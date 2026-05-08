Едва ли вышедший на рынок Rivian R2 готовится обрасти новыми версиями, в их числе R2X

Американский стартап Rivian Automotive изначально заявил, что намерен заниматься выпуском только электромобилей. Презентация соплатформенных первенцев – пикапа R1T и внедорожника R1S – прошла ещё в 2018 году, правда, до конвейера завода в Нормале, штат Иллинойс (бывшее предприятие Mitsubishi Motors) они добрались только в 2021-м. Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп снял основные экологические ограничения для новых машин в стране, после этого перспективы развития электромобилей на этом рынке перешли из туманных в мрачные.

Тем не менее, Rivian по-прежнему продолжает готовиться к запланированному расширению модельного ряда. Так, в марте 2026-го марка наконец представила серийный среднеразмерный кроссовер с индексом R2 и обнародовала его прайс-лист. Модель была анонсирована ещё в 2024 году, сейчас дилеры собирают предзаказы, однако живые продажи новинки начнутся позже.

Теперь агентство Reuters со ссылкой на генерального директора Ар-Джея Скеринджа сообщает о том, что у Rivian R2 будут новые версии, причём одной из них, вероятно, будет «ориентированный на производительность» кроссовер R2X, об остальных потенциальных модификациях топ-менеджер пока и вовсе ничего не рассказал.

Напомним, вариант с дополнительной литерой X ранее был анонсирован для паркетника начального уровня: Rivian R3 и R3X дебютировали в марте 2024 года, но их серийные версии выйдут на рынок позже. Судя по показанным ранее вариантам кроссовера, R3X отличается за счёт иного оформления бамперов, других кресел в салоне и дополнительного декора.

Как Колёса.ру сообщали ранее, Rivian R2 базируется на собственной платформе с 400-вольтовой электрической архитектурой (она практически никак не связана с «тележкой» старшего внедорожника Rivian R1S). Длина кроссовера равна 4722 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1699 мм, а расстояние между осями – 2936 мм. Дорожный просвет у этой модели составляет 244 мм, угол въезда – 25 градусов, угол съезда – 26 градусов. Объём багажника равен 813 литрам, а со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 2551 литра. У вещевого отсека под капотом объём – 147 литров. Максимальная масса буксируемого прицепа ограничена 2 тоннами.

Продажи Rivian R2 стартовали с топ-версии Performance с пакетом Launch Package, её цена стартует с 57 990 долларов (эквивалентно примерно 4,31 млн рублей по текущему курсу). Такой полноприводный кроссовер оснащается двухмоторной установкой, максимальная совокупная отдача которой равна 665 л.с. (крутящий момент – 826 Нм). Также в состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 87,9 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 531 км (по циклу EPA).

По плану, в конце текущего году в продажу поступит версия Premium стоимостью не менее 53 990 долларов (около 4,01 млн рублей). Суммарная мощность его двухмоторной системы равна 456 л.с. и 728 Нм. В первой половине 2027-го на рынок выйдет базовая версия Standard, цена равна 48 490 долларов (около 3,6 млн рублей). У этого варианта задний привод, один 355-сильный электромотор (481 Нм) и батарея на 87,9 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки равна 555 км. Ближе к концу следующего года в продаже появится самая доступная версия Standard с батареей меньшей ёмкости и с паспортным запасом хода в 443 км. Стоимость – 45 000 долларов (около 3,34 млн рублей).