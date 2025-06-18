Брызги, усы и доллары: Mansory опять «порезала» G-класс и раскрасила его в стиле поп-арт

Занимающаяся экстремальным тюнингом автомобилей германская компания Mansory взяла новую художественную высоту: она затеяла коллаборацию с американским художником Алеком Монополи и представила проект Mansory Art Piece AL3C MONO907Y — укороченный и лишённый крыши Mercedes-AMG G 63 с форсированным мотором и авторской раскраской кузова и салона. Mansory изготовит 10 экземпляров этого чудесного автомобиля, каждый получит уникальную графику от Алека Монополи — двух похожих машин не будет.

С творчеством Mansory наши постоянные читатели хорошо знакомы и знают, что от этой компании можно ожидать самых бесшабашных экспериментов по части дизайна и она, как правило, не обманывает этих ожиданий. В мае Mansory представила кабриолет Speranza на базе актуального Mercedes-AMG G 63, а показанный вчера Mansory Art Piece AL3C MONO907Y — это, по сути, его укороченная версия с уникальной раскраской от Алека Монополи.

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Алек Монополи хорошо известен знатокам электронной музыки и фэшн-индустрии, он работает в жанре поп-арт, пишет картины, рисует граффити, раскрашивает одежду, игрушки и сумки, ведёт светский образ жизни, знаком со многими звёздами шоу-бизнеса и время от времени выступает как диджей, причём за время каждого сета он успевает написать картину — получается своего рода перформанс.

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С подачи Mansory Алек Монополи начал расписывать автомобили. В показанном на фотографиях первом из десяти экземпляров Mansory Art Piece AL3C MONO907Y использованы образы классической настольной игры «Монополия» (дядя с усами — это Мистер Монополия, главный символ игры), чаще всего это знак доллара. Брызги краски на боковинах подчёркивают импровизационный характер раскраски, а разноцветные ободки 24-дюймовых колёсных дисков Mansory FC.5 — игровую эстетику автомобиля. Складная крыша в данном случае выполнена в чёрном цвете, но заказчики следующих девяти экземпляров могут выбрать более весёленькие цвета.

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Укороченный и порезанный кузов исходного Mercedes-AMG G 63 усилен и обладает достаточной жёсткостью, чтобы штурмовать бездорожье, хотя вряд ли кто-то осмелится окунать в грязь это произведение искусства. Конфигурация кузова Mansory Art Piece AL3C MONO907Y такая же, как у кабриолета Mercedes-AMG G 63 от Refined Marques двухлетней давности, но в мелких деталях можно найти немало различий. Внедорожник от Mansory вдобавок снабжён фирменным монструозным обвесом из кованого карбона.

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Салон Mansory Art Piece AL3C MONO907Y имеет полностью новую кожаную обивку из стёганой кожи, большое количество вставок из углепластика, разноцветные ремни безопасности, разноцветные дефлекторы системы вентиляции и, конечно же, авторские штрихи и картинки от Алека Монополи. Кнопку запуска двигателя Mansory по традиции переносит под потолок, то есть в данном случае на верх рамки лобового стекла.

Mansory Art Piece AL3C MONO907Y выглядит как игрушка, но при этом чертовски быстр, так как техническая начинка модернизирована: 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 исходного Mercedes-AMG G 63 получил более производительные турбокомпрессоры, новую систему выхлопа и новую программу управления, в результате чего его отдача выросла со стоковых 585 л.с. и 850 Нм до 820 л.с. и 1150 Нм, время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 3,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Цена Mansory Art Piece AL3C MONO907Y не объявлена, но ясно, что она драконовская, так как включает цену донорского автомобиля, полную переделку кузова, технический апгрейд и щедрый гонорар Алеку Монополи, на который недвусмысленно намекают знаки доллара на кузове.