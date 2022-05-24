Американский любимчик Toyota 4Runner получил юбилейное исполнение 40th Anniversary

Toyota 4Runner первого поколения дебютировал в 1983 году, то есть формальный юбилей у модели будет в 2023-м, но это не мешает Тойоте заранее выпустить версию 40th Anniversary в привязке к 2023 модельному году в США, а модельный год в этой стране почти никогда не совпадает с календарным, так что не удивляйтесь. Производится Toyota 4Runner по-прежнему в Японии.

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Первый 4Runner был, по сути, разновидностью пикапа Hilux, которому сверху нахлобучили стильный пластиковый кунг со сдвижными боковыми окошками, а в кузов установили пассажирский диван и дугу безопасности. Цельнометаллический кузов 4Runner получил только во втором поколении, что выпускалось с 1989 года, предлагались версии с тремя и пятью дверьми. В третьем поколении от трёхдверки отказались и с тех пор 4Runner выпускается исключительно с пятидверным кузовом.



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Нынешнее пятое поколение 4Runner выпускается с 2009 года и пока не собирается на покой, ведь продажи этой модели последние пять лет ставят рекорд за рекордом! В 2021 году в США было реализовано 144 696 экземпляров — это пятое место в сегменте среднеразмерных SUV американского рынка после Jeep Grand Cherokee (264 444 шт.), Toyota Highlander (264 128 шт.), Ford Explorer (219.871 шт.) и Jeep Wrangler (204 610 шт.). Если брать во внимание только рамные машины, то получается, что Toyota 4Runner — вторая по популярности машина в своём сегменте после Jeep Wrangler.



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На американском рынке 4Runner одновременно заменяет непредставленные здесь, но хорошо знакомые у нас внедорожники Toyota Fortuner и Land Cruiser Prado. Секрет успеха 4Runner — в хорошей репутации и большой гамме модификаций: в ней, например, есть две версии для серьёзного бездорожья — TRD Off-Road и TRD Pro, спортивная версия TRD Sport, предназначенная преимущественно для дорог с твёрдым покрытием, и люксовая версия Limited — единственная с постоянным полным приводом в виде самоблокирующегося межосевого дифференциала Torsen (у остальных версий полный привод — типа парт-тайм, с жёстко подключаемым передком, либо только задняя ведущая ось).



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За основу Toyota 4Runner 40th Anniversary Special Edition взята одна из средних комплектаций SR5 Premium с полным приводом и люком в крыше, на кузов нанесены ностальгические жёлто-оранжево-красные полоски в стиле 80-х, добавлена пара юбилейных шильдиков, установлены 17-дюймовые литые колёса бронзового цвета с ретро-дизайном. В салоне — памятное тиснение на подголовниках кресел, коврики с логотипом 40th Anniversary и бронзовая прострочка в обивке. Вот, собственно, и все подарки к юбилею. Цветов кузова на выбор только три — белый, чёрный и красный (у регулярных версий цветовая палитра богаче).



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Силовой агрегат на все версии Toyota 4Runner один: бензиновый 4,0-литровый атмосферный V6 (274 л.с., 377 Нм) в паре с 5-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Полноприводные версии имеют двухступенчатую «раздатку», заднеприводные в базе снабжены самоблокирующимся дифференциалом. В комплектацию полноприводных версий TRD Off-Road и TRD Pro тоже включён блокируемый дифференциал заднего моста, а вот на юбилейной версии его, получается, нет…



Цена юбилейного 4Runner пока не объявлена, но для ориентира скажем, что полноприводный внедорожник в комплектации SR5 Premium стоит в США от 43 870 долларов, базовая заднеприводная версия SR5 — от 38 105 долларов.

