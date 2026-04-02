Кроссовер BMW iX3 опередил всех в конкурсе Лучший автомобиль в мире-2026

В ходе автосалона в Нью-Йорке в очередной раз были определены победители всех номинаций конкурса Всемирный автомобиль года (World Car of the Year).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый сезон премии World Car of the Year начался осенью 2025 года. При этом десятка финалистов основного конкурса стала известна в январе 2026-го, тогда же опубликовали шорт-листы сопутствующих категорий (по пять машин), а финальные тройки были определены в начале прошлого месяца. Теперь же организаторы подвели итоги и назвали победителей во всех категориях.

Нынешние правила предполагают, что титул лучшего автомобиля в мире разыгрывается между моделями, объём производства которых составляет не менее 10 000 экземпляров в год. Помимо этого, к участию допускаются модели, продаваемые не менее, чем на двух континентах и на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США).

Для так называемых сопутствующих категорий – Городской автомобиль, Премиальный автомобиль, Спорткар года, Электрокар года и Лучший дизайн – предусмотрены несколько иные правила, так их тираж может быть и меньше. Выбор лучших из лучших доверен жюри, в состав которого входит около сотни автомобильных журналистов из 33 стран (в том числе из РФ).

На фото: BMW iX3

Как мы отмечали ранее, этот сезон World Car of the Year отличился за счёт прироста количества китайских автомобилей. Так, изначально в основном конкурсе были заявлены модели брендов BAW, BYD, Deepal, Denza, Forthing, GAC, Geely, Hongqi, Jaecoo, Leapmotor, Omoda и других. Правда, лишь пара связанных с Поднебесной моделей в итоге добрались до финала.

Итак, титул Всемирного «автомобиля» года – 2026 получил полностью электрический баварский кроссовер BMW iX3. На последнем круге этой «гонки» он обошёл Hyundai Palisade и Nissan Leaf, кроме того, в первую десятку изначально входили Audi Q5 / SQ5, BYD Seal 6 DM-i, Hyundai Ioniq 9, Kia EV4, Kia EV5, Mercedes-Benz CLA и Toyota RAV4.

На фото: Firefly

«Китаец» победил в номинации Городской автомобиль года: им стал хэтчбек Firefly. Как мы сообщали ранее, у модели, по сути, нет собственного имени, а Firefly – это название марки, принадлежащей поднебесной Nio. Этот ситикар опередил Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV, Hyundai Venue, Alfa Romeo Junior и Wuling Binguo.

На фото: Lucid Gravity

Премиальным автомобилем года стал кроссовер Lucid Gravity от американского стартапа. Ему пришлось соперничать с Cadillac Vistiq, Volvo ES90, Audi A6 e-tron / S6 e-tron и Audi A6 / S6. Спорткаром года в 2026-м был признан «кореец» Hyundai Ioniq 6 N, который обошёл BMW M2 CS, Chevrolet Corvette E-Ray, Land Rover Defender OCTA и Mercedes-AMG GT 63 Pro.

На фото: Hyundai Ioniq 6 N

BMW iX3 победил также и в номинации электрокар года, в голосовании также участвовали Mercedes-Benz CLA, Nissan Leaf, Audi A6 e-tron / S6 e-tron и Hyundai Ioniq 9. Премию за лучший дизайн присудили лифтбеку Mazda 6e / EZ-6 (модель разработана совместно с китайской компанией Changan). Без титула здесь остались Kia PV5, Volvo ES90, Firefly и Lynk & Co 08.

На фото: Mazda 6e

Напомним, в 2025-м Всемирным «автомобилем» года тоже стала «электричка» – тогда титул достался корейскому паркетнику Kia EV3, который на последнем витке голосования опередил BMW X3 и Hyundai Inster / Casper Electric.