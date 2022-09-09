Mercedes-Benz и Rivian создадут СП для выпуска электрических фургонов в Европе

Компании Mercedes-Benz Vans и Rivian Automotive намерены выпускать электрические фургоны на двух разных платформах и при этом добиться эффекта синергии, то есть сокращениях издержек за счёт сотрудничества. Родственных моделей Mercedes-Benz и Rivian стоит ждать после 2025 года, при условии, если создание совместного предприятия одобрят регулирующие органы.

В июле мы рассказывали о том, что американская компания Rivian начала массовое производство электрических фургонов EDV 700 для службы доставки IT-гиганта Amazon — контракт был заключён в 2019 году и предусматривает поставку Amazon 100 000 фургонов Rivian к 2030 году. Выпуск фургонов налажен на отдельной линии головного завода Rivian в городе Нормал (США, штат Иллинойс), на других линиях в прошлом году началась сборка электрических пикапов R1T и внедорожников R1S.

Внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T 1 / 2 Внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T 2 / 2

Из-за объективных и субъективных трудностей Rivian сейчас испытывает трудности с масштабированием производства и отстаёт по объёмам выпуска от изначального графика, из-за чего сильно растянулись сроки ожидания клиентами моделей R1T и R1S, а курс акций Rivian оставался критически низким на протяжении полугода. Вчера акции резко подорожали (+11% за сутки) на известии о том, что Rivian и Mercedes-Benz Vans намерены создать совместное предприятие.



Производство фургонов Amazon EDV 700 на заводе Rivian в Нормале

Mercedes-Benz Vans — это подразделение лёгких коммерческих автомобилей компании Mercedes-Benz Group AG, образованной в начале этого года после разделения концерна Daimler. Грузовая компания Daimler Truck AG — это теперь другая история, к сделке с Rivian она отношения не имеет.



Контуры будущего СП Mercedes-Benz и Rivian пока обозначены лишь в общих чертах. Известно, что выпуск совместных моделей будет организован на одном из действующих заводов Mercedes-Benz в Центральной/Восточной Европе. Точное место пока не называется, но если посмотреть на имеющиеся активы немецкой компании, то вариантов немного — Польша либо Венгрия. Скорее всего, это будет венгерский Кечкемет (завод Mercedes-Benz здесь основан в 2008 году), где сейчас собирают компактный Mercedes-Benz А-класса и его производные (В-класс, CLA и CLA Shooting Brake).

Amazon EDV 700

Согласно «апрельским тезисам» от руководства Mercedes-Benz, линейка компактных моделей немецкой марки в будущем заметно сократится, так что в Кечкемет — отличный кандидат на освоение перспективных коммерческих «электричек». Польская площадка в Яворе совсем свежая, она основана в 2017 году и выпускает 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, а также аккумуляторные батареи для электромобилей — для организации выпуска коммерческих фургонов здесь, по сути, придётся всё переделывать, так что Кечкемет — наиболее подходящая кандидатура.



В официальном пресс-релизе сказано, что СП Mercedes-Benz и Rivian намерено производить большие по европейским меркам электрические фургоны (то есть аналоги Mercedes-Benz Sprinter и Ford Transit) на двух перспективных платформах — RLV (Rivian Light Van) и VAN.EA (Mercedes-Benz Vans Electric Architecture). Фургоны Rivian для Amazon базируются на другой, более крупной платформе RCV.

Площадка готовой продукции с фургонами Amazon EDV 700

Mercedes-Benz и Rivian не говорят, когда именно хотят начать производство фургонов, но известно, что первые серийные модели Mercedes-Benz на платформе VAN.EA появятся после 2025 года, а гендиректор Rivian Ар-Джей Скериндж летом сообщал, что хочет запустить в производство вторую коммерческую модель в 2025 году на новом заводе в Атланте (США, штат Джорджия). В общем ясно, что европейское СП заработает не раньше 2025 года.



Добавим, что два года назад у Rivian сорвался совместный проект с Lincoln (премиальная марка, принадлежащая компании Ford), а компания Mercedes-Benz в 2018 году пыталась договориться с Илоном Маском и компанией Tesla о совместной работе над электрическим фургоном Sprinter нового поколения, но из этого тоже ничего не вышло.

