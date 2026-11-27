Компания Toyota начала выпускать 4Runner в 1984-м, а модель актуальной шестой генерации дебютировала весной 2024 года. В текущем году у этого среднеразмерного внедорожника на ключевом для модели американском рынке наблюдается положительная динамика: за январь-октябрь 2026-го дилеры реализовали 118 610 экземпляров, что на 53,2% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.
Ближайшим родственником этого внедорожника является среднеразмерный пикап Tacoma, который выпускается с 1995 года. Модель актуального, четвёртого по счёту поколения, была представлена весной 2023-го. У грузовика дела на рынке США тоже идут неплохо: за первые десять месяцев текущего года он разошёлся по стране тиражом в 237 128 единиц, что на 4,4% больше, чем годом ранее.
Теперь американский офис Toyota рассказал о том, какие обновки достались внедорожнику 4Runner и пикапу Tacoma, которым присвоили 2027 модельный год. Так, стартовой версией для 4Runner является SR5, теперь в список стандартного оснащения этого варианта входят передние кресла с электрорегулировками и подогревом. Стоимость такого внедорожника с учётом доставки равна 45 085 долларов (эквивалентно примерно 3,71 млн рублей по текущему курсу), что на 1220 долларов больше, чем за автомобиль предыдущего модельного года.
У пикапа Toyota Tacoma 2027 модельного года тоже есть версия SR5, хотя она и не является стартовой. В её списке стандартного оборудования тоже теперь числятся передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, а ещё такому варианту достались иные тёмно-серебристые колёсные диски. Стоимость этого варианта с учётом доставки равна 38 560 долларов (около 3,17 млн рублей). При этом базовой версией для пикапа является SR, её ценник подрос на 180 долларов и теперь равен 34 470 долларов.
Всем версиям посвежевшего Toyota 4Runner положен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Исполнению TRD Pro достались новые красные буксировочные крюки, а варианту Platinum досталась подсветка в передних дверях в виде эмблемы с названием модели. Цена варианта Platinum 2027 модельного года в США равна 66 445 долларов (около 5,46 млн рублей), а за топовый вариант TRD Pro здесь просят не менее 70 465 долларов (около 5,79 рублей).
В списке изменений для Toyota Tacoma 2027 модельного года числятся ещё новый цвет кузова для топ-версии TRD Pro, а также сокращение срока действия программы ToyotaCare, которая теперь покрывает плановое техническое обслуживание в течение одного года или 10 000 миль пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Для сравнения, у грузовиков 2026 модельного года программа была рассчитана на два года или 25 000 миль.
Стоимость топовой версии посвежевшего пикапа равна 66 675 долларов (около 5,48 млн рублей). Известно, что американские дилеры сейчас уже принимают заказы на Toyota 4Runner и Tacoma 2027 модельного года, при этом первые покупатели получат свои машины ближе к концу 2026-го.
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