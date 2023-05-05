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Новый пикап Ram показался на свежих фото и видео

05.05.2023 36 0 0

В создании будущей модели участвуют разработчики из Бразилии и США. Грузовичок предназначен для южноамериканского рынка.

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Ram представлена не только в США, но и в других странах. Так, на южноамериканском рынке, к примеру, в Бразилии, в линейку этого бренда входят полноразмерные пикапы Ram 1500, 1500 Classic (это вариант предыдущего поколения модели, который по-прежнему в строю), а также версий 2500 и 3500. В сравнительно скором будущем гамма будет расширена за счёт нового пикапа, его название пока официально не разглашается.

Прототип нового пикапа Ram

По предварительным данным, в иерархии марки Ram новый грузовичок окажется между «старшей» моделью Ram 1500 и «младшим» пикапом 1000 (такой автомобиль продаётся в странах Латинской Америки). Не исключено, что разрабатываемая новинка получит индекс 1200, правда, автомобиль с таким названием в истории бренда уже есть: он выпускался в период с 2017 по 2019 годы.

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Напомним, будущая новинка показалась в первом видеотизере пару недель назад. Тогда бразильское подразделение показало кадры с рельефным капотом, а также массивной радиаторной решёткой, которая получила узор в виде сетки и крупную надпись в виде названия марки. Ещё его отобразят на корме. Судя по тизеру, у пикапа Ram будут крупные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и вертикально вытянутые задние фонари.

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Теперь бразильский офис опубликовал новые фото и видео: в них автомобиль попал в кадр уже целиком, правда, это пока замаскированный прототип. У тестовой версии массивная передняя часть с крупным «грилем» и небольшим воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть бампера, двухрядная кабина, традиционные боковые зеркала и «обычные» (не утопленные) дверные ручки.

На фото: двигатель Hurricane 4

Пока что официальной информации о технике немного: в компании рассказали, что под капотом нового пикапа Ram окажется двигатель Hurricane 4, однако его характеристики пока оставлены «за кадром». Известно, что будущий грузовичок станет первым автомобилем с этим мотором, выпущенным в Южной Америке. Кстати, ранее Kolesa.ru подробно рассказывал о новой бензиновой «битурбошестёрке» Hurricane, отдача которой превышает 500 л.с. Предполагается, что эта разработка Stellantis придёт на смену атмосферным двигателям V8 HEMI на крупных моделях.

Основным регионом для пикапа, который получил пока условное наименование Ram 1200, станет южноамериканский рынок. Но не исключено, что позже модель с аналогичным названием может появиться и в США, при этом есть вероятность, североамериканские поклонники бренда получат совсем другой пикап, хоть и в том же сегменте.

Кстати, на домашнем рынке Ram постепенно начинает «зеленеть» (в соответствии со стратегией Stellantis). Марка уже создала полностью электрическую модель – это полноразмерный пикап 1500 REV. Серийная версия была рассекречена в феврале текущего года, а месяц назад появились ключевые технические характеристики.

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