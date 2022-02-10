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  • Рестайлинговый Jeep Renegade выходит на рынок: кое-где теперь один мотор, зато он новый

Рестайлинговый Jeep Renegade выходит на рынок: кое-где теперь один мотор, зато он новый

10.02.2022 54 0 0

Дебютным рынком для обновленного компактного кроссовера стала Бразилия, там модель доступна с турбодвигателем от местного Compass.

 

Посвежевший Jeep Renegade бразильское подразделение концерна Stellantis показало еще в январе, но то был топовый «внедорожный» вариант Trailhawk. Теперь же раскрыты все версии и объявлены цены, дилеры начали принимать заказы. Напомним, в Бразилии продают кросс локальной сборки, и там Renegade возглавляет рейтинг самых популярных SUV: в 2021-м реализовано 73 913 единиц, что на 30% больше, чем годом ранее (на втором месте Jeep Compass, а третья строчка досталась Hyundai Creta).

Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Главная обновка для «их» Jeep Renegade — «турбочетверка» 1.3 Turbo 270 Flex (или просто T270), тоже местного производства. Она заменила сразу два мотора – турбодизель 2.0 Multijet (170 л.с.) и «атмосферник» 1.8 EtorQ (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на распространенном в этой стране этаноле). Бразильские СМИ отмечают, что импортный дизель отправлен в отставку, так как Renegade с ним не был востребован: мол, покупатели отдавали предпочтение старшему кроссоверу Jeep Compass с таким мотором. Ну а 1.8 EtorQ просто решили не доводить до новых местных эконорм, тогда как 1.3 Turbo им уже соответствует. На бензине новый турбомотор выдает 180 л.с., на этаноле – 185 л.с., максимальный крутящий момент – 270 Нм (независимо от топлива). К слову, аналогичный двигатель есть и у бразильских Compass и Commander, а также у пикапа Fiat Toro.

Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, базовая версия Sport
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Переднеприводные версии Jeep Renegade-2022 имеют шестиступенчатый «автомат», полноприводные – 9АТ. В арсенале Renegade 4x2 также значатся система Jeep Traction Control+ и «спортивный» режим, а у полноприводного паркетника есть «до пяти» режимов выбора движения (это еще Auto, Snow, Sand/Mud и Rock, последний – только у Trailhawk). Базовый переднеприводный кросс наберет первую «сотню» за 8,7-8,8 секунды (этанол/бензин), топовый Trailhawk 4x4 проделает это упражнение за 9,7-9,9 секунды. Для сравнения, паспортное время дореформенного дизельного кросса с 9АТ и полным приводом – те же 9,9 секунды.

Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Longitude
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Longitude
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Longitude
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Longitude
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Longitude
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Longitude
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Рестайлинг также принес Renegade новые бамперы и радиаторную решетку (она стала меньше, фирменные «прорези» — шире). Кроссовер сохранил круглые фары, но начинку заменили, а противотуманки отныне прямоугольные, плюс их подняли выше. Задние фонари – новые, они компактнее, чем у дореформенного кросса. Ну и разумеется, оптика диодная. Еще обновлен дизайн дисков (17-19”) и расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Serie S
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Serie S
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Serie S
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Serie S
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Serie S
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В салоне – иное рулевое колесо, у дорогих версий появилась цифровая «приборка». Мультимедиа-система все так же с планшетом на 7 или 8,4 дюйма, блок управления «климатом» — прежний (и выглядят они уже архаично). Переднеприводные кроссы по умолчанию имеют шесть подушек безопасности, полноприводные – семь (добавляется коленная, для водителя). «В базе» еще есть круиз-контроль, камера заднего вида, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Богатым комплектациям положены системы помощи при парковке, автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. За доплату можно заказать панорамный люк.

Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Trailhawk
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Trailhawk
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Trailhawk
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Trailhawk
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Trailhawk
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Trailhawk
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Обновленный Jeep Renegade для Бразилии, версия Trailhawk
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В Бразилии за обновленный Jeep Renegade просят 123 990 – 163 290 реалов, что эквивалентно примерно 1 763 000 – 2 322 000 рублей по актуальному курсу.

Позже паркетник обновится и на остальных рынках, но в других странах у модели будет своя моторная гамма (например, в Европе есть гибрид). Россию Renegade покинул в 2021-м из-за низкого спроса. Поговаривали, что кроссовер вернется после рестайлинга, однако в планах российского подразделения Stellantis на этот год младшего Джипа нет.

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