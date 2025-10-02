Самый мощный электрический Dodge Charger отменён, вместо него будет топ-версия с V8

Корпорация Stellantis продолжает отказываться от уже практически готовых к серийному производству «электричек», так как стало ясно, что они никому не нужны и прибыли не принесут. Свежая жертва столкновения курса на климатическую нейтральность с реальностью — топ-версия SRT Banshee электрического купе Dodge Charger Daytona.

Новый Dodge Charger на платформе STLA Large был анонсирован в виде концепта в августе 2022 года, тогда предполагалось, что он будет предлагаться исключительно в виде электромобиля. В ноябре того же года корпорация Stellantis представила градацию модификаций электрического спорткара, на вершине которой был заявлен Daytona SRT Banshee с 800-вольтовой архитектурой и силовой установкой мощностью более 900 л.с.

Премьера серийного Dodge Charger нового поколения состоялась в марте 2023 года, тогда выяснилось, что у него будут не только электрический версии, но и бензиновые — с 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» Hurricane. Продажи электрических версий (только им положена приставка Daytona к названию) начались в августе прошлого года, а бензиновые вышли на рынок год спустя, то есть в августе нынешнего года. Согласно свежему отчёту Stellantis, с января по сентябрь этого года в США было продано только 7075 электрических Charger Daytona и 1723 бензиновых.

Минувшей весной у Stellantis появился новый гендиректор Антонио Филоса, пришедший на смену Карлосу Таваресу, который своим форсированным переходом на электромобили довёл корпорацию до кризиса, по его же инициативы были временно сняты с производства бензиновые двигатели V8 HEMI. Филоса принялся отменять наиболее одиозные решения Тавареса, вернул в производство двигатели V8 HEMI, возродил спортивное подразделение SRT Performance и отказался от неперспективных электромобильных проектов, например, от электрического пикапа Ram 1500.

На этой неделе американский ресурс Moparinsiders сообщил со ссылкой на проверенный источник из числа поставщиков Stellantis, что топовый 800-вольтовый Dodge Charger Daytona SRT Banshee, который должен был выйти на рынок в этом году, тоже отменён, так как выпускать его смысла нет — будет слишком дорого и никому не нужно.

Вместо мощной 800-вольтовой «электрички» будет новый топовый бензиновый Charger от подразделения SRT Performance, в который дилеры как раз очень верят и ждут. К слову, установка двигателей V8 HEMI под капот нового Чарджера тоже изначально не предполагалась и даже считалась невозможной, так как платформа STLA Large на них просто не рассчитана, но и эту проблему в итоге решили — сейчас платформа STLA Large проходит необходимый реинжиниринг, двигатели V8 HEMI встанут в неё как миленькие.

Электрические версии Dodge Charger Daytona таким образом были и останутся только 400-вольтовыми, наиболее мощной и дорогой и на данный момент версией является Charger Daytona Scat Pack (пиковая отдача двух электромоторов — 679 л.с., 850 Нм), она сейчас стоит в США от 68 230 долларов с учётом доставки. 800-вольтовый Charger Daytona SRT Banshee, если бы вышел на рынок, наверняка стоил бы более 100 000 долларов.