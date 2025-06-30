Глобальный народный автомобиль: BYD выпустил миллионный хэтчбек Seagull

Компания BYD отчиталась о выпуске миллионного экземпляра субкомпактного электрического хэтчбека Seagull, известного за пределами Китая как Dolphin Surf (Европа) и Dolphin Mini (Латинская Америка). Сейчас эта модель производится только в Китае, но уже в конце года Dolphin Surf пропишется на строящемся заводе BYD в Венгрии.

Электрический хэтчбек Seagull (его название переводе с английского на русский означает «чайка») дебютировал в 2023 году как самая дешёвая модель BYD и мгновенно стал хитом, причём в прошлом году в угаре ценовой войны с конкурентами Seagull ещё подешевел, сейчас его минимальная цена составляет 69 800 юаней (764 000 рублей или 8280 евро в переводе по текущему курсу). За эти деньги китайский потребитель получает полноценный, симпатичный автомобиль на современной модульной платформе e-platform 3.0 в совсем не голой комплектации с кондиционером, богатым набором систем активной безопасности и обновляемым по воздуху программным обеспечением.

BYD Seagull для Китая

На данный момент BYD Seagull является третьим по популярности новым автомобилем в Китае после Geely Xingyuan и Wuling Hongguang MINI EV: с января по май, по данным CAAM, продано 144 204, 164 049 и 144 953 шт. соответственно. Между тем глобальные продажи BYD Seagull, по данным CnEVPost, за тот же период составили 233 126 шт. (+50,43% по сравнению с АППГ), так что неудивительно, что миллион машин с момента дебюта набежал быстро.

BYD Dolphin Surf для Европы 1 / 2 BYD Dolphin Surf для Европы 2 / 2

В мае этого года BYD Seagull вышел на европейский рынок как BYD Dolphin Surf (показан на заглавной фотографии). Разница между Seagull и Dolphin Surf сводится к размерам и оснащению: Dolphin Surf крупнее (габаритная длина увеличена с 3780 до 3990 мм за счёт более пухлых бамперов) и адаптирован к актуальным европейским требованием в области безопасности. Адаптация, логистика и повышенные пошлины со стороны Евросоюза объясняют, почему Dolphin Surf гораздо дороже, чем Seagull, а именно от 19 990 евро в Германии.

BYD Dolphin Surf для Европы

У европейского Dolphin Surf вдобавок чуть получше технические характеристики, чем у китайского Seagull. Единственный электромотор на передней оси у Dolphin Surf выдаёт 65 кВт (88 л.с.) либо 115 кВт (156 л.с.), ёмкость батареи — 30 либо 43,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 220 до 322 км по циклу WLTP в зависимости от модификации.

BYD Dolphin Surf для Европы

К 2030 году BYD хочет стать крупнейшим продавцом электромобилей в Европе, что в современных условиях невозможно без локализации производства. В этом году компания BYD намерена достроить и запустить завод в Венгрии, его первой моделью станет Dolphin Surf. На 2026 год намечен пуск завода BYD в Турции, вдобавок китайская компания сейчас присматривает место для третьего европейского завода — в Германии, благо лишних площадок здесь теперь предостаточно, выбирай — не хочу.