«Старший брат» Ram Rampage: марка готовит ещё один пикап для Южной Америки

Марка Ram, принадлежащая автогиганту Stellantis, опубликовала тизеры нового среднеразмерного пикапа, адресованного южноамериканскому рынку. Ожидается, что модель в местной иерархии бренда займёт место на ступень выше Ram Rampage: этот грузовичок был представлен летом 2023 года, а весной 2024-го обзавёлся вариантом с прибавкой Night Edition к названию.

Тизер нового пикапа Ram

Производство нового пикапа Ram для Южной Америки будет налажено на заводе в Кордове (Аргентина). Отметим, местную линейку бренда на сегодняшний день составляют уже упомянутый небольшой Rampage, а также полноразмерные грузовики с индексами 1500 и 2500. Теперь к ним добавится «промежуточный» среднеразмерный пикап, имя которого компания пока держит в секрете.

Как отметили в Сarscoops.com, не исключено, что ради этой новинки бренд возродит название Dakota. Такая модель выпускалась с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под марками Dodge и Ram. Однако есть вероятность, что грядущий пикап выйдет на южноамериканский рынок под индексом 1200: такой грузовик уже представлен в странах Латинской Америки с лета 2024-го.

При этом в издании отметили, что новый пикап Ram окажется технически связан с Fiat Titano и Peugeot Landtrek, будет построен на шасси китайского производства, а под капотом у него окажется турбодизель. Отметим, актуальный Ram 1200 у «соседей» является «близнецом» указанных моделей, а также поднебесных Kaicene F70 (Changan Hunter на экспортных рынках) и Changan Lantop (в РФ – Changan Hunter Plus).

Технику анонсированный новый пикап Ram, вероятно, разделит с обновлённым Fiat Titano, производство которого в июне этого года было перенесено из Уругвая на аргентинский завод Stellantis (в Кордове). Отметим, «донор» изначально оснащался 150-сильным китайским турбодизелем объёмом 1,9 литра (максимальный крутящий момент – 350 Нм).

В 2024 году гамму Fiat Titano пополнил 180-сильный французский турбодизель объёмом 2,2 литра (400 Нм), а позже появился итальянский дизельный турбомотор семейства Multijet II, объём которого составляет 2,2 литра, а максимальная отдача – 200 л.с. и 450 Нм. В пару предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF.

Судя по тизерам, у анонсированного пикапа Ram для Южной Америки будет иная внешность, по сравнению с актуальным среднеразмерным грузовиком Ram 1200. Новинка получила соединённые в передней части светодиодные полосы ходовых огней, радиаторную решётку с рисунком в виде волнообразных горизонтальных линий и крупным логотипом, дополнительное освещение на крыше, а также массивные шестиспицевые колёсные диски чёрного цвета.

На фото: Ram 1200 1 / 3 На фото: Ram 1200 2 / 3 На фото: Ram 1200 3 / 3

В дальнейшем в североамериканской линейке марки Ram тоже должен появиться некий среднеразмерный пикап. Согласно плану Stellantis, его производство наладят на заводе в Белвидире (штат Иллинойс, США).