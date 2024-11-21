BMW iX3 первого и единственного пока поколения был впервые продемонстрирован в виде концепта в 2018 году. Спустя два года дебютировала и серийная версия, которая представляет собой полностью электрическую модификацию кроссовера X3 предыдущего уже поколения с заводским индексом G01. А сейчас немецкий автопроизводитель тестирует совершенно новый кроссовер, и патентные картинки позволяют нам рассмотреть все отличия от его прообраза — концепта BMW Vision Neue Klasse X, продемонстрированного в марте этого года.
В целом кроссовер сохранит дизайн концепта, а различия будут заключаться в небольших деталях. Спереди заметнее всего обновится бампер, который получит немного иначе сделанные контрастные вставки. Узкие вертикальные «ноздри» и оригинальные фары с парой наклонённых светодиодных элементов с каждой стороны будут и у серийного паркетника, причём мы изобразили эту самую имитацию решётки радиатора без светодиодной подсветки, которая есть у концепта, но отсутствует на патентных картинках (скорее всего, она будет отключаемой). Автомобиль получит более объёмные боковины и более высокую подоконную линию, а дверные ручки сделают выдвижными (как на будущей «трёшке»). На нижней части порогов, которые, как и у других кроссоверов BMW, не будут открываться вместе с дверьми, появится дополнительная декоративная накладка в цвет кузова. Что же касается задней части, то здесь наиболее существенными отличиями можно считать появление стеклоочистителя и изменённую форму ниши номерного знака.
Новый iX3 будет построен на платформе Neue Klasse, на которой также сделают электрический седан i3 следующего поколения. Эта платформа позволяет устанавливать один либо два электромотора, а их мощность будет варьироваться в диапазоне от 300 до 600 л.с. Ожидается, что запас хода на одной зарядке может составить до 800 км. Для сравнения, BMW iX3 первого поколения предлагался с единственным 286-сильным электромотором и задним приводом, а заявленный запас хода составлял лишь 460 км по циклу WLTP.
Премьера нового iX3 может состояться в следующем году. Между тем в прошлом месяце появилась информация о BMW M3 следующего поколения.
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