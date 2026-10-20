Бюджетник BYD Seagull нового поколения: больше, мощнее, теперь с задним приводом

В базе китайского Минпрома электрический хэтчбек BYD Seagull следующего, второго по счету поколения засветился еще в июле. Сам производитель анонсировал новинку в конце сентября. Теперь в Поднебесной провели презентацию, раскрыли комплектации и цены и дали старт продажам. Напомним, что предшественник в строю с 2023 года, причем это по-настоящему глобальная модель. Так, в Европе «первый» электрохэтч известен как BYD Dolphin Surf, в странах Латинской Америки его знают под именем BYD Dolphin Mini, а в Юго-Восточной Азии и Австралии компакт продают как BYD Atto 1.

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В новом поколении пятидверка заметно подросла. Длина свежего хэтчбека BYD Seagull равна 4205 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2650 мм. Для сравнения, размеры предназначенного для Китая предшественника: 3780/1715/1540 мм, расстояние между осями – 2500 мм. Новый Seagull по умолчанию имеет 16-дюймовые колеса, тогда как самый дешевый прежний электрокар «стоит» на 15-дюймовых. Объем багажника модели второй генерации составляет 380 литров.

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Новый BYD Seagull выглядит солиднее предшественника. Фары вытянулись, в них теперь по три LED-секции. Задние фонари сделали раздельными. Хэтчбек также обрел более рельефный капот и внушительные бамперы. Вставки в задних стойках стали больше.

У Seagull отныне полноценный пятиместный салон, тогда как на заднем диване прежней модели с комфортом поедут лишь двое. Электрокар обрел более строгую переднюю панель, двухспицевый руль и новый двухэтажный тоннель. Центральные дефлекторы обдува перенесли выше, а ряд физических кнопок теперь находится под ними (у прежнего Seagull клавиши над дефлекторами). Отдельного приборного экрана нет – основные показатели отображены в левой части дисплея мультимедийной системы. Под верхней частью тоннеля может быть спрятан отсек для салфеток.

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Если «первый» BYD Seagull предложен с передним приводом, то у нового хэтчбека электромотор расположен на задней оси. Благодаря этому под крышкой капота появился дополнительный отсек объемом 94 литра.

В начальных комплектациях двигатель свежей модели выдает 116 л.с. и 130 Нм, таким исполнениям положена батарея емкостью 30,1 кВт*ч. Запас хода – 320 км по циклу CLTC. Более дорогим версиям достались 129-сильный электромотор (но максимальный крутящий момент – те же 130 Нм) и аккумулятор на 39,2 кВт*ч, запас хода – 420 км. Предшественник в Китае во всех версиях оснащен 75-сильным мотором (135 Нм), для него предусмотрена батарея емкостью 30,8 или 38,88 кВт*ч, дальнобойность – 305 или 405 км.

В списке оборудования базового нового BYD Seagull значатся: мультимедиа с планшетом диагональю 12,8 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный круиз-контроль. В «средних» версиях появляются беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений, массажер водительского кресла, воздуховоды в торце тоннеля для задних пассажиров, ящики под креслами второго ряда. Топовый Seagull – это еще электропривод багажной двери, штатный видеорегистратор, мультимедиа с экраном диагональю 15,6 дюйма и комплекс водительских ассистентов God’s Eye B, в который входят лидар над лобовым стеклом, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

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Без учета акций электрохэтчбек BYD Seagull нового поколения обойдется в 65 900 – 99 900 юаней, что эквивалентно примерно 815 000 – 1 236 000 рублей по текущему курсу. Прежний компакт домашний рынок пока не покидает, причем в базе он стоит дороже – 69 900 юаней (865 000 рублей). В других странах электрокар второй генерации, вероятно, появится в следующем году.