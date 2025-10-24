Плохие дела у Rivian: сокращения рабочих и очень туманные перспективы

Американский электромобильный стартап Rivian продолжает приносить убытки и вынужден сократить порядка 600 своих сотрудников в ожидании запуска в следующем году новой модели — среднеразмерного кроссовера Rivian R2. На этот кроссовер компания возлагает очень большие надежды, он должен помочь ей стать прибыльной, но есть большие сомнения в том, что эти надежды оправдаются.

Компанию Rivian основал в 2009 году предприниматель Ар-Джей Скериндж, он же является её гендиректором. В 2021 году компания Rivian запустила в производство на своём заводе в городе Нормал, штат Иллинойс (это бывший завод Mitsubishi Motors) электрический пикап Rivian R1T и соплатформенный внедорожник Rivian R1S. Третьей моделью компании стал коммерческий фургон Rivian Delivery: он изначально был разработан для Amazon, но сегодня доступен всем желающим — вот только он мало кому нужен. К слову, один из главных конкурентов Rivian Delivery — джи-эмовский Chevrolet BrightDrop — только что был снят с производства из-за низкого спроса.

Rivian R1T и R1S

Rivian R1T и R1S регулярно получают обновления, но это довольно дорогие модели, спрос на которые естественным образом ограничен. В третьем квартале этого года компания Rivian сумела продать 13 201 электромбиля, что на 32% больше продаж в третьем квартале 2024 года, но такой всплеск не должен вводить в заблуждение — он связан с тем, что 1 октября Дональд Трамп отменил в США федеральную программу поддержки продаж электромобилей, которая позволяла сэкономить при покупке 7500 долларов, многие покупатели «электричек» спешили успеть до этой даты.

Rivian Delivery

Прибыли компания Rivian пока не приносит, её чистый убыток за первую половину этого года составил 1,65 млрд долларов. Основные надежды на светлое будущее Rivian связывает с грядущими запусками более доступных кроссоверов Rivian R2 и Rivian R3 — они ожидаются в 2026 и 2028 годах соответственно. Под эти новинки компания запланировала строительство второго завода в штате Джорджия недалеко от его столицы Атланты. Мощность этого завода — более 400 000 машин в год, объём инвестиций — порядка 5 млрд долларов, строительство должно начаться в 2026 году, пуск — в 2028 году.

Короче говоря, впереди у Rivian — одни расходы, на этом фоне свежее объявление о сокращении 600 сотрудников (это порядка 4,5% от всего штата) кажется крохоборством, но, видимо, других способов сократить издержки у Rivian сейчас нет. Деньги, которые Rivian получит в результате создания совместного предприятия с Volkswagen (5,8 млрд долларов) в теории должны покрыть все расходы на запуск новинок и строительство второго завода, но пока получен только первый транш, а само СП, как недавно выяснилось, работает с большим скрипом и не даёт нужных результатов.

Rivian R2

Если сотрудничество Rivian с Volkswagen всё-таки наладится, то американский стартап сможет протянуть ещё несколько лет, второй завод можно будет загрузить Фольксвагенами, если конечно у немецких партнёров будет в том потребность. На собственном кроссовере R2, который в «базе» будет стоить около 45 000 долларов, Rivian вряд ли много заработает — не та теперь ситуация на рынке, и пока нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшие годы она станет для электромобилей лучше. Ещё более дешёвый Rivian R3 пока находится в зачаточном состоянии, и за пределами США у него есть уже тьма китайских конкурентов, причём они с каждым годом становятся лучше, а зачастую и дешевле.