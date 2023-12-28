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  • Mercedes-AMG G 63 Cabriolet от Refined Marques: забавные задние двери и бешеная цена

Mercedes-AMG G 63 Cabriolet от Refined Marques: забавные задние двери и бешеная цена

28.12.2023 80 0 0

Тюнинг-ателье Refined Marques из Дубая представило любопытную и очень дорогую конверсию на базе актуального Mercedes-AMG G 63 — укороченный 4-дверный кабриолет с задними дверьми, открывающимися против основного хода, он будет выпущен тиражом 20 экземпляров, каждый стоит 1,2 млн евро.

Последний стоковый короткобазный Mercedes-Benz G 500 Cabriolet (белая машина на фотографиях) увидел свет в 2013 году — то была прощальная партия из 200 машин, быстро разошедшаяся по автомобильным коллекционерам. В 2017 году дебютировал роскошный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, но это уже была длиннобазная 4-дверная машина, да ещё вдобавок на так называемых портальных мостах (с колёсными редукторами) — все 99 выпущенных экземпляров тоже благополучно осели в гаражах состоятельных любителей автоэкзотики. Сегодня в заводской гамме Mercedes-Benz G-класса кабриолета нет, но спрос на такую модификацию есть, его готово удовлетворить тюнинг-ателье Refined Marques со штаб-квартирой в Дубае.

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Разработка Mercedes-AMG G 63 Cabriolet заняла у нанятых Refined Marques специалистов полтора года, премьера состоялась на прошлой неделе в Монако — там демонстрировали показанный на фотографиях первый экземпляр синего цвета с красным откидным верхом и красно-голубым кожаным салоном. Среди заказчиков остальных запланированных к производству 19 экземпляров, как утверждает владелец ателье Ахмед аль-Бакри, есть некая известная топ-модель, у которой есть стоковый G 500 Cabriolet, но она им не довольна, так как однажды, выбираясь с его заднего сиденья, порвала платье и сломала каблук.

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Главным конструктивным отличием конверсионного «гелика-кабриолета» от стокового является наличие коротких задних дверей, благодаря которым всякая модель традиционного для моделей худосочного телосложения без проблем заберётся на заднее сиденье, чтобы насладиться во время поездки солнечными ваннами, и выберется оттуда по прибытии в пункт назначения. Центральные стойки кузова в кабриолете от Refined Marques сохранены, хотя в теории от них можно было бы отказаться и сделать широкие боковые двери в духе «купе» Mansory Gronos Coupe EVO C на базе того же Mercedes-AMG G 63, но, вероятно, тогда Mercedes-AMG G 63 Cabriolet от Refined Marques стоил бы ещё дороже, да и с жёсткостью кузова, лишённого крыши, были бы проблемы. Короче говоря, получилось, возможно, не идеально с точки зрения удобства, зато надёжно и в стиле стокового G 500 Cabriolet — пропорции у двух моделей абсолютно идентичные.

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Складной мягкий верх в «гелике» от Refined Marques полностью автоматизирован — нужно лишь фиксировать его защёлками в закрытом положении и разблокировать их перед началом складывания. Багажная «калитка» — распашного типа, что удобнее опускающегося борта на стоковом G 500 Cabriolet. Обивка салона полностью обновлена. Вид, цвет и материалы декоративных вставок зависят только от фантазии заказчика.

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Техническая начинка стандартная: 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 (заводской индекс М177) выдаёт максимальные 585 л.с. и 850 Нм и позволяет прокатиться на кабриолете не просто с ветерком, а с ураганом, хотя вряд ли кто-то захочет участвовать в таком аттракционе, сидя на заднем сиденье. Сохранена стандартная система полного привода с тремя блокируемыми дифференциалами и «понижайкой», а коротка база лишь улучшила геометрическую проходимость.

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