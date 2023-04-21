Ram «засветил» будущий небольшой пикап: первый тизер

Марка Ram входит в состав автогиганта Stellantis, который был образован в начале 2021 года в результате слияния французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (предыдущие названия сторон сейчас не используются). На южноамериканском рынке, к примеру, в Бразилии, линейка бренда представлена полноразмерными пикапами Ram 1500, 1500 Classic (модель предыдущего поколения, которая по-прежнему в строю), 2500 и 3500. В дальнейшем модельная линейка пополнится за счёт нового небольшого грузовичка.

Тизер нового пикапа Ram

Информация о разработке подобной модели появилась уже давно, однако никаких изображений или технической информации о будущей новинке не было. Теперь же южноамериканское подразделение Stellantis опубликовало видеотизер небольшого грузовичка, предназначенного для местного рынка. Кстати, не исключено, что позже модель появится и в США, хотя есть вероятность, что дилеры в Штатах получат совсем другой пикап, но в том же сегменте.



Тизер не позволяет увидеть экстерьер новинки целиком. Судя по видео, модель получит брутальный рельефный капот, массивную решётку радиатора с узором в виде сетки и написанным крупными буквами наименованием бренда; кроме того, название также будет отражено на корме. Ещё у грузовичка Ram будут крупные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также вертикально вытянутые фонари.



Как сообщает бразильский офис издания Motor1 со ссылкой на слова президента Stellantis в Южной Америке Антонио Филоса, новый пикап Ram, который сейчас находится в разработке, станет результатом «идеального сочетания инженерных и дизайнерских школ из Бразилии и США».



Официальной информации о технике новинки пока практически нет. Единственным намёком на «начинку» является мелькнувший кадр с капотом, на котором имеется шильдик «Ram Turbo». По предварительным данным, в основу грузовичка ляжет платформа 4х4 LWB, на которой базируется Jeep Commander (марка Jeep тоже входит в состав автогиганта Stellantis). В этом случае новинка может позаимствовать у кроссовера и технику. Напомним, речь идёт о 185-сильном турбомоторе объёмом 1,3 литра (270 Нм) и о 2,0-литровом турбодизеле мощностью 170 л.с. (380 Нм).



Предполагается, что в иерархии бренда новый пикап окажется между «старшей» моделью Ram 1500 и «младшей» 1000 (такой автомобиль продаётся в странах Латинской Америки). По слухам, разрабатываемому грузовичку могут присвоить индекс 1200. Кстати, такая модель в линейке марки уже была в период с 2017 по 2019 годы. Информации о том, когда состоится дебют новинки, пока нет.



В соответствии со стратегией «озеленения» Stellantis, Ram тоже разработал полностью электрическую модель – в её роли выступил полноразмерный пикап 1500 REV. Марка рассекретила серийную версию в феврале текущего года, а пару недель назад поделилась ключевыми техническими характеристиками. Модель призвана составить конкуренцию Ford F-150 Lightning.

