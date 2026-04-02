Конкурс ×
02.04.2026 3632 2 1
Кроссовер BMW iX3 опередил всех в конкурсе Лучший автомобиль в мире-2026

В ходе автосалона в Нью-Йорке в очередной раз были определены победители всех номинаций конкурса Всемирный автомобиль года (World Car of the Year).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый сезон премии World Car of the Year начался осенью 2025 года. При этом десятка финалистов основного конкурса стала известна в январе 2026-го, тогда же опубликовали шорт-листы сопутствующих категорий (по пять машин), а финальные тройки были определены в начале прошлого месяца. Теперь же организаторы подвели итоги и назвали победителей во всех категориях.

Нынешние правила предполагают, что титул лучшего автомобиля в мире разыгрывается между моделями, объём производства которых составляет не менее 10 000 экземпляров в год. Помимо этого, к участию допускаются модели, продаваемые не менее, чем на двух континентах и на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США).

Для так называемых сопутствующих категорий – Городской автомобиль, Премиальный автомобиль, Спорткар года, Электрокар года и Лучший дизайн – предусмотрены несколько иные правила, так их тираж может быть и меньше. Выбор лучших из лучших доверен жюри, в состав которого входит около сотни автомобильных журналистов из 33 стран (в том числе из РФ).

На фото: BMW iX3

Как мы отмечали ранее, этот сезон World Car of the Year отличился за счёт прироста количества китайских автомобилей. Так, изначально в основном конкурсе были заявлены модели брендов BAW, BYD, Deepal, Denza, Forthing, GAC, Geely, Hongqi, Jaecoo, Leapmotor, Omoda и других. Правда, лишь пара связанных с Поднебесной моделей в итоге добрались до финала.

Итак, титул Всемирного «автомобиля» года – 2026 получил полностью электрический баварский кроссовер BMW iX3. На последнем круге этой «гонки» он обошёл Hyundai Palisade и Nissan Leaf, кроме того, в первую десятку изначально входили Audi Q5 / SQ5, BYD Seal 6 DM-i, Hyundai Ioniq 9, Kia EV4, Kia EV5, Mercedes-Benz CLA и Toyota RAV4.

На фото: Firefly

«Китаец» победил в номинации Городской автомобиль года: им стал хэтчбек Firefly. Как мы сообщали ранее, у модели, по сути, нет собственного имени, а Firefly – это название марки, принадлежащей поднебесной Nio. Этот ситикар опередил Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV, Hyundai Venue, Alfa Romeo Junior и Wuling Binguo.

На фото: Lucid Gravity

Премиальным автомобилем года стал кроссовер Lucid Gravity от американского стартапа. Ему пришлось соперничать с Cadillac Vistiq, Volvo ES90, Audi A6 e-tron / S6 e-tron и Audi A6 / S6. Спорткаром года в 2026-м был признан «кореец» Hyundai Ioniq 6 N, который обошёл BMW M2 CS, Chevrolet Corvette E-Ray, Land Rover Defender OCTA и Mercedes-AMG GT 63 Pro.

На фото: Hyundai Ioniq 6 N

BMW iX3 победил также и в номинации электрокар года, в голосовании также участвовали Mercedes-Benz CLA, Nissan Leaf, Audi A6 e-tron / S6 e-tron и Hyundai Ioniq 9. Премию за лучший дизайн присудили лифтбеку Mazda 6e / EZ-6 (модель разработана совместно с китайской компанией Changan). Без титула здесь остались Kia PV5, Volvo ES90, Firefly и Lynk & Co 08.

На фото: Mazda 6e

Напомним, в 2025-м Всемирным «автомобилем» года тоже стала «электричка» – тогда титул достался корейскому паркетнику Kia EV3, который на последнем витке голосования опередил BMW X3 и Hyundai Inster / Casper Electric.

кроссовер авторынок авто и общество конкурс BMW BMW iX3 Firefly Lucid Lucid Gravity Hyundai Hyundai Ioniq 6 Mazda Mazda 6e
Обновлено 04.04.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
03.04.2026 10:01
Andrey Ukrainsky

Ну и бред, x3 уже давно нафталином попахивает, те же hongqi уже давно ушли вперёд, странно, что в жюри конкурса этого не видят

03.04.2026 12:55
Кирилл

Чем же так хороша Hongqi расскажи?

Новые статьи

Статьи / История Японская кухня: как появилась и почему провалилась Alfa Romeo Arna Почти каждая модель Alfa Romeo в своё время разбивала сердца поклонников знойных «итальянок» по всему миру. Это были как модели с цифровыми индексами – 156, 159, 166, так и Альфы с собственн... 728 0 0 04.04.2026
Статьи / Двигатели Много денег и немного желания: как обрести счастье с современными моторами Говорят, что раньше, когда деревья были больше, а некоторые напитки – крепче, автомобильные двигатели тоже были не в пример нынешним: гораздо надежнее и ресурснее. Однако это утверждение не... 1874 3 3 03.04.2026
Статьи / Гаджеты Дорогой самообман: почему усилители GPS бесполезны против глушилок Не секрет, что работа спутниковой навигации в последнее время, скажем так, оставляет желать лучшего. Некоторые предприимчивые граждане решили воспользоваться ситуацией и предложить водителям... 1375 2 1 02.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48079 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19066 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9803 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
10 Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в по...
6 Страсть вернулась с бензобаком: тест-драйв Voyah Passion
5 Совместный проект Land Rover и Chery: рассекречен предвестник нового F...
Новые комментарии
Change privacy settings