Rivian готов продавать свои фургоны поштучно, но пока не готов снижать цены

Американский электромобильный стартап Rivian пытается нарастить продажи своих электрических фургонов и снимает все ограничения по количеству при оформлении заказа, но проблема в том, что основные конкуренты дешевле.

Компания Rivian разработала электрический фургон EDV (Electric Delivery Van) в привязке к сделке с IT-гигантом Amazon, о которой было объявлено в 2019 году. В рамках этой сделки Rivian поставит службе доставке Amazon 100 000 электрических фургонов к 2030 году. Прототип фургона был представлен в 2020 году, серийное производство началось в 2022-м, с тех пор Rivian отгрузил Амазону более 20 000 машин.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В ноябре 2023 года Amazon перестал быть эксклюзивным потребителем фургонов Rivian, производитель начал предлагать их другим корпоративным клиентам, но тогда речь шла об относительно больших партиях. Вчера компания Rivian объявила, что теперь готова принимать поштучные заказы на свои фургоны, что отчасти связано с обострением конкуренции на рынке, в том числе в свете инициатив Дональда Трампа по сворачиванию всех государственных программ поддержки продаж электромобилей.

Фургон Rivian предлагается в двух версиях — короткой Delivery 500 (габаритная длина — 6312 мм, колёсная база — 4000 мм, объём грузового отсека — 13,79 м3) и длинной Delivery 700 (габаритная длина — 7061 мм, колёсная база — 4750 мм, объём грузового отсека — 18,46 м3). Снаряженная масса Rivian Delivery 500 — 3101 кг, грузоподъёмность — 1208 кг, соответствующие показатели Rivian Delivery 700 составляют 3285 и 1024 кг.

Обе версии приводятся в движением единственным электромотором, установленным на передней оси, его максимальная отдача — 320 л.с. и 405 Нм. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке у Delivery 500 составляет 259 км по циклу EPA, у Delivery 700 — 257 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 100 кВт.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Фургоны Rivian спроектированы с прицелом на работу в сегменте последней мили, то есть доставки товаров до конечного потребителя. В кабине есть только одно полноценное кресло водителя-экспедитора, для случайных пассажиров имеется откидной стульчик, прикрученный к перегородке между кабиной и грузовым отсеком. Перегородка также снабжена сдвижной дверью, в грузовом отсеке есть масса отверстий для крепления полок, сами полки предлагаются в виде опции. Основная багажная дверь в корме — рулонного типа, дверь справа от водителя — сдвижная, это сделано, чтобы разгрузить фургон можно было в самых стеснённых городских условиях.

В стандартное оснащение входят три подушки безопасности, камеры кругового обзора и богатый набор других электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и система автоматического аварийного торможения.

Rivian Delivery 500 стоит в США от 79 900 долларов (здесь и далее указаны цены без учёта доставки), Rivian Delivery 700 — от 83 900 долларов. Между тем схожий по концепции электрический фургон Chevrolet BrightDrop стоит от 75 300 долларов, при этом у модели GM может быть как передний, так и полный привод, а максимальный запас хода на одной зарядке составляет внушительные 437 км. Обновлённый в прошлом году Ford E-Transit ещё дешевле — от 51 000 долларов, Ram ProMaster EV стоит от 77 995 долларов.