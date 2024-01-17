Рассекречен Ram ProMaster EV: фургон поборется за клиентов с Ford E-Transit

Ram ProMaster – это коммерческий автомобиль, который представляет собой американский вариант Fiat Ducato третьего поколения, который выпускается с 2006 года (обе марки входят в состав автогиганта Stellantis). Весной 2022-го ПроМастер пережил обновление, в ходе которого он получил ряд визуальных изменений. Так, переднюю часть ему оформили «в итальянском стиле», при этом дизайн не скопирован с Ducato полностью: модель Ram получила оригинальные головную оптику, радиаторную решётку (может быть либо хромированной, либо чёрной в зависимости от исполнения), а также бампер.

На фото: Ram ProMaster EV

Теперь американский бренд рассекретил ещё одну версию – Ram ProMaster EV. Этот полностью электрический коммерческий автомобиль визуально практически не отличается от «обычного» фургона с ДВС. У «зелёного» варианта есть порт для зарядки, который расположен в нижней части вэна, сбоку от водительской двери. Ещё у ProMaster EV в список стандартного оснащения входит светодиодная оптика, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обогрев лобового стекла и рулевого колеса, а также функция беспроводной зарядки смартфона.



Ещё электрический фургон снабдили функциями автоматического переключения фар с дальнего света на ближний, предупреждения о лобовом столкновении, торможения после столкновения, распознавания дорожных знаков, а также помощником во время движения при боковом ветре, мониторингом состояния водителя и камерой заднего вида с динамической разметкой. Опционально доступны адаптивный круиз-контроль с функциями Stop & Go, Active Drive Assist и Lane Keep Assist, а также «умная» система контроля скорости, цифровое зеркало заднего вида и датчики парковки.



Изначально Ram ProMaster EV предложат в двух версиях, позже гамма будет расширена и за счёт других исполнений (варьируется высота крыши и длина грузового отсека). Сейчас для предзаказа доступен вариант, у которого колёсная база равна 4039 мм, а грузоподъёмность – 921 кг. Длина грузового отделения может быть равна либо 3658, либо 4115 мм, ширина составляет 1920 мм. Вариантов высоты крыши тоже два: 1956 и 2184 мм. Максимальный объём загрузки у «зелёного» фургона составляет 524 кубических фута (14 838 литров). У наиболее вместительной версии грузоподъёмность равна 1370 кг.



ProMaster EV оснащается единственным 272-сильным электромотором, который расположен на передней оси; его максимальный крутящий момент равен 409 Нм. Такой фургон получил тяговую батарею ёмкостью 110 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 261 км.



На фото: салон Ram ProMaster EV 1 / 3 На фото: салон Ram ProMaster EV 2 / 3 На фото: салон Ram ProMaster EV 3 / 3

Стоит отметить, что на американском рынке новинка будет конкурировать с Ford E-Transit. Для сравнения, его дальнобойность без подзарядки варьируется в диапазоне от 174 до 203 км (в зависимости от версии). Ещё у «зелёного» грузовика Ford меньше максимальный объём загрузки – 487,3 кубических фута (13 799 литров).



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По данным Motor1.com, первые экземпляры Ram ProMaster EV доберутся до дилеров в США в первой половине 2024 года. Сообщается, что стартовый ценник новинки будет равен 77 995 долларов (эквивалентно примерно 6,86 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, цена базового Ford E-Transit начинается с отметки в 51 890 долларов (около 4,56 млн рублей).

