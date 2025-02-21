Внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T обзавелись спецверсиями для пустыни

Американские электрические внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T выпускаются с 2021 года, но только сейчас обзавелись первыми заводскими спецверсиями под названием California Dune, эти машины имеют ряд косметичесих особенностей и улучшенную проходимость на бездорожье.

В прошлом году Rivian R1S и R1T пережили техническую модернизацию, версии California Dune имеют трёхмоторную силовую установку (один мотор на передней оси, два на задней), максимальная совокупная отдача которой — 862 л.с. и 1495 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает всего 2,9 с. Ёмкость батареи — 141,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 530 км по циклу EPA.

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К особенностям версий California Dune относятся одноимённый бежевый цвет кузова, 20-дюймовые колёса особого дизайна (серого либо бежевого цвета), сэндтраки Maxtrax на крыше, двухтоновая кожаная отделка салона (чёрный и бежевый цвета), коврики особого дизайна и шильдики California Dune. В стандартное оснащение входит пакет All-Terrain Package с девятью ездовыми режимами, усиленной защитой днища, вседорожными шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus (275/65 R 20) и компрессор для подкачки шин. У пикапа грузовой отсек снабжён защитной шторкой с электроприводом.

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Внедорожник Rivian R1S California Dune стоит от 105 900 долларов, пикап Rivian R1T California Dune — от 99 900 долларов. Это довольно выгодное предложение, потому что ровно столько же стоят обычные Rivian R1S и Rivian R1T с трёхмоторной силовой установкой, для которых пакет All Terrain Plus предлагается в виде опции за 3700 долларов. Тираж версий California Dune будет ограничен, но точную цифру компания Rivian не называет.

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Также на этой неделе компания Rivian опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. Прибыли Rivian по-прежнему не приносит, чистый убыток на конец декабря 2024 года составил 4,746 млрд долларов против 5,432 млрд долларов на конец декабря 2023 года. Продажи Rivian в 2024 году составили 51 579 машин, что на 2,9% больше продаж в 2023 году.

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В этом году Rivian ожидает снижения продаж на фоне геополитической турбулентности и агрессивной тарифной политики действующего президента США Дональда Трампа, из-за которой и без того недешёвые электромобили Rivian могут стать ещё дороже. Недавно Rivian стала активнее продавать свои электрические фургоны Delivery 500 и Delivery 700, а также готовится к запуску более доступных кроссоверов Rivian R2 и Rivian R3 — они ожидаются в 2026 и 2028 годах соответственно.

Финансовую устойчивость Rivian в ближайшие годы обеспечит дорогостоящая сделка с концерном Volkswagen, которому Rivian будет поставлять программное обеспечение и ряд электронных комплектующих.