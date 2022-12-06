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GM начала массовое производство электрических фургонов BrightDrop Zevo 600

06.12.2022 250 0 0

Новый коммерческий бренд корпорации General Motors развивается строго по графику: менее чем через два года после презентации проекта BrightDrop началось массовое производство крупных фургонов Zevo 600 на заводе GM CAMI Assembly в канадском Ингерсолле (провинция Онтарио). Пока спрос на фургоны BrightDrop сильно превышает предложение.

Корпорация General Motors оперативно отреагировала на потребность рынка перевозок в экологически чистых фургонах и в декабре прошлого года представила проект BrightDrop.

BrightDrop — это не просто новая марка в обойме GM, а целый комплекс решений по доставке грузов от двери до двери: электрические фургоны, роботизированные ящики, программное обеспечение для оптимизации бизнеса и управления парком. Электрические фургоны BrightDrop построены на уже хорошо знакомой нашим читателям джи-эмовской модульной платформе Ultium, сначала компания представила длиннобазную версию EV600, в сентябре прошлого года прошла премьера короткобазного фургона EV410. Впоследствии обе версии были переименованы и теперь называются Zevo 600 и Zevo 400 соответственно.

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В свою очередь роботизированный ящик, изначально называвшийся BrightDrop EP1, был переименован в BrightDrop Trace. Это ящик способен передвигаться со скоростью пешехода (5 км/ч) и перевозить до 90 кг груза объёмом до 0,65 кубометра. Задача BrightDrop Trace – облегчить физический труд курьера. Ящик приводится в движение 250-ваттным электромотором и питается от вмонтированной в пол 43-вольтовой литий-ионной батареи ёмкостью 650 Вт·ч.

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Первым крупным клиентом BrightDrop стала американская курьерская служба FedEx: она заказала сразу 500 длиннобазных фургонов. Сборка пилотной партии началась ещё осенью прошлого года на американском заводе немецкой компании Kuka в Ливонии (штат Мичиган). Весной этого года GM начала реконструкцию своего канадского завода CAMI для массового выпуска фургонов BrightDrop. Прежде CAMI собирал бензиновые кроссоверы Chevrolet Equinox, на переоснащение под выпуск «электричек» было потрачено 800 тысяч долларов, и вот 5 декабря началась конвейерная сборка Zevo 600. Производство младшего фургона Zevo 400 будет освоено через год — под конец 2023-го. В 2023 году CAMI должен выпустить 30 000 фургонов, к 2025 году производительность вырастет до 50 000 машин в год.

Стив Хорняк, коммерческий директор BrightDrop, в интервью изданию The Detroit News сообщил, что мог бы прямо сейчас продать 50 000 фургонов, потому что спрос на них огромен, в очереди стоят около десяти крупных корпоративных клиентов, но быстро нарастить выпуск невозможно, хотя компания делает всё возможное, чтобы ускорить поставки.

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Цена Zevo 600 никогда публично не озвучивалась — она, вероятно, зависит от объёма контракта. Основные технические характеристики такие: вместимость — 17 кубометров, грузоподъёмность — 1 т, допустимая полная масса — 4,5 т. Все подробности о силовой установке BrightDrop Zevo 600 корпорация GM не раскрывает, известно лишь, что фургон в базе имеет полный привод, максимальная мощность — 304 л.с., максимальный крутящий момент — 529 Нм. Запас хода на одной зарядке — 250 миль (402 км). Максимальная мощность зарядки — 120 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 160 миль (257 км) за час.

В базовое оснащение Zevo 600 входит комплекс электронных ассистентов водителя, а именно система автоматического аварийного торможения, система удержания в полосе, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида. За доплату предлагаются адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и камеры кругового обзора.

В планах GM значится также электрический фургон под маркой Chevrolet, его премьера ещё не прошла.

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1 комментарий
06.12.2022 16:22
ramhaulk

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