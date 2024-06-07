Обновлённые Rivian R1S и R1T: короче проводка, мощнее двигатели, больше запас хода

Терпящая убытки американская компания Rivian провела комплексную модернизацию электрических внедорожника R1S и пикапа R1T с целью улучшить их технические характеристики и уменьшить затраты на производство. Заказы на обновлённые Rivian R1S и R1T уже принимаются.

Соплатформенные Rivian R1S и R1T были запущены в производство в 2021 году, а вчера компания-производитель представила их второе поколение, хотя на самом деле речь идёт о комплексной технической модернизации — дизайн практически не изменился. Модернизация должна улучшить потребительскую привлекательность R1S и R1T и помочь компании сократить издержки, потому что пока что она продолжает приносить убытки: по итогам первого квартала 2024 года они составили 1,45 млрд долларов, что на 7,2% больше убытков в первом квартале прошлого года. Продажи Rivian в первом квартале 2024 составили 13 588 электромобилей, объём производства — 13 980 электромобилей, к концу текущего года компания хочет выпустить 57 000 машин и, разумеется, надеется их все продать.

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Платформа Rivian R1S и R1T получила полностью новую электронную архитектуру, более компактную и при этом более производительную: количество электронных блоков управления уменьшено с 17 до 7, а общая длина проводки сократилась на 2,6 км (-20 кг массы), заодно упростился её монтаж, улучшилась ремонтопригодность. Мощность компьютера, отвечающего за работу электронных ассистентов водителя, увеличена в десять раз, количество мегапикселей в камерах (всего таких камер 11 штук) увеличено в восемь раз.



Стандартная пневмоподвеска по просьбе клиентов перенастроена в сторону большего комфорта, колёсные диски нового дизайна (от 20 до 22 дюймов) имеют улучшенные аэродинамические характеристики по сравнению с предыдущими.



Силовые установки стали мощнее, их три на выбор. Двухмоторная выдаёт 674 л.с. и 1124 Нм, она обеспечивает разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,4 с. Трёхмоторная силовая установка (один мотор на передней оси, два на задней) располагает совокупной отдачей в 862 л.с. и 1495 Нм, разгон до 60 миль/ч занимает 2,9 с. Четырёхмоторная силовая установка (по одному мотору на каждое колесо) выдаёт 1039 л.с. и 1624 Нм, разгон до 60 миль/ч занимает 2,5 с, а четверть мили (402 м) четырёхмоторный Rivian проезжает за 10,5 с. До обновления диапазон доступных мощностей составлял от 540 до 847 л.с.

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Модернизированные, более энергоэффективные батареи в зависимости от выбранной потребителем ёмкости и конкретной модификации электромобиля обеспечивают запас хода на одной зарядке в диапазоне от 434 до 675 км по циклу EPA (эти показатели пока не подтверждены сертификацией). До обновления диапазон запаса хода составлял от 410 до 660 км.



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Небольшие обновки в дизайне тоже есть: помимо колёс это новая светодиодная начинка фар и фонарей, к концу года в виде опции будут предложены адаптивные фары. В салоне обновлены отделочные материалы, графика приборного и мультимедийного экранов (интерфейс использует свежую версию игрового движка Unreal Engine), конфигурация атмосферной подсветки и дизайн вещевых отсеков. У новой стеклянной крыши можно регулировать степень прозрачности. Беспроводная зарядка для смартфонов стала мощнее. Обновлённая аудиосистема обеспечивает более чистый и насыщенный звук. Климат-контроль благодаря новому тепловому насосу работает быстрее, тише и требует меньше электроэнергии.

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Обновлённые Rivian R1S и R1T относятся к 2025 модельному году, пикап стоит в США от 69 900 долларов, внедорожник — от 75 900 долларов. В будущем в модельной линейке Rivian появятся гораздо более доступные электрические кроссоверы R2 и R3.

