Новый Toyota 4Runner: больше разнообразия, но на два цилиндра меньше

В 2023 году Toyota 4Runner отмечал 40-летие и окончил этот год с хорошим коммерческим результатом: в США продано 119 238 экземпляров этой модели, что всего на 1,5% меньше продаж в 2022 году. В сегменте среднеразмерных рамных внедорожников лучше в США продаётся только Jeep Wrangler: в 2023 году он разошёлся тиражом 156 581 шт. (-14%). Результат Ford Broncо — 105 665 проданных единиц (-9,7%).
В конце прошлого года на американский рынок вышел новый Toyota Land Cruiser Prado — здесь он называется просто Land Cruiser, так как большой Land Cruiser 300 в США не представлен. 4Runner — младшая и более доступная модель по отношению к Land Cruiser, при этом у 4Runner намного более богатый выбор модификаций и комплектаций, то есть ясно, что основной объём продаж в этом сегменте придётся именно на 4Runner, а не на дорогой Land Cruiser. Эти внедорожники имеют общую рамную платформу TNGA-F, но кардинально отличаются друг от друга по части дизайна. В плане дизайна прямой роднёй нового 4Runner является дебютировавший в прошлом году пикап Toyota Tacoma четвёртого поколения.
Разработка новых Toyota Tacoma и Toyota 4Runner велась параллельно, они максимально унифицированы по «железу», электронике и дизайну передней части салона, но, что любопытно, производятся Tacoma и 4Runner в разных местах: пикап выпускается на двух мексиканских заводах Toyota, а 4Runner будут по-прежнему собирать в японском городе Тахара.
Toyota пока не раскрыла габариты нового 4Runner, но американские СМИ сообщают, что колёсная база у него такая же, как у нового Land Cruiser Prado, то есть 2850 мм. Габаритная длина нового 4Runner вплотную приблизилась к пяти метрам. Конкретные размеры, кроме того, зависят от комплектации, коих на старте продаж будет целых девять: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro и Trailhunter, из них Platinum и Trailhunter предлагаются впервые.
Базовый двигатель у Toyota 4Runner теперь 2,4-литровая рядная бензиновая «турбочетвёрка» (282 л.с., 430 Нм) вместо прежнего атмосферного 4,0-литрового V6 (274 л.с., 377 Нм), а на смену 5-ступенчатой гидромеханической АКП пришла 8-ступенчатая. Эта же «турбочетвёрка» предлагается в составе гибридной силовой установки i-Force: в 8-ступенчатый «автомат» вживлён электромотор мощностью 49 л.с., он поднимает максимальную совокупную отдачу до 331 л.с. и 630 Нм. Буферная никель-металл-гидридная батарея ёмкостью 1,87 кВт·ч у гибридных версий находится под полом багажника, поэтому третий ряд сидений для таких версий не доступен. Гибридный внедорожник способен тащить за собой прицеп массой до 2722 кг.
На багажной двери Toyota 4Runner сохранён такой значимый для этой модели исторический артефакт, как опускаемое заднее стекло. Нарочито бугристая передняя панель — такая же, как у пикапа Tacoma. Мультимедийный экран — 8- либо 14-дюймовый. Щиток приборов в «базе» имеет аналоговые циферблаты спидометра и тахометра, между которыми находится 7-дюймовый многофункциональный экран, богатые комплектации оснащены полностью виртуальным 12,3-дюймовым приборным экраном. Под крупным блоком микроклимата есть полка с беспроводной зарядкой для смартфона, для гаджетов пассажиров второго ряда предусмотрены два зарядных порта USB-C. В базовой оснащение входит комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 3.0.
Базовый привод у Toyota 4Runner по-прежнему задний, при этом задний мост снабжён самоблокирующимся дифференциалом. Для любителей бездорожья предлагается классический полный привод типа парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, а версии TRD Off Road, TRD Pro и Trailhunter дополнены задним дифференциалом с электронно-управляемой блокировкой. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом доступен в виде опции для комплектации Limited и входит в стандартное оснащение комплектации Platinum. Система Multi-Terrain Select, адаптирующая характеристики автомобиля к разным типам грунта, работает как с включённой «понижайкой», так и c выключенной. Отдельной кнопкой включается режим Crawl Control — это так называемый ползущий внедорожный круиз-контроль. Любители бездорожья также оценят размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости и систему кругового обзора Multi-Terrain Monitor.
Наиболее продвинутой по части оффроудных возможностей является гибридная по умолчанию версия Trailhunter, созданная в партнёрстве с известными поставщиками комплектующих соответствующего профиля. В оснащение этой версии входят энергоёмкие амортизаторы ARB Old Man Emu с внешними резервуарами, 33-дюймовые шины Toyo Open Country A/T, экспедиционный багажник на крыше от ARB, шноркель, стальная защита днища, дополнительное светодиодное освещение на передке, мощные бытовые розетки в багажнике и салоне, дополнительные переключатели для управления навесным оборудованием.
Цены на новый Toyota 4Runner пока не объявлены. Внедорожник пятого поколения, который пока ещё доступен для заказа, стоит в США от 40 705 долларов.
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