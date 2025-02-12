Новинки ×
  • Царский трёхосный Mercedes-Benz G-класса от Carlex Design: трон, ковры и золото

Царский трёхосный Mercedes-Benz G-класса от Carlex Design: трон, ковры и золото

12.02.2025 75 0 1

Польское тюнинг-ателье Carlex Design продолжает упражняться с легендарным «геликом» и превращает его в удивительные произведения современного искусства на грани и за гранью китча: на днях анонсирован трёхосный парадный пикап в стиле машин для Папы Римского.

Компания Mercedes-Benz за свою историю сделала несколько эксклюзивных версий G-класса для Папы Римского, последний образец был представлен в декабре 2024 года — это пикап на базе электрического Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology.

Официальный папский Mercedes-Benz G-класса образца 2024 года
1 / 3
Официальный папский Mercedes-Benz G-класса образца 2024 года
2 / 3
Официальный папский Mercedes-Benz G-класса образца 2024 года
3 / 3

Польская компания Carlex Design подхватила идею и сделала свой парадный пикап, он получил латинское имя Habemus, которое можно творчески перевести на русский как «обладающий властью» или «властвующий». Carlex Design не утверждает буквально, что её Habemus — это машина для Папы Римского, однако на это намекают характерная белая раскраска, компоновка кузова с центральным вращающимся креслом и жёлто-белые флажки на передке, напоминающие флаг Ватикана, но лишённые герба папского престола.

Carlex Habemus
1 / 2
Carlex Habemus
2 / 2

Вряд ли Ватикан закажет себе Habemus, потому что, во-первых, «гелик» у Папы уже есть, а во-вторых, Habemus избыточно крут для духовного лица: в отделке использовано много позолоты, кресла — слишком вычурные на вид, центральное выглядит как трон модного стримера. Но какой-нибудь состоятельный и очень эгоцентричный клиент вполне может заказать себе трёхосный «папский» G-класс от Carlex Design и ездить на нём по своей резиденции, приветствуя подданных из кузова.

Carlex Habemus
1 / 2
Carlex Habemus
2 / 2

Какая версия G-класса легла в основу Habemus, польская компания не сообщает — возможно, тот же 587-сильный электрический G 580, к которому приделали третью ось, а, возможно, и топовая бензиновая версия G 63 с 585-сильным V8. Машины от Carlex Design вообще в первую очередь про эстетику, а во вторую — про технику.

Carlex Habemus
1 / 2
Carlex Habemus
2 / 2

В «папском» пикапе несложно заметить элементы декора представленного в прошлом году проекта проект G-Vintage, при этом по мерках Carlex Design трёхосный Habemus выглядит немного стерильным, ему не хватает фирменных «фишек» польского ателье, а именно бешено дорогой крокодильей кожи Himalaya, резьбы по дереву с инкрустацией, сложных градиентных цветов с алмазной пылью, гравировки по металлу и прочих художеств, за которые публика обожает Carlex Design.

Carlex Habemus

Для сравнения покажем свеженький «гелик» Himalaya от Carlex Design, выполненный примерно в той же цветовой гамме, что и Habemus, но с гораздо более тщательной и изысканной деталировкой. Заявленный тираж Himalaya — 7 шт., цены на свои машины польская компания не разглашает.

Carlex Himalaya
1 / 6
Carlex Himalaya
2 / 6
Carlex Himalaya
3 / 6
Carlex Himalaya
4 / 6
Carlex Himalaya
5 / 6
Carlex Himalaya
6 / 6
пикап внедорожник тюнинг новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Неожиданности против закономерности: как прошла баха Россия – Северный лес 2025 Баха – это разновидность ралли-рейда с точным и довольно коротким маршрутом. А баха «Россия – Северный лес» – это ещё и первый этап чемпионата России. Как правило, это ещё и морозы, и метели... 80 0 0 12.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Я проехал на красный сигнал светофора: что за это будет Все знают, что ехать на красный свет нельзя – но не все помнят, какое наказание грозит за первое и повторное нарушение. К тому же не все учитывают, что трактовка этого нарушения предполагает... 567 0 0 10.02.2025
Статьи / Авто и общество Возможна ли продажа автомобиля без вступления в наследство: что нужно знать Если вы получили автомобиль в наследство и хотите его продать, сначала надо зарегистрировать переход права собственности. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу, но необ... 5556 0 0 07.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68022 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23433 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14958 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
4 Кроссовер Обновлённый Exeed VX скоро поступит в продажу
2 Внедорожник Новый большой внедорожник от Nissan и DFM: каким он может быть
2 Кроссовер Кроссовер Renault Koleos продолжает рыночную карьеру в новом стиле
Новые комментарии
Change privacy settings