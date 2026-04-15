Авторынок ×

Кроссовер BMW iX покидает американский рынок

15.04.2026 110 0 0
«Штатное» представительство баварской марки вместо этого решило сфокусироваться на продвижении грядущего BMW iX3.

Дебют серийного кроссовера BMW iX, получившего полностью электрическую «начинку», прошёл в 2020-м. Продажи стартовали годом позже, а рестайлинг он пережил в январе 2025-го. Изначально баварский производитель отмечал, что США являются одним из приоритетных рынков для этой модели, однако последние зафиксированные результаты продаж компанию, очевидно, не обрадовали.

BMW iX за первый квартал 2026 года разошёлся по американскому рынку тиражом всего в 1788 экземпляров: этот показатель оказался на 50,7% меньше по сравнению с результатом января-марта прошлого года. Не исключено, что этот спад стал последней каплей для местного представительства баварской компании, которая, судя по всему, решила завершить путь кроссовера в США.

Как сообщает BMW Blog со ссылкой на представителя местного офиса, компания «продолжает развивать модельный ряд», и в рамках этого процесса она «завершает продажи BMW iX в США», при этом одновременно «готовится к появлению полностью электрических моделей следующего поколения».

Очевидно, компания решила сфокусироваться на грядущем новом «зелёном» кроссовере BMW iX3. Напомним, недавно его признали лучшим автомобилем в мире в 2026 году (в рамках конкурса World Car of the Year). Нынешний паркетник дебютировал в начале осени 2025-го. На домашнем рынке, в Германии, новинка уже представлена, здесь её стартовая цена составляет 70 900 евро, что эквивалентно 6,32 млн рублей по текущему курсу.

Согласно сообщению на официальном сайте бренда в США, на американский рынок BMW iX3 выйдет летом 2026-го, его официальную стоимость компания обнародует позже. Пока что известен только ориентировочный ценник iX3 50 xDrive – он составит примерно 60 000 долларов (около 4,53 млн рублей).

BMW iX3 50 xDrive имеет полный привод и оснащается двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача равна 469 л.с. и 645 Нм. На разгон с места до «сотни» требуется 4,9 секунды, а максимальная скорость равна 210 км/ч. Ориентировочный запас хода на одной зарядке составляет 644 км (при расчёте по циклу EPA).

Отметим, пока что BMW iX есть у дилеров в Штатах и присутствует на официальном сайте бренда. Цена его стартовой версии равна 75 150 долларов (около 5,67 млн рублей), а за топовое исполнение здесь просят не менее 88 500 долларов (около 6,68 млн рублей).

Обновлено 16.04.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Change privacy settings