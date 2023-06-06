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Новый небольшой пикап Ram Rampage показался без камуфляжа

06.06.2023 663 1 0

Американская марка официально рассекретила название своей новинки, которая предназначена для южноамериканского рынка.

Бренд Ram принадлежит молодому автогиганту Stellantis, его продукция представлена на домашнем рынке и в других странах. На южноамериканском рынке, к примеру, в Бразилии, сегодняшняя линейка марки включает в себя полноразмерные пикапы Ram 1500, 1500 Classic (это вариант предыдущего поколения модели, который всё ещё в строю), а также модификации 2500 и 3500. Скоро гамму пополнит новый пикап: в компании официально рассекретили его имя – Rampage.

Название новинки в переводе с английского языка означает «волнение», «неистовство», «ярость». В компании считают, что модель с этим именем сможет «встряхнуть» бразильский рынок пикапов. Кстати, ранее это наименование использовала марка Dodge: под ним с 1982 по 1984 год выпускался грузовичок с одинарной кабиной. Позже, в 2006-м, производитель использовал слово Rampage для концептуального пикапа с двухрядной кабиной и задними раздвижными дверями.

На фото: Ram Rampage

Ram Rampage является совместной разработкой инженеров компании из Бразилии и США. Теперь производитель показал экстерьер небольшого пикапа и позволил «окинуть взглядом» его салон. Судя по опубликованным изображениям и видео, модель получит большую чёрную решётку радиатора, обилие некрашеного пластика, в том числе в качестве обвеса по периметру кузова, и такого же цвета корпуса боковых зеркал. Также спереди внимание привлекают рельефный капот и лаконичная оптика с С-образными светодиодными ходовыми огнями.

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Профиль украсили оригинальными колёсными дисками и названием модели, ещё у пикапа двойная кабина, а дверные ручки традиционные и окрашены в цвет кузова. На корме располагается крупная надпись с названием бренда, выполненная чёрными буквами, а у фонарей необычный световой рисунок, выполненный в виде литеры «D», которая частично заштрихована горизонтальными линиями.

Ram Rampage получит современный салон, на передней панели в центре будет размещён тачскрин информационно-развлекательной системы Uconnect 5, диагональ этого дисплея составит 10,25 дюйма. Кроме того, у грузовика будет виртуальный щиток приборов (диагональ этого экрана станет известна позже). Новинка получит отделанные перфорированной чёрной кожей сидения с белой прострочкой.

Ранее в компании рассказали, что под капотом небольшого пикапа Ram будет двигатель Hurricane 4, правда, технические подробности пока так и не раскрываются. Будущий грузовик окажется первым автомобилем с этим мотором, выпущенным в Южной Америке. По предварительным данным, под капотом у новинки окажется 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, которым оснащается актуальный Jeep Wrangler (марка Jeep тоже принадлежит Stellantis). Отметим, у внедорожника отдача этого мотора составляет 274 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм.

В компании пока не назвали точную дату официальной презентации Ram Rampage. Известно, что новый пикап дебютирует до конца текущего года.

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1 комментарий
06.06.2023 15:29
Shell Co

Шикарен

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