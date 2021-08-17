Jeep перестал скрывать новый Commander: трёхрядный брат Compass отличился дизайном

К кампании по рассекречиванию трехрядного кросса Commander бренд Jeep приступил весной, и вот опубликован свежий видеоролик, видимо, финальный: в нем машина представлена в полный рост, плюс снова показали салон, только уже без затемнения. Кроме того, в видео встроили пару фирменных картинок кроссовера, которые буквально мелькают доли секунды. Большой паркетник создан бразильским подразделением концерна Stellantis, в Бразилии же наладят производство, откуда машины планируют поставлять и в другие страны Южной Америки. Полноценная премьера намечена на 26 августа.

Новый Jeep Commander для Южной Америки

Напомним, прежде считалось, что этот SUV окажется разновидностью Compass (для Бразилии его тоже выпускают локально), ведь у машин общая платформа Small Wide 4x4: в свое время СМИ даже «придумали» для семиместного варианта приставку Grand. Но Jeep решил позиционировать такой кроссовер в качестве отдельной модели. Кстати, в актуальной линейке марки уже есть Commander, однако тот паркетник выпускают и продают лишь в Китае, а в его основе лежит «тележка» Compact Wide от Cherokee. Ну и еще отметим, что в 2005-2010 гг. имя Commander носил рамный внедорожник, тогда как нынешние модели – и китайская, и бразильская – имеют несущий кузов и передний привод «в базе».



Новый Jeep Commander для Южной Америки

В плане внешности семиместный кросс постарались развести с Compass, так что новому Коммандеру достались оригинальные радиаторная решетка и бамперы, фары лишились «загогулин», вдобавок их заключили в хромированные рамки. Также у трехрядного SUV иная багажная дверь и и узкие фонари, окошки за задними стойками стали больше, вдобавок нижнюю часть стоек окрасили в черный, дабы создать эффект «парящей» крыши. Оптика, разумеется, светодиодная. Габариты Jeep Commander по-прежнему не названы. Длина бразильского базового Compass равна 4404 мм, колесная база – 2636 мм.



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На салон запала дизайнеров не хватило – внутри от родственного рестайлингового Компаса, помимо, конечно, наличия третьего ряда кресел, новинка отличается лишь отделкой. Так, сиденья Commander обиты кожей и замшей коричневого цвета (такой колер, но более темный, предусмотрен и для пятиместного SUV), замшей отделана и передняя панель, есть пластик цвета бронзы. На центральном подлокотнике имеется надпись Jeep 1941, видимо, отсылающая к Willys из 40-х.



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В Stellantis семиместный кроссовер называют «высокотехнологичным», но всех подробностей об оснащении пока не раскрывают. Местные профильные медиа прочат новинке адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар.



Уже давно объявлено, что Jeep Commander будет доступен с турбомоторами, но с какими именно – опять же пока не рассказали. Бразильцы пишут о турбодизеле 2.0 MultiJet мощностью примерно 200 л.с. и новом 1.3 Firefly (его полное название – Turbo 270 Flex). Последний двигатель положен и местному рестайлинговому Jeep Compass (а также посвежевшему пикапу Fiat Toro), он, традиционно для Бразилии, «питается» как бензином (180 л.с.), так и этанолом (185 л.с.). Коробки – шести- или девятиступенчатый «автомат». Для семиместного кроссовера предусмотрен полный привод.



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Между тем трехрядного родственника Jeep Compass еще ждут в Индии, там тоже предложат машины локальной сборки. При этом у индийского кроссовера, как ожидается, будет иное имя (возможно, Meridian). А вот доберется ли семиместный SUV до других регионов – пока неизвестно.

