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Пикап Ram Rampage обзавёлся «тёмной» версией Night Edition

03.05.2024 88 0 0

Грузовичок предназначен для южноамериканского рынка. В основу новой версии легло «богатое» исполнение Laramie.

Американская марка Ram входит в состав мультибрендового автогиганта Stellantis. Свой небольшой пикап, получивший название Rampage, она рассекретила летом прошлого года. Напомним, новый небольшой грузовичок предназначен для южноамериканского рынка, а его производство налажено на заводе, расположенном в муниципалитете Гояна (Бразилия). Теперь у модели появилась новая версия со знакомым названием.

На фото: Ram Rampage Night Edition

Компания Ram использует наименование Night Edition с 2019 года: эта прибавка дана «тёмным» версиям грузовиков марки. Сейчас такие исполнения есть у более крупных пикапов с индексами 1500, 2500 и 3500, которые, кстати, присутствуют в том числе в североамериканской линейке бренда. По тому же принципу создана и новая «затемнённая» версия Ram Rampage.

В основу Ram Rampage Night Edition легла богатая комплектация Laramie, при этом «обычное» исполнение отличается за счёт хромированной решётки радиатора, тогда как у «тёмной» версии она выполнена из чёрного пластика, хотя рисунок из горизонтальных линий остался прежним. Затемнены и те элементы, которые проходят по верхней кромке фар и соединяют оптику с «грилем».

Ещё у варианта Night Edition затемнено оформление наружных зеркал, рамки остекления, заднего бампера, а также пары патрубков выхлопной системы и 18-дюймовых колёсных дисков. Ряд элементов, в том числе шильдики, выполнены в тёмно-сером цвете.

На фото: салон Ram Rampage Night Edition

Салон у Ram Rampage Night Edition тоже имеет свои отличия. Так, кресла, двери и передняя панель отделаны чёрной кожей, которая заменила коричневую кожу Laramie. В чёрном цвете также оформлены динамики акустической системы и крыша. Диагональ виртуальной приборки равна 10,3 дюйма, тачскрина информационно-развлекательной системы – 12,3 дюйма. В списке оборудования числятся двухзонный климат-контроль, функция беспроводной зарядки смартфонов, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Грузовик в новой версии предлагается только с одним вариантом «начинки»: речь идёт о бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрке Hurricane, отдача которой составляет 272 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, привод только полный. Отметим, в линейке пикапа Rampage ещё имеется базовый турбодизель Multijet Turbo объёмом 2,0 литра мощностью 170 л.с. (380 Нм).

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Сейчас Ram Rampage Laramie Night Edition уже доступна для заказа в Бразилии. Стартовый ценник – 277 990 реалов (эквивалентно примерно 5,1 млн рублей по текущему курсу). Новое исполнение на 15 тыс. реалов дороже по сравнению с просто Rampage Laramie. Однако такой вариант обойдётся клиентам на 12 тыс. реалов дешевле, чем флагманская комплектация Rampage R/T, отличающаяся спортивной отделкой.

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