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  • Рамный пикап Peugeot Landtrek, который сделан вместе с Changan: рестайлинг и мощный дизель

Рамный пикап Peugeot Landtrek, который сделан вместе с Changan: рестайлинг и мощный дизель

05.12.2024 177 0 0

Грузовичок французской марки изменился снаружи, ему также досталась свежая мультимедиа. Главной же технической обновкой стал 200-сильный турбодизель 2.2 Multijet.

Рамный пикап Peugeot Landtrek представили в 2020 году, сегодня его продают в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Грузовичок сделан вместе с китайской компанией Changan, причем «француз» имеет множество родственников. Тот же Changan выпускает пикапы Kaicene F70 (он же Changan Hunter на экспортных рынках) и Lantop (в России это Changan Hunter Plus), в Бразилии недавно дебютировал Fiat Titano, а в Мексике – Ram 1200. Так вот, теперь Peugeot Landtrek пережил плановый рестайлинг.

Было — стало

Изменен узор радиаторной решетки, вдобавок рамка решетки топ-версии из хромированной превратилась в черную. Блестящие вставки также убрали из корпусов противотуманок. Спереди отныне красуется новая эмблема бренда, а над ней – надпись Landtrek вместо Peugeot. На заднем борту появилась гигантская надпись с названием марки. Кроме того, слегка подретушировали бамперы. Как и прежде, Peugeot Landtrek бывает с однорядной или двухрядной кабиной.

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В салоне – новые приборка и мультимедийная система, хотя возвышающийся над передней панелью планшет больше не стал (10 дюймов). Для пикапа также предусмотрено переднее двухместное пассажирское сиденье.

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Главная техническая обновка – турбодизель 2.2 Multijet концерна Stellantis. Вообще, таким мотором еще в прошлом году начали оснащать Landtrek для некоторых латиноамериканских рынков. Но та версия выдает 180 л.с., сочетается с шестиступенчатыми механикой или автоматом (370 или 400 Нм соответственно), а также подключаемым полным приводом типа Part-time. 

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Мощность же нового варианта 2.2 Multijet составляет 200 л.с. (450 Нм), а работает с ним шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый автомат. Вдобавок Stellantis указывает, что Landtrek с этим мотором получил постоянный полный привод, хотя не раскрывает, какого типа. Разрешенная масса буксируемого прицепа увеличена с 3 до 3,5 т. Наконец, у Landtrek с этим движком дисковые задние тормоза вместо барабанных, электроусилитель руля вместо гидроусилителя и адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения.

Все прежние версии остались в строю. Гамма пикапа также включает китайские турбодизель 1.9 (150 л.с., 350 Нм) и бензиновую турбочетверку 2.4 (210 л.с., 320 Нм), они работают в паре с 6МТ или 6АТ. У «простых» грузовичков задний привод.

Сроки появления рестайлингового Peugeot Landtrek в продаже Stellantis пока не озвучил. При этом концерн по-прежнему не собирается выводить пикап на европейский рынок.

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