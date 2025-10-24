Заводы ×
  • Плохие дела у Rivian: сокращения рабочих и очень туманные перспективы

Плохие дела у Rivian: сокращения рабочих и очень туманные перспективы

24.10.2025 63 0 0

Американский электромобильный стартап Rivian продолжает приносить убытки и вынужден сократить порядка 600 своих сотрудников в ожидании запуска в следующем году новой модели — среднеразмерного кроссовера Rivian R2. На этот кроссовер компания возлагает очень большие надежды, он должен помочь ей стать прибыльной, но есть большие сомнения в том, что эти надежды оправдаются.

Компанию Rivian основал в 2009 году предприниматель Ар-Джей Скериндж, он же является её гендиректором. В 2021 году компания Rivian запустила в производство на своём заводе в городе Нормал, штат Иллинойс (это бывший завод Mitsubishi Motors) электрический пикап Rivian R1T и соплатформенный внедорожник Rivian R1S. Третьей моделью компании стал коммерческий фургон Rivian Delivery: он изначально был разработан для Amazon, но сегодня доступен всем желающим — вот только он мало кому нужен. К слову, один из главных конкурентов Rivian Delivery — джи-эмовский Chevrolet BrightDrop — только что был снят с производства из-за низкого спроса.

Rivian R1T и R1S

Rivian R1T и R1S регулярно получают обновления, но это довольно дорогие модели, спрос на которые естественным образом ограничен. В третьем квартале этого года компания Rivian сумела продать 13 201 электромбиля, что на 32% больше продаж в третьем квартале 2024 года, но такой всплеск не должен вводить в заблуждение — он связан с тем, что 1 октября Дональд Трамп отменил в США федеральную программу поддержки продаж электромобилей, которая позволяла сэкономить при покупке 7500 долларов, многие покупатели «электричек» спешили успеть до этой даты.

Rivian Delivery

Прибыли компания Rivian пока не приносит, её чистый убыток за первую половину этого года составил 1,65 млрд долларов. Основные надежды на светлое будущее Rivian связывает с грядущими запусками более доступных кроссоверов Rivian R2 и Rivian R3 — они ожидаются в 2026 и 2028 годах соответственно. Под эти новинки компания запланировала строительство второго завода в штате Джорджия недалеко от его столицы Атланты. Мощность этого завода — более 400 000 машин в год, объём инвестиций — порядка 5 млрд долларов, строительство должно начаться в 2026 году, пуск — в 2028 году.

Короче говоря, впереди у Rivian — одни расходы, на этом фоне свежее объявление о сокращении 600 сотрудников (это порядка 4,5% от всего штата) кажется крохоборством, но, видимо, других способов сократить издержки у Rivian сейчас нет. Деньги, которые Rivian получит в результате создания совместного предприятия с Volkswagen (5,8 млрд долларов) в теории должны покрыть все расходы на запуск новинок и строительство второго завода, но пока получен только первый транш, а само СП, как недавно выяснилось, работает с большим скрипом и не даёт нужных результатов.

Rivian R2

Если сотрудничество Rivian с Volkswagen всё-таки наладится, то американский стартап сможет протянуть ещё несколько лет, второй завод можно будет загрузить Фольксвагенами, если конечно у немецких партнёров будет в том потребность. На собственном кроссовере R2, который в «базе» будет стоить около 45 000 долларов, Rivian вряд ли много заработает — не та теперь ситуация на рынке, и пока нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшие годы она станет для электромобилей лучше. Ещё более дешёвый Rivian R3 пока находится в зачаточном состоянии, и за пределами США у него есть уже тьма китайских конкурентов, причём они с каждым годом становятся лучше, а зачастую и дешевле.

США электромобиль производство бизнес заводы Rivian
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Слишком много проводов: что такое плохая «масса» и что с этим делать «О, сколько нам открытий чудных готовит заземление в авто…». Примерно так мог бы сказать поэт, если б дожил до эры повальной автомобилизации населения. Сегодня мы сделаем эти открытия вместе... 157 0 0 24.10.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Спасти стареющий автопарк: особенности моторных масел для автомобилей с большим пробегом Автомобили в России стареют – это факт. И чем старше становится машина, тем большей заботы она требует. Речь идет не только о необходимости ремонтировать ее все чаще и чаще, но и о стремлени... 8256 0 2 23.10.2025
Статьи / История Porsche 917: убить пилота, унизить конкурентов, попасть под запрет и всё же стать легендой Старт культовой гонки «24 часа Ле-Мана» в 1970 году прошел при ясной погоде, и большинство участников вопреки прогнозам синоптиков отказалось от дождевых шин. В 17:30 с неба упало несколько... 997 1 0 23.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14516 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13121 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12004 17 1 16.10.2025
Обсуждаемое
26 Старый, добрый, дорогой: тест-драйв Solaris HC
8 О чём говорит взлёт тарифа на городскую парковку: регионам приготовить...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
Новые комментарии
Change privacy settings