Не Амазоном единым: Rivian запустил свои электрические фургоны в широкую продажу

IT-гигант Amazon больше не является эксклюзивным потребителем электрических фургонов Rivian, их теперь может купить любой желающий. Расширение клиентской базы должно помочь стартапу Rivian побыстрее ликвидировать убытки и начать зарабатывать деньги.

Осенью 2019 года Amazon и Rivian объявили о сделке, суть которой состоит в том, что Rivian поставит службе доставке Amazon 100 000 электрических фургонов к 2030 году. Прототип фургона был представлен в 2020 году, серийное производство началось в 2022-м, с тех пор Rivian отгрузил Амазону более 10 000 фургонов, а вчера объявил о том, что сотрудничество с Amazon более не является эксклюзивном — мол, такая договорённость была изначально, просто теперь пришло время объявить об этом официально, объявление приурочили к публикации отчётности Rivian за третий квартал этого года. Amazon является крупнейшим акционером Rivian, поэтому гибкость IT-гиганта в отношении ранее заключённой сделки с Rivian не должна вызывать удивление.

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Фургоны, изготовленные для Amazon, обозначены бесхитростной аббревиатурой EDV (Electric Delivery Van), имеют синий цвет кузова и фирменные логотипы Amazon. Фургоны, предназначенные для широкой продажи, называются Rivian Commercial Van и представлены на сайте производителя в светло-сером цвете без наклеек. Внутри кузова есть масса отверстий для крепления полок, сами полки предлагаются в виде опции. Основная багажная дверь в корме — рулонного типа, дверь справа от водителя — сдвижная, это сделано, чтобы разгрузить фургон можно было в самых стеснённых городских условиях. В оснащении, кроме того, заявлены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система автоматического аварийного торможения.



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Rivian Commercial Van на данный момент предлагается в двух версиях — короткой Delivery 500 (габаритная длина — 6312 мм, колёсная база — 4000 мм, объём грузового отсека — 13,79 м3) и длинной Delivery 700 (габаритная длина — 7061 мм, колёсная база — 4750 мм, объём грузового отсека — 18,46 м3). Подробности о силовой установке не раскрыты, известно только, что электромотор установлен на передней оси и вращает передние колёса, запас хода на одной зарядке у версии Delivery 500 составляет 259 км, у версии Delivery 700 — 246 км. Грузоподъёмность версии Delivery 500 — 1240 кг, версии Delivery 700 — 1140 кг. Фургон в версии Delivery 500 стоит от 83 000 долларов, в версии Delivery 700 — от 87 000 долларов.



Главным конкурентом Rivian Commercial Van на рынке будет семейство электрических фургонов BrightDrop корпорации General Motors, их массовое производство также началось в прошлом году.



Актуальный модельный ряд Rivian

Из свежего отчёта Rivian следует, что компания с начала года по конец сентября поставила клиентам 36 150 электромобилей, основную массу этого объёма составили пикапы R1T и внедорожники R1S. Чистый убыток компании на конец сентября составил 1,367 млрд долларов, тогда как год назад было 1,724 млрд долларов, то есть Rivian медленно, но верно идёт к прибыльности.



Добавим, что в начале осени прошлого года Mercedes-Benz и Rivian объявили о намерении совместно выпускать электрические фургоны на двух разных платформах, но уже в декабре передумали, многообещающее сотрудничество развалилось, по сути, не начавшись.

