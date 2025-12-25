Новинки ×

Электрическая BMW M3: новые изображения

25.12.2025 66 0 0
Немецкий автопроизводитель готовит первую в истории М3 с полностью электрической силовой установкой, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность составить более точное представление о её внешнем виде.

Модель М3 появилась в гамме баварского бренда в 1986 году, изначально это был двухдверный седан, сделанный на базе «трёшки» в кузове Е30. Сегодня на конвейере уже шестое поколение автомобиля с заводским индексом G80/81, премьера которого состоялась осенью 2020 года, а весной прошлого года он получил рестайлинг. В скором будущем ожидается смена поколений третьей серии, в ходе которого появятся сразу две модели — одна с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а вторая полностью электрическая. Аналогичные изменения затронут и топовую версию с индексом М.

Нынешний седан BMW M3 G80
Пару месяцев назад мы опубликовали рендеры бензинового седана М3, а сегодня рассмотрим внешность его полностью электрического «собрата», который может получить имя iM3. Прежде всего, последний будет заметно выделяться за счёт непривычных для третьей серии пропорций: спортседан получит более короткую колёсную базу (это заметно по существенно уменьшенному расстоянию между передней осью и дверьми) и длинный передний свес. Дизайн же в значительной степени будет пересекаться с бензиновой «эмкой»: здесь такие же растянутые по горизонтали «ноздри», визуально объединённые с фарами. На шпионских фотографиях уже проглядывается графика ходовых огней, которая будет выполнена в виде пары наклонённых полосок с каждой стороны. Автомобиль получит такие же выдвижные дверные ручки, как у нового кроссовера iX3. Форма дверей на первый взгляд аналогична бензиновой версии, однако они всё же будут полностью оригинальными, на что намекает расположенная под наклоном стойка перед форточкой задней двери (у традиционной М3 она вертикальная). Корма электрического седана с вытянутыми по горизонтали фонарями в целом похожа на бензиновую версию, при этом наверняка здесь появится оригинальный бампер, лишённый вырезов под патрубки выхлопной системы.

Рендер нового электрического седана BMW M3

Новый спортседан будет построен на своей платформе, как и обычный седан i3. Ожидается, что его полностью электрическая силовая установка будет выдавать порядка 700 л.с., что заметно превосходит предполагаемый показатель будущей бензиновой M3 (около 550 л.с.). Эта разница позволит компенсировать заметное увеличение массы электрического спортседана, которое может составить более 400 кг по сравнению с нынешним седаном М3.

Рендер нового электрического седана BMW M3

Премьера новой электрической М3 может состояться в 2027 году. Между тем, в прошлом месяце нынешний седан 3 серии обзавёлся особой версией в честь полувекового юбилея модели.          

Новые комментарии
