Новый небольшой пикап Ram Rampage полностью рассекречен, цены известны

Грузовичок, в основу которого легла платформа Small Wide, предложат в трёх версиях с бензиновым и дизельным 2,0-литровыми турбомоторами.

Автомобили американской марки Ram, входящей в состав автогиганта Stellantis, представлены как в Штатах, так и на других рынках, в том числе в Бразилии. Ранее компания анонсировала появление нового пикапа, предназначенного для южноамериканского рынка; были опубликованы тизеры, видео и фото замаскированных прототипов. А теперь небольшой грузовичок Ram Rampage рассекречен полностью.

Имя новинки – Rampage – переводится с английского как «волнение», «неистовство» либо «ярость». Ранее в компании отметили, что модель с таким названием призвана «встряхнуть» бразильский сегмент пикапов. Это наименование ранее использовала марка Dodge: под ним с 1982 по 1984 годы выпускался грузовичок с одинарной кабиной. А в 2006-м производитель использовал слово Rampage для концептуального пикапа с двухрядной кабиной и задними раздвижными дверями, дальше шоу-кара проект не ушёл.



На фото: Ram Rampage R/T

Rampage разработан совместно инженерами Ram из Бразилии и США. Ранее производитель уже показывал экстерьер небольшого пикапа, теперь его можно разглядеть в деталях. Грузовичок снабдили крупной радиаторной решёткой (она может быть чёрной или хромированной в зависимости от версии), обвесом по периметру кузова из некрашеного пластика и чёрными корпусами наружных зеркал. Ещё у новинки рельефный капот и светодиодная головная оптика с С-образными ходовыми огнями. Пикап получил традиционные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова. На корме есть крупная надпись с названием бренда и шильдик, обозначающий версию. Оформление фонарей отчасти напоминает флаг США.



Габаритная длина Ram Rampage составляет 5028 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями у новинки составляет 2994 мм. Базовая версия получила 17-, либо 18-дюймовые колёсные диски, семь подушек безопасности, виртуальный щиток приборов диагональю 10,3 дюйма, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также тачскрином диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, отделка сидений чёрной кожей, кресло водителя с электрорегулировками, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, функция дистанционного запуска. В список систем безопасности вошли мониторинг слепых зон, удержание полосы движения, предупреждение о прямом столкновении с обнаружением пешеходов и автоматическим торможением.



На фото: салон Ram Rampage R/T

Топовый вариант может похвастаться отделкой салона чёрной кожей и замшей с красными вставками, 19-дюймовыми колёсными дисками. Кроме того, у этой версии спортивная подвеска и спортивная же выхлопная система. За доплату предлагаются эксклюзивные цвета для окраса кузова, а также премиальная акустическая система Harman Kardon.



В основе Ram Rampage лежит та же платформа Small Wide, на которой базируются пикап Fiat Toro, а также кроссоверы Jeep Compass и Renegade. Базовым в моторной гамме числится турбодизель Multijet Turbo объёмом 2,0 литра мощностью 170 л.с., его максимальный крутящий момент равен 380 Нм. С места до «сотни» такой пикап разгоняется за 10,9 секунды, а максимальная скорость равна 186 км/ч.

На фото: Ram Rampage Rebel 1 / 3 На фото: Ram Rampage Rebel 2 / 3 На фото: Ram Rampage Rebel 3 / 3

Также в линейке имеется 2,0-литровая бензиновая рядная турбочётвёрка Hurricane 4 с непосредственным впрыском топлива, её отдача составляет 272 л.с. (400 Нм), этот двигатель числится в гамме Jeep Wrangler. Этот мотор доступен для любого из трёх исполнений модели, при этом топовый пикап Rampage разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды, а его «максималка» ограничена на отметке 220 км/ч. У двух оставшихся версий показатели составляют 7,1 секунды и 210 км/ч соответственно.



На фото: Ram Rampage Laramie 1 / 3 На фото: Ram Rampage Laramie 2 / 3 На фото: Ram Rampage Laramie 3 / 3

Производство Ram Rampage наладят на заводе Stellantis в муниципалитете Гояна (Бразилия), дилеры начнут принимать заказы на новинку 22 июня. За стартовый пикап просят не менее 239 990 бразильских реалов (эквивалентно примерно 4,2 млн рублей по текущему курсу), а самый богатый вариант обойдётся не менее, чем в 269 990 реалов (около 4,7 млн рублей).

