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BMW показала предвестника нового седана размером с 3 series

04.09.2023 382 2 0

Серийная новинка, в основу которого ляжет показанный сегодня концепт баварского автопроизводителя, появится в 2025 году.

Компания BMW представила концепт Vision Neue Klasse, который является эволюцией шоу-кара BMW i Vision Dee, который дебютировал в начале января текущего года. Новинка представляет собой среднеразмерный седан, по габаритам сравнимый с актуальной «трёшкой». Производитель отметил, что Vision Neue Klasse демонстрирует новое направление фирменного стиля бренда, а также подчеркнул, что новый концепт близок к серийной версии, которая доберётся до конвейера через два года.

На фото: концепт BMW Vision Neue Klasse

По сравнению с январским шоу-каром, новый прототип будущей новинки баварской марки лишили электрохромной плёнки ePaper, которая позволяла менять цвет кузова (причем по сегментам); нет и функции проецирования анимации на боковые стёкла. Однако разработчики оставили BMW Vision Neue Klasse фамильные «ноздри», составляющие единое целое с головной оптикой.

Ходовые огни выполнены в виде сдвоенных диагональных полос по бокам, ниже располагается объёмный сплиттер, по бокам видны камеры, которые заменяют обычные наружные зеркала. Корма получила большие фонари со сложным трёхмерным рисунком и массивный задний бампер из тёмного пластика. Ещё концептуальный седан снабдили прозрачной крышей и 21-дюймовыми колёсными дисками.

Оформленный в стиле минимализма салон BMW Vision Neue Klasse рассчитан на четырёх седоков – второй ряд представляет собой пару отдельных кресел. При этом передние кресла крепятся к полу с помощью одного держателя. В духе современных «эко-тенденций» интерьер отделан современными материалами, которые созданы из вторсырья.

На фото: салон концепта BMW Vision Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW Vision Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW Vision Neue Klasse
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На фото: салон концепта BMW Vision Neue Klasse
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Концепт снабдили системой iDrive нового поколения. У нового седана роль виртуального щитка приборов исполняет дисплей BMW Panoramic Vision, расположенный в нижней части лобового стекла. Информацию, которая на нём отображается, можно выбрать с помощью центрального сенсорного экрана мультимедиа. Также система включает в себя функцию голосового управления и 3D-проектор на уровне взгляда водителя.

Официальной информации о технике будущего электрокара практически нет. Известно, что все планируемые новинки, которые войдут в семейство Neue Klasse, оснастят 800-вольтовой системой eDrive шестой генерации. Баварцы подчеркнули, что по сравнению с актуальными «зелёными» моделями серийный седан, в основу которого ляжет новый концепт, дальнобойность на одной зарядке, а также скорость пополнения батареи увеличатся на 30%, а энергоэффективность вырастет на 25%.

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Новая серийная пятидверка баварского бренда появится в 2025 году, производство первенца линейки Neue Klasse наладят на заводе iFactory в Дебрецене (Венгрия). Второй моделью этого семейства станет кроссовер, а затем его пополнят ещё четыре электромобиля. Компания может анонсировать другие новинки «Нового класса» в течение ближайших месяцев.

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2 комментария
04.09.2023 15:17
Papirus

Судя по всему, эту халтуру рисовали в Шанхае или Ухани? Уберите эмблему - и перед вами абстрактный макет автомобиля для кино.

04.09.2023 16:43
Виктор77

Мировой автопром делает всё чтобы уничтожить мою любовь к автомобилям...

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