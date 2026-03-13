Пан или пропал: кроссовер Rivian R2 готовится к выходу на рынок, объявлены цены

Американская компания Rivian вчера представила серийную версию своего среднеразмерного электрического кроссовера R2 с намерением начать его продажи уже этой весной. Диапазон цен — от 45 000 до 57 990 долларов.

По иронии судьбы презентация серийного Rivian R2 состоялась в тот же день, когда компания Honda объявила об отмене запуска всех своих электрических новинок в США, в том числе кроссовера Honda 0 SUV, который должен был стать прямым конкурентом Rivian R2. В феврале Дональд Трамп снял ключевые экологические ограничения для новых автомобилей в США, после чего и без того блеклые перспективы электромобилей в этой стране стали совсем уж мрачными — вот Honda и решила всё отменить. А Rivian, стало быть, продолжает, потому ему некуда деваться, у него кроме «электричек» ничего нет, а есть огромный долг в размере 3,63 млрд долларов по итогам 2025 года.

О проблемах Rivian мы последний раз подробно рассказывали в октябре прошлого года, здесь лишь вкратце напомним, что держаться на плаву молодой электромобильной компании помогает сделка с Volkswagen на 5,8 млрд долларов — пока эти деньги не потрачены, Rivian будет жить. В 2025 году компания Rivian продала только 42 247 электромобилей, при том что мощность её завода в Нормале, штат Иллинойс (это бывший завод Mitsubishi Motors) составляет 215 000 машин в год. В этом году Rivian собирается начать строительство второго завода в штате Джорджия стоимостью около 5 млрд долларов, его проектная мощность — 400 000 машин в год. Загрузку обоим заводам должны обеспечить новые модели, в том числе Rivian R2. Будут ли они пользоваться спросом — большой вопрос, но пока что Rivian продолжает реализовывать свои планы, вопреки общему вектору развития рынка.

Среднеразмерный кроссовер Rivian R2 был анонсирован в виде прототипа ровно два года назад, в марте 2024-го, вместе с ещё более компактным и доступным кроссовером Rivian R3. Разработка Rivian R3 пока очень далека от завершения, а вот Rivian R2 готов и в ближайшие месяцы выйдет на американский рынок. Пусконаладочная сборка Rivian R2 на заводе в Нормале началась январе, уже был проведён тест-драйв для прессы и блогеров, отзывы в целом положительные, теперь дело за покупателями.

Rivian R2 (справа) в сравнении с Rivian R1S (слева)

В основе Rivian R2 лежит собственная платформа с 400-вольтовой электрической архитектурой, эта платформа практически никак не связанная с платформой старшего внедорожника Rivian R1S, при этом внешнее сходство двух моделей, что называется, налицо. Габаритная длина Rivian R2 — 4722 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1699 мм, колёсная база — 2936 мм. Дорожный просвет — 244 мм, угол въезда — 25 градусов, угол съезда — 26 градусов. Штатные колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые. Объём основного багажника — 813 л (со сложенными спинками заднего дивана — 2551 л), объём дополнительного переднего багажника — 147 л. Максимальная масса буксируемого прицепа — 2 т.

Кузов у Rivian R2 несущий и строго пятиместный. Салон оформлен в том же стиле, что у внедорожника Rivian R1S, но есть много мелких отличий, главное из которых — два колёсика прокрутки, встроенные в спицы руля, с их помощью можно настроить практически все функции автомобиля. В переднюю панель врезаны сразу два вместительные бардачка. В базовое оснащение входят подогрев руля и передних сидений, электропривод регулировок передних сидений и мощная 525-ваттная аудиосистема с семью динамиками. В дорогих комплектациях ещё более мощная музыка, улучшенная отделка, куча электронных ассистентов водителя и прочие удобства.

На старте продаж весной Rivian R2 будет доступен только в топовом исполнении Performance с пакетом Launch Package, стоит такая машина от 57 990 долларов. Два электромотора обеспечивают полный привод, их максимальная совокупная отдача — 665 л.с. и 826 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,6 с, ёмкость батареи — 87,9 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 531 км по циклу EPA.

В конце 2026 году в продажу поступит версия Premium по цене от 53 990 долларов, она тоже двухмоторная, но отдача здесь снижена до 456 л.с. и 728 Нм, разгон до 60 миль/ч занимает 4,6 с. Батарея и запас хода — такие же, как у версии Performance.

В первой половине 2027 года начнутся продажи базовой версии Standard с батареей на 87,9 кВт·ч по цене от 48 490 долларов. Здесь только один задний электромотор, выдающий 355 л.с. и 481 Нм, разгон до 60 миль/ч занимает 5,9 с. Расчётный запас хода на одной зарядке — 555 км по циклу EPA.

В конце 2027 года на рынок выйдет самая доступная версия Standard с уменьшенной батареей по цене от 45 000 долларов. Ёмкость батареи пока не указана, расчётный запас хода на одной зарядке — 443 км по циклу EPA.

Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y сейчас стоит в США от 39 990 долларов.

