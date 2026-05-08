Новинки ×
  • Едва ли вышедший на рынок Rivian R2 готовится обрасти новыми версиями, в их числе R2X

Едва ли вышедший на рынок Rivian R2 готовится обрасти новыми версиями, в их числе R2X

08.05.2026 20 0 0
Едва ли вышедший на рынок Rivian R2 готовится обрасти новыми версиями, в их числе R2X

Срок появления неофициально анонсированных модификаций модели американской «зелёной» марки пока не сообщается.

Американский стартап Rivian Automotive изначально заявил, что намерен заниматься выпуском только электромобилей. Презентация соплатформенных первенцев – пикапа R1T и внедорожника R1S – прошла ещё в 2018 году, правда, до конвейера завода в Нормале, штат Иллинойс (бывшее предприятие Mitsubishi Motors) они добрались только в 2021-м. Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп снял основные экологические ограничения для новых машин в стране, после этого перспективы развития электромобилей на этом рынке перешли из туманных в мрачные.

Тем не менее, Rivian по-прежнему продолжает готовиться к запланированному расширению модельного ряда. Так, в марте 2026-го марка наконец представила серийный среднеразмерный кроссовер с индексом R2 и обнародовала его прайс-лист. Модель была анонсирована ещё в 2024 году, сейчас дилеры собирают предзаказы, однако живые продажи новинки начнутся позже.

На фото: Rivian R2

Теперь агентство Reuters со ссылкой на генерального директора Ар-Джея Скеринджа сообщает о том, что у Rivian R2 будут новые версии, причём одной из них, вероятно, будет «ориентированный на производительность» кроссовер R2X, об остальных потенциальных модификациях топ-менеджер пока и вовсе ничего не рассказал.

Напомним, вариант с дополнительной литерой X ранее был анонсирован для паркетника начального уровня: Rivian R3 и R3X дебютировали в марте 2024 года, но их серийные версии выйдут на рынок позже. Судя по показанным ранее вариантам кроссовера, R3X отличается за счёт иного оформления бамперов, других кресел в салоне и дополнительного декора.

На фото: салон Rivian R2

Как Колёса.ру сообщали ранее, Rivian R2 базируется на собственной платформе с 400-вольтовой электрической архитектурой (она практически никак не связана с «тележкой» старшего внедорожника Rivian R1S). Длина кроссовера равна 4722 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1699 мм, а расстояние между осями – 2936 мм. Дорожный просвет у этой модели составляет 244 мм, угол въезда – 25 градусов, угол съезда – 26 градусов. Объём багажника равен 813 литрам, а со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 2551 литра. У вещевого отсека под капотом объём – 147 литров. Максимальная масса буксируемого прицепа ограничена 2 тоннами.

Продажи Rivian R2 стартовали с топ-версии Performance с пакетом Launch Package, её цена стартует с 57 990 долларов (эквивалентно примерно 4,31 млн рублей по текущему курсу). Такой полноприводный кроссовер оснащается двухмоторной установкой, максимальная совокупная отдача которой равна 665 л.с. (крутящий момент – 826 Нм). Также в состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 87,9 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 531 км (по циклу EPA).

1 / 2
2 / 2

По плану, в конце текущего году в продажу поступит версия Premium стоимостью не менее 53 990 долларов (около 4,01 млн рублей). Суммарная мощность его двухмоторной системы равна 456 л.с. и 728 Нм. В первой половине 2027-го на рынок выйдет базовая версия Standard, цена равна 48 490 долларов (около 3,6 млн рублей). У этого варианта задний привод, один 355-сильный электромотор (481 Нм) и батарея на 87,9 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки равна 555 км. Ближе к концу следующего года в продаже появится самая доступная версия Standard с батареей меньшей ёмкости и с паспортным запасом хода в 443 км. Стоимость – 45 000 долларов (около 3,34 млн рублей).

кроссовер США авторынок слухи новинки Rivian Rivian R2
Обновлено 09.05.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II с пробегом: хорошие простые моторы, вечная ходовая часть и неидеальные роботы В первой части материала о Kia Soul второго поколения мы рассказали о слабых местах кузова, салона и проблемах в электрике этого автомобиля. На первый взгляд, ничего страшного нет: небольша... 1254 4 0 06.05.2026
Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 3986 10 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 1324 0 4 03.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 30719 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11256 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8510 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
10 Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC...
6 Карета повышенной проходимости: как появился Range Rover и почему он с...
5 Паркетник Kia XCeed продолжит карьеру с новым стилем: официальные фото
Новые комментарии
Change privacy settings