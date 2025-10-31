Лифтбек ×
Dodge Charger получил мотор V8 Hemi и готовится обкатать его на гонках

Полное название автомобиля – Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak. Компания выпустит таких 50 экземпляров, все они предназначены только для использования на гоночных треках.

Американский бренд Dodge, входящий в состав автогиганта Stellatis, представил актуальный Charger в марте 2024 года. Он пришёл на смену сразу двум моделям – собственно, Charger и Challenger. Первым, в январе 2025-го, на рынок вышел полностью электрический трёхдверный лифтбек, в конце мая к нему присоединилась аналогичная пятидверная версия, а о старте продаж в США бензиновых модификаций было объявлено в августе.

На фото: Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak by Direct Connection

Отметим, актуальные бензиновые версии Dodge Charger оснащаются 3,0-литровой рядной битурбошестёркой Hurricane, которая предложена в двух вариантах форсировки – у варианта R/T двигатель выдаёт 426 л.с. (максимальный крутящий момент – 635 Нм), у Scat Pack – 558 л.с. (720 Нм). Им положен стандартный полный привод, а в пару к мотору идёт восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Однако американская марка решила на этом не останавливаться.

В начале текущего месяца стало известно о том, что компания решила отменить проект по разработке мощного полностью электрического Dodge Charger, и при этом выпустить топовую модификацию с двигателем V8 Hemi. Дело в том, что в Stellantis продолжают семимильными шагами отдаляться от более ранних планов по «тотальному озеленению», которые не принесли ожидаемых плодов.

Теперь в Dodge рассказали о том, что подготовили модификацию Charger с мотором V8 Hemi, правда, пока только для дрэг-рейсинга. Речь идёт о гоночном прототипе, его полное название – Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak by Direct Connection. Всегов 2026 году будет выпущено 50 экземпляров, но ни один из них не предназначен для движения по дорогам общего пользования: автомобиль подготовлен для участия в заездах NHRA (National Hot Rod Association). Каждый дрэг-кар одобрен для соревнований Factory Stock Showdown (FSS).

Проектом занимается недавно воссозданное подразделение SRT Performance. Как рассказали в компании, подготовленный для гонок Dodge Charger оснащается двигателем V8 Hemi третьего поколения, его объём равен 5,8 литра. Мотор получил новый алюминиевый блок цилиндров, другие шатуны и поршни, коленчатый вал с элементами из кованой стали и другие доработки. У каждого из автомобилей лимитированной серии на крышке корпуса нагнетателя Whipple указан заводской номер. Дрэг-кар снабдили автоматической коробкой передач Coan Racing XLT.

У нового гоночного Dodge Charger капот, двери, люк и элементы передней части выполнены не из стали и пластика: разработчики заменили их на карбоновые. Это позволило снизить вес автомобиля на 45 кг (100 фунтов) по сравнению с Challenger Drag Pak. Кроме того, у дрэг-кара модернизированная подвеска с новыми поворотными кулаками и стабилизаторами поперечной устойчивости, регулируемыми регулировками развала и другими амортизаторами.

Остановить гоночный Charger после финиша помогает более мощная тормозная система и парашют. В салоне предусмотрены напольные коврики, дверные карты, узнаваемая передняя панель, кресла ковши со спортивными ремнями безопасности, дополнительный каркас и быстросъёмное рулевое колесо.

Несмотря на то, что гоночный Dodge Charger предназначен только для использования на треках, он доступен для продажи. В компании желающим предложили оформить соответствующую заявку, рекомендованная розничная цена производителя в США составляет 234 995 долларов (эквивалентно примерно 19 млн рублей по текущему курсу).

