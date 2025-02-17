С радостью в сердце: BMW представила драйверский суперкомпьютер для новых моделей

BMW готовится вывести на рынок новое поколение электромобилей, известных на данный момент под общем именем Neue Klasse, первая модель будет запущена в массовое производство в конце этого года на новом заводе BMW в венгерском городе Дебрецен, а сегодня представлен очередной прототип под названием BMW Vision Driving Experience — на нём немецкая компания обкатывает мощный компьютер Heart of Joy, отвечающий за управление мощностью и динамические качества электромобиля.

Первой серийной моделью Neue Klasse, скорее всего, будет кроссовер — его опытные образцы начали сходить с конвейера завода в Дебрецене ещё в ноябре прошлого года, но суперкомпьютер Heart of Joy компания BMW обкатывает на четырёхмоторной версии седана, который выйдет позже и, вероятно, будет называться BMW i3 M. В семействе Neue Klasse также ожидаются купе и универсал, а предтечей седана стал показанный в сентябре 2023 года концепт Vision Neue Klasse. Представленный сегодня прототип BMW Vision Driving Experience похож на концепт двухлетней давности, но это не значит, что серийная модель будет выглядеть так же. Пресс-служба BMW подчёркивает, что Vision Driving Experience — это не предсерийная модель, а тестовая лаборатория. Как будет выглядеть серийный седан, пока секрет.

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Электромобили семейства Neue Klasse будут иметь общую модульную платформу, а в силовой установке в зависимости от модификации будет от одного до четырёх электромоторов. Для новой платформы BMW самостоятельно разработала четыре мощных компьютера, каждый будет отвечать за свои задачи. Компьютер, именуемый Heart of Joy, что в переводе с английского на русский означает «сердце радости», отвечает за динамические характеристики, три других — за автономное вождение, мультимедийные функции и прочие электронные системы, в том числе климат-контроль, свет и удалённый доступ.

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Задача компьютера Heart of Joy — оперативно дирижировать мощностью, в том числе рекуперативной, которая у четырёхмоторного седана будет настолько огромной, что в 98% типовых дорожных сценариев обычные дисковые тормоза электромобиля не будут использоваться. Максимальный крутящий момент на колёсах может достигать 18 000 Нм. Производительность Heart of Joy в десять раз выше по сравнению с аналогичными компьютерами, что используются на существующих моделях BMW, выпущенных после 2021 года. Новый компьютер, как утверждается, «выведет удовольствие от вождения на новый уровень», потому что позволит выжать все соки из силовой установки и шасси — вопрос лишь в том, какая роль будет отведена водителю и не будет ли он лишь пребывать в иллюзии, что управляет новеньким BMW.

Также на прототипе BMW Vision Driving Experience продемонстрированы светящиеся колёса, они меняют цвет в зависимости от режима работы силовой установки: при ускорении светятся зелёным цветом, при рекуперативном торможении — синим, при задействовании фрикционных тормозов — оранжевым. Появятся ли такие колёса на серийных электромобилях Neue Klasse, пока неизвестно.

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Интерьер прототипа мало чем отличается от интерьера концепта 2023 года, и, скорее всего, его архитектура благополучно доживёт до серийных моделей Neue Klasse, так что клиенты BMW могут начинать готовиться к сплюснутому рулю с вертикальными спицами, косому мультимедийному экрану и отнесённому к лобовому стеклу узкому приборному щитку.

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Добавим, что компании BMW пока удаётся наращивать продажи электромобилей, тогда у большинства конкурентов продажи «электричек» падают — это свидетельствует о том, что BMW, несмотря на массу критики в адрес дизайна её новинок, хорошо чувствует своего реального потребителя и знает, как ему угодить. Полагаем, семейство Neue Klasse тоже будет довольно успешным, если только его выход на рынок не омрачат какие-нибудь технологические трудности.