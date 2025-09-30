Новинки ×

BMW 3 серии следующего поколения: новые изображения

30.09.2025 4890 3 1

Немецкий автопроизводитель готовит новое поколение своего бестселлера, а пока у нас благодаря свежим шпионским фотографиям есть возможность представить, как он будет выглядеть.

История третьей серии началась в 1975 году, именно тогда состоялась премьера первого поколения модели с заводским индексом Е21. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация, которая дебютировала осенью 2018 года. В 2022 году семейство 3 серии получило рестайлинг, а сейчас BMW тестирует прототипы нового поколения, которое будет существенно отличаться от предыдущих.

Нынешняя BMW 3 серии
1 / 3
Нынешняя BMW 3 серии
2 / 3
Нынешняя BMW 3 серии
3 / 3

Прежде всего, седан получит немного иные пропорции, которые за счёт более длинного переднего свеса и уменьшенного расстояния между передней осью и дверью будут больше похоже на переднеприводные. Сам дизайн также кардинально отличается от предыдущих поколений и будет выполнен в новом стиле бренда под названием Neue Klasse. Спереди появятся широкие «ноздри» решётки радиатора (либо их имитация), визуально объединённые с фарами. Графика светодиодных ходовых огней будет выполнена в виде пары расположенных под углом элементов с каждой стороны. Боковины станут проще по форме и впервые в истории модели лишатся горизонтальной выштамповки в районе дверных ручек. Вместо неё будет лишь небольшая выштамповка над задними колёсными арками, а сами дверные ручки сделают выдвижными, как у нового кроссовера BMW iX3. Седан получит растянутые по горизонтали фонари с оригинальным рисунком габаритных огней, а ниша номерного знака расположится в нижней части крышки багажника.     

Рендер новой BMW 3 серии

Новая 3 серия будет предлагаться с двумя вариантами платформы: нынешней CLAR с традиционными ДВС и полностью электрической Neue Klasse. В первом случае под капотом будут 4-цилиндровые 2,0-литровые моторы и рядные «шестёрки» объёмом 3,0 литра. Топовая версия М3 получит доработанный двигатель от нынешней модели в мягкогибридном варианте.

Рендер новой BMW 3 серии

Премьера новой «трёшки» ожидается в следующем году. Напомним, BMW также готовит полностью новое поколение кроссовера X5.  

рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW 3 серия BMW i3
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
3 комментария
30.09.2025 16:05
altersin

Какой ужас....впрочем, ожидаемо. У БМВ сейчас все модели уродливые, и вообще, одна из самых страшных внешне марок стала. Даже китайцы красивее.

30.09.2025 22:48
omgwtf

согласен, бмв до китайцев пока далеко

30.09.2025 22:49
omgwtf

ну до китайцев им пока далеко

Новые статьи

Статьи / Практика Главное – безопасность: как выбрать домкрат и как им правильно пользоваться Любой опытный водитель знает, что запасное колесо и домкрат в дальней дороге просто необходимы. И многие из тех, кто хотя бы несколько раз был вынужден использовать этот набор в пути, быстро... 796 1 0 30.09.2025
Статьи / Выбор авто Exeed TXL и компания: выбираем премиальный кроссовер на выгодных условиях Среднеразмерные кроссоверы по праву заслужили популярность среди покупателей: они позволяют с комфортом передвигаться по городу в будни и выезжать в путешествия всей семьей по выходным. А бо... 585 0 1 30.09.2025
Статьи / Путешествия Летники Чукотки: дороги, которых нет Мало кто знает, но вся Чукотка изрезана «летниками» – дорогами, по которым можно проехать только летом, да и то с конца июля по середину сентября. Всего два месяца! Тянутся они на сотни кило... 331 1 0 29.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9862 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 9003 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 8247 15 3 28.09.2025
Обсуждаемое
15 Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX
15 Невеста по имени Vesta: десять фактов про Lada Vesta
4 Классический автомат и маленький секрет: первый тест-драйв полнопривод...
Новые комментарии
Change privacy settings