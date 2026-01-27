Заводы ×
27.01.2026 188 0 0
Stellantis намерен увеличить производство моторов V8 Hemi и может объединить Dodge и Ram

Производитель намерен в течение 2026 года выпустить на своём моторном заводе в Мексике свыше 100 000 двигателей объёмом 5,7, 6,4 и 6,2 литра.

После того, как ранее возглавлявший автогигант Stellantis Карлос Таварес был отправлен в отставку (это случилось в конце 2024-го), концерн пересмотрел свою стратегию развития, которая предполагала значительное «озеленение». Напомним, бывший глава Стеллантиса, в частности, настаивал на отказе от моторов V8 Hemi, однако в 2025 году это решение было пересмотрено. В итоге производитель вернулся к ранее применяемым ДВС, чему были в том числе очень рады многие клиенты Ram.

На фото: мотор V8 Hemi

Ранее стало известно о том, что полноразмерный пикап Ram 1500 теперь начали оснащать Hemi V8. Речь идёт о двигателе объёмом 5,7 литра с системой eTorque. Максимальная мощность этого восьмицилиндрового мотора осталась такой же, как и до отправки в отставку, – 400 л.с., крутящий момент – 555 Нм. Напомним, дилеры за один день собрали более 10 000 предзаказов на грузовик с этой «начинкой».

Теперь стало известно о том, что концерн Stellantis намерен увеличить производство моторов V8 Hemi более чем в три раза в 2026 году. Отметим, за прошлый год было выпущено около 30 тыс. автомобилей с этими моторами. Как сообщает Mopar Insiders со ссылкой на главу Ram Тима Кунискиса, в текущем году будет выпущено более 100 000 машин с V8 Hemi под капотом. Он добавил, что только тогда марка начнёт приближаться к реальному потребительскому спросу на автомобили с этими двигателями.

На фото: актуальный спортивный пикап Ram 1500 SRT TRX

Кстати, североамериканское подразделение Stellantis в начале 2026 года презентовало обновлённую спортивную версию пикапа – Ram 1500 SRT TRX. У него под капотом находится компрессорный двигатель V8 Hemi объёмом 6,2 литра, его максимальная мощность равна 788 л.с., крутящий момент – 922 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому грузовику требуется всего 3,5 секунды. Он появится в продаже на американском рынке во второй половине 2026-го.

Недавно стало известно ещё и о том, что бренды Dodge и Ram могут снова объединиться, об этом тоже сообщает Mopar Insiders со ссылкой на Тима Кунискиса. По его словам, официальное слияние этих двух марок, принадлежащих концерну Stellantis, не будет иметь большого значения для большинства клиентов. Хотя в корпорации о соответствующих планах пока не заявляли.

Напомним, прошло уже более 16 лет с тех пор, как бывший глава концерна FCA (сейчас входит в состав Stellantis) Серджио Маркионне принял решение разделить Dodge и Ram на два отдельных бренда. В результате Dodge должен был сосредоточиться на производстве маслкаров, внедорожников и минивэнов, а Ram стал отдельным подразделением по выпуску пикапов и коммерческих моделей.

На фото: Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak by Direct Connection

Согласно подсчётам аналитиков, по итогам 2025 года продажи автомобилей Ram на американском рынке составили 431 670 экземпляров, при этом показатель Dodge ощутимо меньше – 101 927 единиц. Кстати, в начале этого года стало известно о том, что с производства снят кроссовер Dodge Hornet, который импортировался из Италии в Штаты.

пикап авторынок производство двигатели бизнес заводы Ram Dodge

 

Новые комментарии
