми сегментами) в виде фирменных «ноздрей», а в нижнюю часть переднего бампера интегрирована оптика, большой раздвоенный воздухозаборник и массивный сплиттер чёрного цвета.

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Профиль концепта украсили за счёт больших оригинальных колёсных дисков со сложным рисунком, наружных зеркал на тонких ножках, необычных дверных ручек, а также боковых юбок черного цвета. На кромке крышки багажника есть небольшой спойлер, вытянутые горизонтально фонари разделены выступом с логотипом марки, в нижнюю часть заднего бампера интегрированы квадратные светоотражатели и массивный диффузор.

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Салон нового шоу-кара рассчитан на четверых седоков (предусмотрены четыре спортивных кресла-ковша с пятиточечными ремнями безопасности и каркас безопасности). Так же, как у «обычного» BMW i3, на его передней панели располагается шестиугольный тачскрин информационно-развлекательной системы, а в нижней части лобового стекла панорамный дисплей BMW iDrive, исполняющий в том числе роль виртуальной приборки. На рулевом колесе есть красные вставки, включая отметку нулевого положения.

На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
На фото: салон концепта BMW M Neue Klasse
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Баварцы снабдили концепт BMW M Neue Klasse четырёхмоторной системой BMW M eDrive с имитацией работы коробки передач (рывки и звуковое сопровождение). Совокупную отдачу установки в компании не раскрыли. По слухам, она составит не менее 1000 л.с. Напомним, у предшественника – прототипа BMW Vision Driving Experience – максимальный крутящий момент на колёсах мог достигать 18 000 Нм. Концепт имеет 800-вольтовую архитектуру и цилиндрическую тяговую батарею, ёмкость которой превышает 100 кВт*ч.

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Как сообщалось ранее, новый спортседан BMW M3 с полностью электрической техникой дебютирует в 2027 году. Напомним, в конце прошлого года наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть грядущая «заряженная» четырёхдверка.

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