Пикапы в России никогда не были слишком популярны, но китайцы, видимо, решили, что нам их катастрофически не хватает. Sollers ST6 (он же JAC T6), Dongfeng DF6 , JMC Vigus, JAC T8 Pro, Foton Tunland G7, Great Wall Poer KingKong ... Не слишком ли много? В Changan думают, что нет, не много. Не потому, что у нас бездонный рынок для пикапов, а потому что Hunter Plus – совсем не такой, как все остальные. Это бизнес-пикап, а таких у нас больше нет. Покатались мы на этом бизнес-пикапе непосредственно в Китае – в Чунцине, на родине автомобилей Changan. Поездка оказалась не слишком долгой, но интересной.

«Ты не такой, как все…»

Скажу откровенно: стоящая на парковке около завода Changan машина сразу привлекла к себе внимание. Нет, не тем, что она большая, красная и блестит. Дело в другом: уж очень мы в последнее время скучаем по моторам объёмом больше, чем полтора литра, и по классическим автоматическим коробкам вместо «всекитайских» роботов и вариаторов. А тут – и двухлитровый мотор, и гидротрансформаторная коробка ZF… Для машины из Поднебесной это не совсем типично. А в чём причина?

Причина в происхождении Hunter Plus. Как вы наверняка знаете, у Changan и PSA есть совместное предприятие. А ещё у Changan есть суббренд Kaicene. И вот последний в своей линейке имеет пикап Kaicene F70, в разработке которого принимал участие концерн PSA. Так что начало у Hunter Plus получилось вполне интернациональным. Настолько, что Kaicene F70 с 2020 года имеет в Европе брата-близнеца под именем Peugeot Landtrek. Думаю, теперь понятно, почему пикап имеет некоторые отличия от типично китайских машин.

В общем же с точки зрения техники Hunter Plus – типичный представитель славного семейства пикапов. У себя на родине он может быть даже дизельным и с механической коробкой передач, но нам такие Хантеры не положены. Поэтому мы будем кататься на машине с единственным доступным нам мотором – двухлитровой «турбочетвёркой» JL486ZQ5, которая, кстати, уже знакома нам по другим автомобилям Changan: UNI-K, CS75 Plus и CS95. Этот двигатель имеет непосредственный впрыск, интеркулер для промежуточного охлаждения воздуха и заявленный ресурс в 240 тысяч километров. Мощность – 226 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент – 390 Нм (1900 – 3300 об/мин). Правда, это цифры для России, в Китае этот пикап немного мощнее – 232 л.с., причём крутящий момент в 390 Нм тот же. В чём смысл изгнания из табуна шести лошадей, я сказать не могу. Но убрали их именно для нашего рынка.

Коробка передач, как я уже говорил выше, восьмиступенчатый гидротрансформаторный автомат ZF. Привод пикапа полный, с раздаточной коробкой Borg Warner с пониженной передачей и муфтой подключения передней оси. Одним словом, тут – классика. Нестандартный подход к «пикапостроению» начинается в салоне.

Внутри Hunter Plus действительно не такой, как все остальные пикапы. То ли ему не дают покоя лавры Mercedes-Benz X-Class, то ли не хочется быть похожим на утилитарный грузовичок, но интерьер Hunter Plus – это нечто очень специфическое. Симпатичное, но специфическое.

Итак, два впечатления. Первое – ого, какой тут мир лакшери! Кожи здесь хватило бы на трёх слонов, но она, конечно, не очень настоящая, а «эко». Но зато она есть почти везде: кресла, руль, вставки на приборной панели, подлокотник, обшивки дверей… Всё это «экокожаное». С кожей соседствуют рояльный лак, хромированные элементы, большие экраны мультимедийной системы (12,3 дюйма) и приборки (7,5 дюймов). Разумеется, есть и непременные атрибуты китайского боярского автомобиля в виде встроенного регистратора, ионизатора воздуха, голосового управления, помощника парковки и прочих не очень нужных, но забавных штучек. Лакшери? Однозначно.

А потом начинаешь присматриваться. Рояльный лак вокруг кнопок стеклоподъёмников на подлокотнике? Не самое практичное решение, а уж для пикапа – особенно. Вставки под дерево на обшивках дверей, соседствующие одновременно с хромом ручек, рояльным лаком, красной кожей и мягким пластиком? Как-то слишком лакшери. Сидя за рулём, обшитым чёрной экокожей, глядя на вставки из красной экокожи и из чего-то, напоминающего дерево, того же лака и хрома, начинаешь мучительно краснеть от стыда за то, что залез сюда без смокинга. В общем, жаль, что дизайнеров не остановили вовремя – с лакшери тут вышел перебор. И несмотря на очень удачную архитектуру салона, ощущение от типично азиатского разгульного подхода к созданию премиальной атмосферы вызывает лёгкое чувство досады: вот бы чуточку скромности, и было бы идеально. Ведь догадались же сделать удобный и элегантный блок управления климатом с изящными физическими кнопками! Вот это выглядит действительно и удобно, и дорого. Пиктограммы, правда, не очень хорошо читаются, но привыкнуть легко.

Ну да ладно, считайте это старческим брюзжанием и вкусовщиной. Тем паче что наличие муфты подключения передней оси как бы намекает, что Hunter Plus – ни разу не трактор для дровосека или любителя шмалять по лосям в тайге из двустволки (или где там водятся лоси и из чего по ним шмаляют). Это машина, которая может многое (всё-таки понижайку просто так не ставят), но не слишком этого хочет. Выезд на природу – пожалуйста. А вот на регулярной основе месить грязь – увольте, не для того ягодка зрела.

Кстати, выезд на природу большой компанией на Hunter Plus, как мне показалось, может принести большое удовольствие. Я с ростом 180 см спокойно сел сам за собой, причём задний ряд не такой, как у большинства пикапов. Тут не обязательно сидеть ровно, будто проглотил кол, и думать, куда деть ноги. Тут и места хватает, и посадка очень даже удобная. Конечно, лучше было бы проехать на этом диване хотя бы километров 200, но на первый взгляд вопросов быть не должно.

Если зайти со стороны капота, опять появляется ощущение двойственности. Шноркель, выведенный выше линии крыши, всем своим видом говорит: «Эй, парень, погнали на болота!». Но если открыть капот, удивляешься тому, сколько грязи успел принять на себя мотор в ходе короткой покатушки по асфальту. Да, под дождём, но ведь по асфальту… А всё подкапотное пространство загажено до невозможности. Впрочем, эту проблему, скорее всего, можно решить более эффективным уплотнителем. Но намёк всё равно понятен.

«Увезу тебя я в тундру»

Места за рулём тоже достаточно, посадка удобная, к обзору претензий нет. Это замечательно. Попробуем нажать на газ.

Конечно, рядная двухлитровая «четвёрка» – не V8 и даже не V6, но при активном наборе скорости визгом не досаждает. Тут и шумоизоляция вполне приличная, и звук всё же не такой мерзкий, как у полуторалитровых моторчиков. Кроме того, мотор не приходится крутить до упора: он тянет с неожиданно низких оборотов, и в сочетании с восьмиступенчатым автоматом обеспечивает если не ураганную, то очень достойную динамику. Официальных данных о разгоне до первой сотни нет (есть только данные о максимальной скорости, которая составляет 190 км/ч), но по ощущениям эти цифры должны вызывать оптимизм. И что ещё обращает на себя внимание, так это очень адекватная настройка коробки: можно набирать скорость вальяжно, можно с «тапкой в пол», но переключения всегда происходят вовремя, без лишней суеты и дёрганья. В общем-то, на ходу вполне Hunter Plus – очень даже «бизнес-пикап».

В поворотах (не очень нормальных) на мокром асфальте пикап ожидаемо кренится и уходит в скольжение. Упрекать его в этом не буду: снаряженная масса у него 2060 кг, так что ему это позволительно. Да и непонятно, что представляют собой шины, в которые его обули на заводе. В целом его поведение прогнозируемое и для немаленького (5350х1980х1875 мм) пикапа вполне приемлемое. К сожалению, у нас не было возможности испытать машину на бездорожье, но на полигоне с искусственными колдобинами (неожиданно серьёзными, будто по нашему ГОСТу на колдобины сделанными), брусчаткой и имитацией других неровностей Hunter Plus пролетал без особых сложностей. И даже на искусственных ямах, когда я был готов услышать хруст шейных позвонков, пикап вёл себя молодцом.

Да, наверное, ездить по русским дорогам (точнее, направлениям) на нём можно с комфортом. Назвать его пикапом уровня бизнес-класса я не могу, но по комфорту и начинке современными электронными благами цивилизации он действительно очень неплох. Чуть поменьше китча – и будет вообще прекрасно.

Что почём?

Купить Hunter Plus уже можно и в России, хотя выбор комплектаций небогат. Их всего две: Comfort за 3 429 900 рублей и Luxe за 3 479 900. Надо очень постараться, чтобы найти это отличие между двумя комплектациями, которое тянет на 50 тысяч. Я постарался и нашёл: это наличие боковых передних подушек безопасности, подогрева передних сидений и их электрорегулировок. Учитывая, что список оснащения Hunter Plus длиннее списка пассажиров «Титаника», разница получается незначительной. Но покупать бизнес-пикап за 3,5 миллиона без подогрева сидений – это, конечно, моветон.

Кстати, о миллионах. Да, 3,5 – это, конечно, немало, но тот же JAC T8 Pro с механической коробкой (другой у него нет) обойдётся в 3 199 000 рублей минимум, ровно столько же стоит и Great Wall Poer KingKong (тоже с МКП). Dongfeng DF6 с механической коробкой в минимальной комплектации обойдётся в 3 289 000 рублей, а вот в комплектации с восьмиступенчатой АКП – уже в 3 749 000. Так что 3,5 миллиона за Hunter Plus – это не так уж много. Он ведь не просто пикап, а бизнес.