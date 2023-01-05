Седан BMW i Vision Dee: меняющий цвет кузов, нормальные «ноздри» и Шварценеггер

Концептуальная «четырехдверка» дебютировала без технических характеристик, впрочем, они роли пока не играют, ведь главное – новые технологии. А часть из них собираются внедрить на серийные модели бренда уже через пару лет.

Компания BMW представила на выставке потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе прототип i Vision Dee. Среднеразмерный электрический седан создан для демонстрации технологий, которые будут использованы в продвинутых «электричках» так называемого «Нового класса» (Neue Klasse): первенец этого семейства должен увидеть свет в 2025 году. Также не исключено, что будущие машины марки унаследуют кое-какие внешние черты шоу-кара, то есть эпоха гигантских «ноздрей», видимо, подходит к концу. Но обо всем по порядку.

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Вообще, Dee расшифровывается как Digital Emotional Experience, и это новый голосовой ассистент BMW, дебютировавший на электроседане: он может перенять манеру общения владельца машины, вдобавок помощник способен выражать эмоции, причем не только голосом. Взять те же «ноздри», которые, хоть и «традиционного» размера, но вовсе не обычные, на то и концепт: в частности, именно в них встроена головная оптика, и фары могут «подмигивать» или «щуриться», меняя выражение «лица» i Vision Dee. Кроме того, Dee умеет проецировать анимированный аватар на боковые стекла.



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Другая фишка концепта – способность менять цвет кузова. Это технология фирмы E Ink, партнера баварского бренда, ею был оснащен паркетник BMW iX Flow, показанный на прошлогодней выставке CES. Но если кроссовер умел варьировать оттенок от белого к черному, то седан предлагает выбор уже из 32 цветов. Технология E Ink представляет собой несколько слоев электрохромной пленки ePaper, при этом поверхность BMW i Vision Dee разделена на 240 сегментов, и каждым из них можно управлять отдельно.



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Внутри – «голая» передняя панель, привычных нам экранов нет. Однако BMW i Vision Dee имеет проекционный дисплей практически во всю ширину лобового стекла: водитель сам может выбрать количество активированных «окон» и их наполнение, а всего у концепта пять режимов – от дублирования аналоговых приборов до «погружения в виртуальные миры». Уже объявлено, что полноформатный проектор точно станет серийным, им оснастят модели «Нового класса». К слову, больше подробностей о том самом Neue Klasse обещают раскрыть в течение нынешнего года – видимо, нас ждет еще один концепт.



Наконец, BMW выпустила короткометражку про i Vision Dee, в которой снялся легендарный Арнольд Шварценеггер, он же лично представлял фильм на CES-2023. Оценить фильм – и концепт – можете и вы: смотрим видео ниже.