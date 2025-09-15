Гибридные авто ×
Ram официально «убил» большой электрический пикап, но оставил его имя

Американская марка решила передать «зелёный» индекс 1500 REV готовящемуся к презентации гибридному грузовику, который ранее назывался 1500 Ramcharger.

Бренд Ram, принадлежащий автогиганту Stellantis, объявил об изменениях в стратегии развития. Главным из них стал отказ от выпуска полностью электрического полноразмерного пикапа, который должен был выйти на американский рынок под названием Ram 1500 REV. Нельзя сказать, что это решение стало неожиданностью, ведь старт производства этого грузовика откладывался не менее четырёх раз.

На фото: «отменённый» электрический пикап Ram 1500 REV

Ram рассекретил полностью электрический пикап 1500 REV ещё в начале 2023 года. Причём изначально предполагалось, что «зелёная» версия модели выйдет на рынок США в конце 2024-го. Затем старт продаж «электрички» переносили несколько раз, по последним данным, он должен был дебютировать во второй половине 2027 года. Однако теперь стало известно, что такого пикапа американцам ждать и вовсе не стоит.

Впрочем, судя по всему, Ram 1500 REV «ждали» немногие. Так, производитель объяснил пересмотр своей стратегии и отказ от проекта тем, что в Северной Америке снижается спрос на полноразмерные электромобили. Ранее стало известно о том, что основной конкурент «зелёного» пикапа Ram – дебютировавший в 2021-м Ford F-150 Lightning – уже к концу 2023-го растерял популярность настолько, что объёмы выпуска модели было решено сократить. Кстати, по словам главы компании Джима Фарли, большие электрические пикапы и внедорожники не подходят для буксировки, кроме того, им нужны тяжелые и «непомерно дорогие» тяговые батареи.

Ram 1500 REV должен был получить 800-вольтовую архитектуру, двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси) совокупной мощностью 663 л.с., максимальный крутящий момент равен 840 Нм. Предполагалась пара тяговых батарей на выбор – ёмкостью 168 или 229 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 563 и 804 км соответственно (по циклу EPA). Грузоподъёмность «электропикапа» составляла 1225 кг, а допустимая масса буксируемого прицепа – 6350 кг.

На фото: гибридный пикап Ram 1500 REV (ранее Ramcharger)

Семейству полноразмерного пикапа обещана ещё одна новинка – гибридный вариант, который, согласно последним данным, должен выйти на рынок в 2026 году. Причём изначально для этой версии было решено возродить название Ramcharger: это имя ранее принадлежало внедорожнику Dodge (марка тоже входит в состав Stellantis). Однако теперь в Ram рассказали о том, что гибридный вариант в итоге выйдет на рынок под освободившимся индексом 1500 REV. Поклонникам марки придётся потрудиться, чтобы не запутаться в этой чехарде с названиями; не исключено, что имя Ramcharger позже ещё «всплывёт».

Пикап, оснащённый последовательной гибридной установкой, американская марка представила в ноябре 2023 года. В состав его системы входят два электромотора (совокупная отдача – 663 л.с., максимальный крутящий момент – 833 Нм), двигатель V6 объёмом 3,6 литра, исполняющий роль генератора и не имеющий механической связи с колёсами, а также тяговая батарея ёмкостью 92 кВт*ч. Совокупный запас хода в гибридном режиме равен 1110 км, грузоподъёмность – 1191 кг, а буксировать он способен до 6350 кг.

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что в линейку модели в скором времени может вернуться Ram 1500 TRX, который получит посвежевшую внешность и мотор V8 Hemi.

