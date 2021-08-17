Jeep перестал скрывать новый Commander: трёхрядный брат Compass отличился дизайном

К кампании по рассекречиванию трехрядного кросса Commander бренд Jeep приступил весной, и вот опубликован свежий видеоролик, видимо, финальный: в нем машина представлена в полный рост, плюс снова показали салон, только уже без затемнения. Кроме того, в видео встроили пару фирменных картинок кроссовера, которые буквально мелькают доли секунды. Большой паркетник создан бразильским подразделением концерна Stellantis, в Бразилии же наладят производство, откуда машины планируют поставлять и в другие страны Южной Америки. Полноценная премьера намечена на 26 августа.
Напомним, прежде считалось, что этот SUV окажется разновидностью Compass (для Бразилии его тоже выпускают локально), ведь у машин общая платформа Small Wide 4x4: в свое время СМИ даже «придумали» для семиместного варианта приставку Grand. Но Jeep решил позиционировать такой кроссовер в качестве отдельной модели. Кстати, в актуальной линейке марки уже есть Commander, однако тот паркетник выпускают и продают лишь в Китае, а в его основе лежит «тележка» Compact Wide от Cherokee. Ну и еще отметим, что в 2005-2010 гг. имя Commander носил рамный внедорожник, тогда как нынешние модели – и китайская, и бразильская – имеют несущий кузов и передний привод «в базе».
В плане внешности семиместный кросс постарались развести с Compass, так что новому Коммандеру достались оригинальные радиаторная решетка и бамперы, фары лишились «загогулин», вдобавок их заключили в хромированные рамки. Также у трехрядного SUV иная багажная дверь и и узкие фонари, окошки за задними стойками стали больше, вдобавок нижнюю часть стоек окрасили в черный, дабы создать эффект «парящей» крыши. Оптика, разумеется, светодиодная. Габариты Jeep Commander по-прежнему не названы. Длина бразильского базового Compass равна 4404 мм, колесная база – 2636 мм.
На салон запала дизайнеров не хватило – внутри от родственного рестайлингового Компаса, помимо, конечно, наличия третьего ряда кресел, новинка отличается лишь отделкой. Так, сиденья Commander обиты кожей и замшей коричневого цвета (такой колер, но более темный, предусмотрен и для пятиместного SUV), замшей отделана и передняя панель, есть пластик цвета бронзы. На центральном подлокотнике имеется надпись Jeep 1941, видимо, отсылающая к Willys из 40-х.
В Stellantis семиместный кроссовер называют «высокотехнологичным», но всех подробностей об оснащении пока не раскрывают. Местные профильные медиа прочат новинке адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар.
Уже давно объявлено, что Jeep Commander будет доступен с турбомоторами, но с какими именно – опять же пока не рассказали. Бразильцы пишут о турбодизеле 2.0 MultiJet мощностью примерно 200 л.с. и новом 1.3 Firefly (его полное название – Turbo 270 Flex). Последний двигатель положен и местному рестайлинговому Jeep Compass (а также посвежевшему пикапу Fiat Toro), он, традиционно для Бразилии, «питается» как бензином (180 л.с.), так и этанолом (185 л.с.). Коробки – шести- или девятиступенчатый «автомат». Для семиместного кроссовера предусмотрен полный привод.
Между тем трехрядного родственника Jeep Compass еще ждут в Индии, там тоже предложат машины локальной сборки. При этом у индийского кроссовера, как ожидается, будет иное имя (возможно, Meridian). А вот доберется ли семиместный SUV до других регионов – пока неизвестно.
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