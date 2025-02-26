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Ram уточнил показатели 1500 Ramcharger: мощность стала меньше, разгон до «сотни» – медленнее

26.02.2025 80 0 0

Согласно актуальному плану, гибридная версия пикапа американской марки выйдет на рынок во второй половине 2025 года.

Бренд Ram входит в состав автогиганта Stellantis, который в последнее время заметно изменил свою стратегию развития. Так, из-за слабого (по мнению производителей) спроса на электромобили, многие, в том числе и мультибрендовый концерн, решили увеличить инвестиции в автомобили с ДВС. Именно поэтому недавно Ram решил перенести срок дебюта полностью электрического пикапа 1500 REV и вместо этого приблизил выход на рынок гибридного варианта – Ram 1500 Ramcharger.

На фото: Ram 1500 Ramcharger Tungsten

Производство новой версии грузовика должно начаться в ближайшие месяцы, так как в компании планируют вывести его на рынок во второй половине текущего года (ранее предполагалось, что он появится в продаже уже в первом полугодии). Известно, что пикапу присвоят 2026 модельный год. Теперь, в преддверии старта серийного выпуска, в Ram уточнили характеристики версии с прибавкой Ramcharger. Напомним, эту гибридную модификацию марка рассекретила ещё в ноябре 2023 года.

Ram 1500 Ramcharger, базирующийся на платформе STLA Frame, оснастили тяговой батареей ёмкостью 92 кВт*ч, а также двухмоторной силовой установкой (по одному электромотору на каждой оси), кроме того, в состав этой системы входит двигатель V6 объёмом 3,6 литра, работающий как генератор (у него нет механической связи с колёсами). Согласно уточнённым данным, совокупная отдача гибридной установки равна 663 л.с. (ранее в компании заявляли, что мощность составит 672 л.с.), при этом максимальный крутящий момент остался прежним – 833 Нм.

Время разгона с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) увеличилось: ранее предполагалось, что на это упражнение гибридному пикапу понадобится 4,4 секунды, теперь стало известно, что показатель равен 4,5 секунды. Сообщается, что изменения в некоторых показателях помогли Ram 1500 Ramcharger достичь ранее заявленного максимального запаса хода – 1110 км. Прежней также осталась грузоподъёмность гибридного пикапа – 1191 кг, а ещё буксировочные возможности – до 6350 кг.

На фото: салон Ram 1500 Ramcharger Limited

Цены Ram 1500 Ramcharger станут известны позже. Очевидно, такая версия окажется дороже по сравнению с «обычным» грузовиком с ДВС. Согласно официальному сайту бренда, на американском рынке актуальный пикап сейчас можно купить минимум за 40 275 долларов, что эквивалентно 3,45 млн рублей по текущему курсу.

По плану производителя, в 2026 году семейство пикапа пополнит полностью электрическая версия – Ram 1500 REV. Он оснащается двухмоторной силовой установкой (663 л.с., 840 Нм). При этом для экономии заряда батареи передний модуль может отключаться во время езды, в задний модуль встроен дифференциал с электронной блокировкой. В состав системы входит тяговая батарея на выбор – 168 или 229 кВт*ч, паспортный запас хода на одной зарядке равен 563 и 804 км соответственно (при расчёте по циклу EPA). Ценник этой модификации тоже будет обнародован позже.

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