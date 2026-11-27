Стартовая стоимость SUV на американском рынке теперь составляет 45 085 долларов, а за грузовик просят не менее 34 470 долларов.

Компания Toyota начала выпускать 4Runner в 1984-м, а модель актуальной шестой генерации дебютировала весной 2024 года. В текущем году у этого среднеразмерного внедорожника на ключевом для модели американском рынке наблюдается положительная динамика: за январь-октябрь 2026-го дилеры реализовали 118 610 экземпляров, что на 53,2% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.

На фото: Toyota 4Runner

Ближайшим родственником этого внедорожника является среднеразмерный пикап Tacoma, который выпускается с 1995 года. Модель актуального, четвёртого по счёту поколения, была представлена весной 2023-го. У грузовика дела на рынке США тоже идут неплохо: за первые десять месяцев текущего года он разошёлся по стране тиражом в 237 128 единиц, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

Теперь американский офис Toyota рассказал о том, какие обновки достались внедорожнику 4Runner и пикапу Tacoma, которым присвоили 2027 модельный год. Так, стартовой версией для 4Runner является SR5, теперь в список стандартного оснащения этого варианта входят передние кресла с электрорегулировками и подогревом. Стоимость такого внедорожника с учётом доставки равна 45 085 долларов (эквивалентно примерно 3,71 млн рублей по текущему курсу), что на 1220 долларов больше, чем за автомобиль предыдущего модельного года.

На фото: салон Toyota 4Runner

У пикапа Toyota Tacoma 2027 модельного года тоже есть версия SR5, хотя она и не является стартовой. В её списке стандартного оборудования тоже теперь числятся передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, а ещё такому варианту достались иные тёмно-серебристые колёсные диски. Стоимость этого варианта с учётом доставки равна 38 560 долларов (около 3,17 млн рублей). При этом базовой версией для пикапа является SR, её ценник подрос на 180 долларов и теперь равен 34 470 долларов.

На фото: Toyota Tacoma

Всем версиям посвежевшего Toyota 4Runner положен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Исполнению TRD Pro достались новые красные буксировочные крюки, а варианту Platinum досталась подсветка в передних дверях в виде эмблемы с названием модели. Цена варианта Platinum 2027 модельного года в США равна 66 445 долларов (около 5,46 млн рублей), а за топовый вариант TRD Pro здесь просят не менее 70 465 долларов (около 5,79 рублей).

В списке изменений для Toyota Tacoma 2027 модельного года числятся ещё новый цвет кузова для топ-версии TRD Pro, а также сокращение срока действия программы ToyotaCare, которая теперь покрывает плановое техническое обслуживание в течение одного года или 10 000 миль пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Для сравнения, у грузовиков 2026 модельного года программа была рассчитана на два года или 25 000 миль.

На фото: салон Toyota Tacoma

Стоимость топовой версии посвежевшего пикапа равна 66 675 долларов (около 5,48 млн рублей). Известно, что американские дилеры сейчас уже принимают заказы на Toyota 4Runner и Tacoma 2027 модельного года, при этом первые покупатели получат свои машины ближе к концу 2026-го.