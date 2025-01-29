Кроссовер BMW iX стал мощнее и дальнобойнее после рестайлинга

Серийный электрокроссовер BMW iX дебютировал еще в 2020-м, хотя свою рыночную карьеру модель начала лишь год спустя. Как заявили в компании, главными рынками для паркетника являются США, Германия и Великобритания. Но хитом iX с довольно необычным дизайном так и не стал. Например, в Штатах по итогам прошлого года, согласно официальной статистике американского подразделения BMW, продажи просели на 11% до 15 383 единиц. А на немецком рынке, по информации уже местных медиа (сам производитель статистику не раскрыл), кроссовер разошелся тиражом всего 3768 экземпляров (в 2023-м было более 5000 шт.). Подстегнуть спрос, как водится, призван рестайлинг.

Было — стало

BMW iX достались другие бамперы, в фарах появились вертикальные диодные секции. Кроссовер сохранил имитирующую радиаторную решетку заглушку в виде внушительных «ноздрей», но у нее новый рисунок: у «простых» версий на «решетке» красуются скошенные полоски, а у полноценной «эмки» — горизонтальные плашки. За доплату можно заказать контурную подсветку рамки («эмка» ее имеет по умолчанию). Кроме того, опционально доступны пакеты M Sport и M Sport Pro, которые придадут паркетнику более спортивный облик. Наконец, изменен дизайн колес (для модели предусмотрены 20-, 21-, 22- или 23-дюймовые диски) и расширена палитра цветов кузова.

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Интерьер в целом прежний, разве что у топового M-кроссовера появились новые кресла (опция для остальных версий). В базе есть изогнутое табло, подогрев руля и передних сидений, адаптивный круиз-контроль и парковочный ассистент. За доплату предложены вентиляция кресел, панорамная крыша и более продвинутый «автопилот».

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BMW iX все так же бывает только с двухмоторным полным приводом, при этом модели перенастроили подвеску. Кроссовер получил другую технику, так что все версии переименованы. На смену xDrive40, xDrive50 и M60 xDrive пришли xDrive45, xDrive60 и M70 xDrive соответственно. Отметим, в компании уточнили, что все характеристики пока носят предварительный характер.

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Как бы то ни было, два электромотора кроссовера BMW iX xDrive45 вместе теперь выдают 408 л.с. против 326 л.с. у самого дешевого дореформенного паркетника. Базовый электрокар имеет батарею емкостью 94,8 кВт*ч (прежде был аккумулятор на 71 кВт*ч), запас хода – от 490 до 602 км по циклу WLTP (в зависимости от дорожных условий, манеры вождения и т.д.; было от 372 до 420 км). Суммарная отдача BMW iX xDrive60 – 544 л.с. (было 523 л.с.), этой версии положен аккумулятор емкостью 109,1 кВт*ч (у дореформенного «среднего» исполнения – емкостью 105,2 кВт*ч), дальнобойность – от 563 до 701 км (было 560-631 км). Ну а топовый BMW iX M70 xDrive – это суммарная мощность 659 л.с. (было 619 л.с.) и аккумулятор на 108,9 кВт* (у прежней «эмки» — на 105,2 кВт*ч). Запас хода «заряженного» кроссовера – от 521 до 600 км (максимум предшественника – 566 км).

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Самый дешевый обновленный BMW iX наберет первую «сотню» за 5,1 секунды, тогда как аналогичная версия дореформенного кроссовера это упражнение проделает за 6,1 секунды. А вот показатели остальных модификаций после рестайлинга не изменились: «средняя» разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды, топовая «эмка» — за 3,8 секунды. Максимальная скорость первых двух вариантов составляет 200 км/ч, BMW iX M70 xDrive – 250 км/ч.

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В Европе уже принимают заказы на обновленный электрический кроссовер. В Германии, например, BMW iX стоит от 83 500 евро, что эквивалентно около 8,5 млн рублей по текущему курсу.