Новый Toyota 4Runner: больше разнообразия, но на два цилиндра меньше

В 2023 году Toyota 4Runner отмечал 40-летие и окончил этот год с хорошим коммерческим результатом: в США продано 119 238 экземпляров этой модели, что всего на 1,5% меньше продаж в 2022 году. В сегменте среднеразмерных рамных внедорожников лучше в США продаётся только Jeep Wrangler: в 2023 году он разошёлся тиражом 156 581 шт. (-14%). Результат Ford Broncо — 105 665 проданных единиц (-9,7%).

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В конце прошлого года на американский рынок вышел новый Toyota Land Cruiser Prado — здесь он называется просто Land Cruiser, так как большой Land Cruiser 300 в США не представлен. 4Runner — младшая и более доступная модель по отношению к Land Cruiser, при этом у 4Runner намного более богатый выбор модификаций и комплектаций, то есть ясно, что основной объём продаж в этом сегменте придётся именно на 4Runner, а не на дорогой Land Cruiser. Эти внедорожники имеют общую рамную платформу TNGA-F, но кардинально отличаются друг от друга по части дизайна. В плане дизайна прямой роднёй нового 4Runner является дебютировавший в прошлом году пикап Toyota Tacoma четвёртого поколения.



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Разработка новых Toyota Tacoma и Toyota 4Runner велась параллельно, они максимально унифицированы по «железу», электронике и дизайну передней части салона, но, что любопытно, производятся Tacoma и 4Runner в разных местах: пикап выпускается на двух мексиканских заводах Toyota, а 4Runner будут по-прежнему собирать в японском городе Тахара.



Toyota пока не раскрыла габариты нового 4Runner, но американские СМИ сообщают, что колёсная база у него такая же, как у нового Land Cruiser Prado, то есть 2850 мм. Габаритная длина нового 4Runner вплотную приблизилась к пяти метрам. Конкретные размеры, кроме того, зависят от комплектации, коих на старте продаж будет целых девять: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro и Trailhunter, из них Platinum и Trailhunter предлагаются впервые.



Базовый двигатель у Toyota 4Runner теперь 2,4-литровая рядная бензиновая «турбочетвёрка» (282 л.с., 430 Нм) вместо прежнего атмосферного 4,0-литрового V6 (274 л.с., 377 Нм), а на смену 5-ступенчатой гидромеханической АКП пришла 8-ступенчатая. Эта же «турбочетвёрка» предлагается в составе гибридной силовой установки i-Force: в 8-ступенчатый «автомат» вживлён электромотор мощностью 49 л.с., он поднимает максимальную совокупную отдачу до 331 л.с. и 630 Нм. Буферная никель-металл-гидридная батарея ёмкостью 1,87 кВт·ч у гибридных версий находится под полом багажника, поэтому третий ряд сидений для таких версий не доступен. Гибридный внедорожник способен тащить за собой прицеп массой до 2722 кг.



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На багажной двери Toyota 4Runner сохранён такой значимый для этой модели исторический артефакт, как опускаемое заднее стекло. Нарочито бугристая передняя панель — такая же, как у пикапа Tacoma. Мультимедийный экран — 8- либо 14-дюймовый. Щиток приборов в «базе» имеет аналоговые циферблаты спидометра и тахометра, между которыми находится 7-дюймовый многофункциональный экран, богатые комплектации оснащены полностью виртуальным 12,3-дюймовым приборным экраном. Под крупным блоком микроклимата есть полка с беспроводной зарядкой для смартфона, для гаджетов пассажиров второго ряда предусмотрены два зарядных порта USB-C. В базовой оснащение входит комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 3.0.



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Базовый привод у Toyota 4Runner по-прежнему задний, при этом задний мост снабжён самоблокирующимся дифференциалом. Для любителей бездорожья предлагается классический полный привод типа парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, а версии TRD Off Road, TRD Pro и Trailhunter дополнены задним дифференциалом с электронно-управляемой блокировкой. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом доступен в виде опции для комплектации Limited и входит в стандартное оснащение комплектации Platinum. Система Multi-Terrain Select, адаптирующая характеристики автомобиля к разным типам грунта, работает как с включённой «понижайкой», так и c выключенной. Отдельной кнопкой включается режим Crawl Control — это так называемый ползущий внедорожный круиз-контроль. Любители бездорожья также оценят размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости и систему кругового обзора Multi-Terrain Monitor.



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Наиболее продвинутой по части оффроудных возможностей является гибридная по умолчанию версия Trailhunter, созданная в партнёрстве с известными поставщиками комплектующих соответствующего профиля. В оснащение этой версии входят энергоёмкие амортизаторы ARB Old Man Emu с внешними резервуарами, 33-дюймовые шины Toyo Open Country A/T, экспедиционный багажник на крыше от ARB, шноркель, стальная защита днища, дополнительное светодиодное освещение на передке, мощные бытовые розетки в багажнике и салоне, дополнительные переключатели для управления навесным оборудованием.



Цены на новый Toyota 4Runner пока не объявлены. Внедорожник пятого поколения, который пока ещё доступен для заказа, стоит в США от 40 705 долларов.

