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Серийный BMW iX3 нового поколения: первые изображения

21.11.2024 1169 0 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы патентные изображения нового баварского кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность оценить все особенности его внешнего вида.

BMW iX3 первого и единственного пока поколения был впервые продемонстрирован в виде концепта в 2018 году. Спустя два года дебютировала и серийная версия, которая представляет собой полностью электрическую модификацию кроссовера X3 предыдущего уже поколения с заводским индексом G01. А сейчас немецкий автопроизводитель тестирует совершенно новый кроссовер, и патентные картинки позволяют нам рассмотреть все отличия от его прообраза — концепта BMW Vision Neue Klasse X, продемонстрированного в марте этого года.

BMW iX3 первого поколения
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BMW iX3 первого поколения
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BMW iX3 первого поколения
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В целом кроссовер сохранит дизайн концепта, а различия будут заключаться в небольших деталях. Спереди заметнее всего обновится бампер, который получит немного иначе сделанные контрастные вставки. Узкие вертикальные «ноздри» и оригинальные фары с парой наклонённых светодиодных элементов с каждой стороны будут и у серийного паркетника, причём мы изобразили эту самую имитацию решётки радиатора без светодиодной подсветки, которая есть у концепта, но отсутствует на патентных картинках (скорее всего, она будет отключаемой). Автомобиль получит более объёмные боковины и более высокую подоконную линию, а дверные ручки сделают выдвижными (как на будущей «трёшке»). На нижней части порогов, которые, как и у других кроссоверов BMW, не будут открываться вместе с дверьми, появится дополнительная декоративная накладка в цвет кузова. Что же касается задней части, то здесь наиболее существенными отличиями можно считать появление стеклоочистителя и изменённую форму ниши номерного знака.

Рендер нового BMW iX3

Новый iX3 будет построен на платформе Neue Klasse, на которой также сделают электрический седан i3 следующего поколения. Эта платформа позволяет устанавливать один либо два электромотора, а их мощность будет варьироваться в диапазоне от 300 до 600 л.с. Ожидается, что запас хода на одной зарядке может составить до 800 км. Для сравнения, BMW iX3 первого поколения предлагался с единственным 286-сильным электромотором и задним приводом, а заявленный запас хода составлял лишь 460 км по циклу WLTP.

Рендер нового BMW iX3

Премьера нового iX3 может состояться в следующем году. Между тем в прошлом месяце появилась информация о BMW M3 следующего поколения.

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